İFM için yeni karar…

Uzmanlar, İstanbul Finans Merkezi için özel vergi dairesi kurulmasının banka ve şirketlere cazip geleceği değerlendirmesini yapıyor.

DÜNYA Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe’nin bugünkü haberinden, İstanbul Finans Merkezi (İFM) için Özel Vergi Dairesi kurulacağını öğreniyoruz. İFM’ye özel vergi dairesi kuruluşunu Gökçe, Eski Gelir İdaresi Strateji Dairesi Başkanı Nazmi Karyağdı ile değerlendirmiş. Karyağdı, bu düzenleme ile coğrafi sınırları belirlenmiş bir alanın uluslararası finans merkezi haline getirilmesinin ‘’önemli bir adım’’ olduğunu belirtiyor.

Karyağdı, İFM-Özel Vergi Dairesi için şu değerlendirmeyi yapıyor:

-Denetim ve tahsilat işlemlerine ilişkin tüm fonksiyonlar, bu alanda istihdam edilen bir birim aracılığıyla sunulabilir. Bu gereksinimin karşılanmasında süreç yönetimi, organizasyon yapısından belge yönetimine kadar, hızlı bir yapılanmaya gidilmesi kaçınılmaz görünüyor.

İzin, ruhsat ve onay başvuruları ile bölgedeki şirketlerin çalışmalarında kararların hızlı sonuçlanmasına imkan sağlanacağını belirten Karyağdı, bunun için bakanlık temsilcilerinden oluşan ‘’Tek Durak’’ uygulamasının önemli olacağının altını çiziyor.

İFM’den yurtdışına sunulan finansal hizmetlerin ‘’hizmet ihracatı’’ sayılarak, 2031 yılına dek kurumlar vergisinden muaf olmasını Karyağdı önemsiyor. Çalışanların ücret gelirlerinin yüzde 80’inin vergiden bağışık olması, bunun tamamlayıcı parçası olacak. 28 Haziran’daki yazımda Kazakistan Finans Merkezi örneğine değinip “Finans Merkezi kanun çıkararak olmuyor” sonucuna varmıştım. Konuyu, 30 yıl PwC’de çalıştıktan sonra emekli olan Doç. Dr. Ayhan Selçuk Özgenç ile vergi konularında hizmet verecek Gündüz&Özgenç Hukuk Vergi Uyuşmazlıkları Merkezini kuran maliyeci dostum Zeki Gündüz’e de sordum. Gündüz, “Bölgede böyle bir vergi dairesine sahip olmak, banka ve şirketlere cazip gelecektir” değerlendirmesini yaptı.

Bir özel vergi dairesi kurma kararı, İFM konusunda önümüzdeki dönemlerde de yeni kararlarla karşılaşacağımızı gösteriyor.

Siyasi muhalefetin ‘’böyle olmaz’’ diye kestirip attığı konuda yeni gelişmeler olacağı kesin.

Hayırlısı olsun diyelim..

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