iFactory ve G70      

Tam bir yıl önce BMW’nin “akıllı fabrika” olarak dönüşüme soktuğu Dingolfing tesislerinde değişen elektro-mobiliteye yönelik lüks bir seçenek olarak tümüyle elektrikli iX modelinin bantlardan iniş töreni yapılmıştı. Geçtiğimiz Cuma günü 1 Temmuz 2022’de ise bu sefer 300 milyon Euro yeni yatırımla G70 yeni 7-Serisi’nin seri üretiminin başlangıcını izledik.

BMW Grubu Üretimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Milan Nedeljkovic, tümüyle sessiz tam elektrikli i7’nin direksiyonunda iFactory’nin son kontrol noktasında bizlere poz verirken, sadece elektriklenme ve geleceğin teknolojileriyle ilgili 4 bin mavi yakalının eğitildiğini ve 2023 için de elektriklenmemiş modelleri kalmayacak şekilde yepyeni i5 modelinin üretim hazırlıklarına başladıklarını söylüyordu. BMW’nin bu kilometre taşındaki önemli nokta ise, Dingolfi ng’te 5-Serisi ve Cabriolet’leri dahil 8 serileri ile 7’lerin yanında tam elektrikli iX ve i7’lerin tüm motorizasyon ve donanım versiyonlarıyla hatta PHEV’lerin ve M’lerinin bile aynı bantta ard arda üretiliyor olmasıydı!..

17 bin çalışanla 450 bin kapasiteli Dingolfi ng tesisinin direktörü Christoph Schröder ise, bu kadar çok modelli ve varyasyonlu kompleks bir üretim zincirinde şu anda her 4 araçtan birinin ve 2025’te de her iki araçtan birinin e-motor’lu olarak planlanmış olmasıyla, BMW’nin elektrikli model sayısının 15’e çıkacağını da açıklarken, iFactory’nin dünya lideri esnekliğiyle yarı iletken veya hammadde gibi problemlerden minimumda etkilendiklerini anlatıyordu.

Bantlarda çalışanların vericili scanner bileklikleriyle ne monte edeceklerini hızla takip ettikleri ve dijital ortamda tüm prosesin eş zamanlı tam kontrol altında tutulduğu AIQX ve IPS-i gibi en modern üretim teknolojilerinin kullanıldığı, tümüyle bilgisayar kontrolündeki lojistik sisteminin çalıştığı, hatta bitmiş araçların kabin içi izolasyon kontrolü için AFW denilen otomatikleştirilmiş sürüşle 170 metrelik parkuru sürücüsüz tamamladıkları bu ultra modern fabrikadan her üç 7. nesil 7-Serisi’nin biri, elektrikli olarak çıkacak. Yakında üretimi tamamlanan otomobillerin nakliye parkına kadar otonom gitmeleri için de hazırlıklarını sürdürüyorlarmış!.. Eski ve yeni dünyanın birleştiğini keyifle gördüğümüz montaj bantlarının yanında Lidar sistemli 200 taşıyıcı tam otonom robotun üretime parça yetiştirmesi, hatta “4amRobotics”in küçük parça tepsilerini raflardan işçilere doğru getirmesi de, otomotivin milyonlarca Euro tasarruf sağlayan Endüstri 4.0 adımları için çok başarılı bir örnek idi.

Çok güçlü elektrik motorlarının yanında 600 kilometre üstünde menzil sunan yüksek voltajlı bataryalarını da yılda yarım milyondan fazla üreten e-Drive Üretimi Yetki Merkezi’nin de bağlı olduğu, iX ile başlayan milyar Euro’luk yatırımla dijital dönüşümüyle artık tümüyle enerji verimliliğinde öncü teknolojilerle donanmış 50 yaşındaki Dingolfi ng fabrikası, Isar ve Lech nehirlerindeki hidroelektrik santrallerinden aldığı yenilenebilir enerjisiyle yeşil, sürdürülebilir ve karbon sıfır üretim yönünde 2030’a kadar üretilen her otomobilde yüzde 80 oranında daha az emisyon salım hedefi yle küresel otomotivin vizyonunu genişletiyor.