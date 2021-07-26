İflas eden esnaf sayısı artıyor, esnaf ayağa kalkmak için uzun vadeli kredi istiyor

Pandemide kısıtlamalar nedeniyle uzun süre işletmesini açamayan esnaf ve sanatkarlar biriken borçlarını ödeyebilmek için uzun vadeli kredi istiyor. Detaylarını 5. sayfada verdiğimiz haberde; Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, salgın kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte esnaf ve sanatkarların ekonomiye yeniden kazandırılması gerektiğini belirterek, sıfır faizli, 6 ay geri ödemesiz ve uzun vadeli can suyu kredisi verilmesini talep etti. Kısıtlamalar nedeniyle özellikle kahvehane, kıraathane, çay ocağı, kantinci, kırtasiyeci gibi çok sayıda esnafın sıkıntı yaşadığına dikkat çekti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise esnafın durumuna Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi verilerinden hareketle dikkat çekti. Mayıs ayında sicilden ve meslekten terkinini yaparak ifl as eden esnaf sayısının 3 bin 893 iken haziranda bu rakamın yüzde 94’lük artışla 7 bin 568’e ulaştığını belirterek, yılın ilk yarısında ifl as eden esnaf sayısının 47 bin 572 olduğunu bildirdi. Ağbaba, normalleşme sürecine geçilmesine rağmen esnaf için normalleşmenin henüz başlamadığını ifade ederek, “16 aydır aç kapa yapılan, sadaka verilir gibi 3 ila 5 bin lira hibe desteği verilen, destekle Bağ-Kur primini dahi karşılayamayan, kredilerle iyice borca batan esnaf, açılsa dahi biriken borçları nedeniyle ayakta durmakta zorlanıyor” dedi.

100 KOBİ’den 84’ü borçlu

Türkiye’de her 100 KOBİ’nin 84’ünün bankalara borcunun bulunduğunu belirten Ağbaba, BDDK verilerine göre KOBİ’lerin bankalara olan toplam borcunun 950 milyar liraya yaklaştığını ifade etti. Ağbaba, Ticaret Sicil Gazetesi verileri üzerinden “Mayıs ayında toplam kapanan şirket sayısı 556 iken bu rakam haziran ayında yüzde 116 artışla 1226’ya çıkmıştır. Yüksek faizli krediler, artan döviz kurları ve ekonomide yaşanan belirsizlikler Türkiye’de şirketlerin toplu halde ifl aslarına neden olmaktadır. Hem esnafl arın hem de küçük ve orta boy işletmelerin ifl as artışlarındaki hızının ilerleyen dönemlerde daha da artması olasılığı, kitlesel işsizliğin de artmasına neden olacaktır” değerlendirmesi yaptı.