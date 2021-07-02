‘İflas erteleme’den çıkıp borç temizledi ihracatla ödüle uzandı

PLASTAY Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sinan Sungur, 2014 yılında döviz borcundan dolayı sıkıntı yaşamaya başladığında iş dünyasında bir arkadaşı aklına girdi:

- “İflas erteleme”ye girin, üzerinizdeki banka baskısından kurtulun.

Sinan Sungur, bu öneriye tereddütle yaklaştı:

- “İflas erteleme”nin “İ”sini bile bilmem. Yanlış bir adım atmış olmayayım.

Arkadaşı “iflas erteleme”nin kendisini rahatlatacağını anlatmayı sürdürdü, Sinan Sungur’u ikna etti:

- 2014 yılında “iflas erteleme” kapsamına girdik. Bankalar borçlarımızı temerrüte düşürünce yanlış adım attığımızın farkına vardım.

“Plastikleştiren” anlamına gelen “plastifiyan” üretimiyle bilinen Plastay’ı babası Mehmet İsmet Sungur kurmuş, zamanla oğlu Sinan Sungur’u da yanına alıp işleri büyütmüştü. Sinan Sungur, “iflas erteleme”ye girdikleri günlerde şöyle düşündü:

- Bulunduğumuz seviyeye tırnaklarımızla geldik. 10 dolayında bankaya 42.5 milyon dolar borcumuz var. Üstelik de bu borcun bir bölümünün karşılığı muhatap bankalarda hesaplarımızda bulunuyor.

2015-2016’da “iflas erteleme” kapsamından çıkmayı denedi. Ancak, araya FETÖ’nün hain darbe girişiminin yarattığı olumsuz ekonomik ortam girdi.

Bankalardan kredi kullanamayınca faktoring şirketlerinin kapısını çaldı. O günlerde Türk Eximbank, reeskont limitiyle desteğini eksik etmedi.

Mustafa Sinan Sungur, Grup Başkanı Serhat Ödük ve pazarlamadan sorumlu yönetim kurulu üyesi Harun Sungur ile görüntülü platformda buluştuk.

Sinan Sungur, 2017 yılında “iflas erteleme” kapsamından çıkma konusunda yeniden karar aldıklarını belirtti:

- 1 yıldan fazla süre uğraştık, “iflas erteleme” kapsamından Nisan 2018’de çıktık. Bankalardan borçlarımızı kapatma konusunda Şubat 2022’ye kadar süre aldık.

2018-2019 döneminde 70 milyon lira dolayında kur farkı zararının ortaya çıktığını kaydetti:

- 2019’da şirketin bir kısmını satmayı bile düşündüm. Babam vefat etti. Babamın vefatının yarattığı etkinin farkına 45 gün sonra vardım.

Döviz kurlarının yarattığı sıkıntılara rağmen bankalara borç ödeme kabiliyeti oluşturduklarını vurguladı:

- “İflas erteleme”ye girdiğimizde 65 kişiyi istihdam eden, 42.5 milyon dolar borcu olan bir şirkettik. Bugün borçlarımız 9.5 milyon dolara inmiş bulunuyor. 160 kişiyiistihdam ediyoruz. Yıllık ciromuz da 467 milyon liraya ulaşıyor.

2014 yılında yıllık satışlarının 31 bin ton dolayında olduğuna işaret etti:

- COVID-19 krizine rağmen 2020’de 50 bin ton satış gerçekleştirdik. 2014’te kimi aylarda 1500 tona kadar düşen üretim, şimdi 5 bin tona çıkmış durumda.

Serhat Ödük araya girdi:

- Borç bu yıl sonunda 8.1 milyon dolara inecek.

Sinan Sungur, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (İKMİB) ödül törenindeki heyecanını paylaştı:

- Üretiminizin yüzde 70’ini ihraç eder noktaya ulaştık. Organik kimyasallar ihracatında ikinci olduk. Ödülümüzü de aldık.

Serhat Ödük ekleme yaptı:

- İhracat yüzde 50’ler civarındaydı. Yüzde 70’lere çıktı. 32 ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracat yaptığımız ülkeler arasında Guetamala da var, Hindistan da.

Sivas’ın Hafik İlçesi’nin Çınarlı Köyü kökenli Mehmet İsmet Sungur’un Çınar Plastik’i kurarak çıktığı yolculuk, 1989 yılında Plastay’a doğru uzandı.

Plastay, 1997 yılında yaşanan yangında fabrikasını tümüyle kaybetti, İsmet Sungur yangını, “Bu da Allah’ın lütfudur” diye tevekkülle karşıladı.

Oğlu Sinan Sungur’la birlikte işleri toparladı. Plastay Kimya, 2014’te girilen “iflas ertelemesi” sancısını geride bırakmış görünüyor.

42.5 milyon dolarlık borcun taksit aksatmadan 9.5 milyon dolara düşmüş olması da bu durumu ortaya koyuyor.

Cephaneleri cebimize koyduk

PLASTAY Grup Başkanı Serhat Ödük, iş hayatına Çalık Grubu’nda başladığını belirtti:

- 10 yıl Sabancı Grubu’nun Brisa ve Kordsa şirketlerinde görev yaptım. 6 yıl kadar Petrol Ofisi’nde çalıştım. 4 yıl da Koza Altın’da görevde bulundum.

Plastay Kimya’ya 2020 yılı eylül ayında geçtiğini bildirdi:

- Plastay’ın teknik tarafı çok başarılı. Satış becerisi de iyi. Ben göreve başladıktan sonra ilk iş faktoring tarafından kaynak kullanmaya son verdik.

“İflas ertelemesi”nin Plastay’ın bankalarla arasına soğukluk girmesine yol açtığını vurguladı:

- Bankalarla yeniden düzenli ilişkiyi sağladık. Bir anlamda “cephaneleri” cebimize koymuş olduk.

“İflas ertelemesi”ni “yol kazası” olarak niteledi:

- “İflas ertelemesi” ile yol kazası yaşanmış olsa da işin içine kötü niyet karışmadığı için başarı hikayesine dönüşen bir çıkış gündeme gelebiliyor.

2023’te halka açılma planı var

PLASTAY Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Sungur’a Ocak 2011’de fabrikada gerçekleşen sohbetimizi anımsattım:

- O görüşmemizde halka açılma planlarınızdan söz ediyordunuz. Gerçekleşemedi sanırım.

Sinan Sungur, o dönemdeki halka açılma hedeflerine ulaşamadıklarını belirtti, Grup BaşkanıSerhat Ödük sürdürdü:

- 2023 yılına dönük halka açılma planlarımızı şimdiden yapmaya başladık.

Ödük, yurt dışında ofis açma hazırlıklarını da paylaştı:

- Hollanda ve İsviçre’de ofis açacağız.

Eşi başkan yardımcısı

PLASTAY Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Sungur’a şirketin yönetim kurulunu sordum, paylaştı:

- Eşim Arzu Sungur, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı. Yeğenim Harun Sungur da yönetim kurulu üyesi.

2011’deki görüşmemizden anımsatma yaptım:

- İki oğlunuz da o tarihlerde yönetim kurulunda yer alıyordu.

Yanıtladı:

- Eğitimlerinin yanı sıra işin içinde de pişmeleri için yönetime almıştık iki oğlumu.