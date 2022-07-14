İFM için yeni öneri...

İFM’de Özel Vergi Müdürlüğü kurulması kararı, siyasi muhalefete rağmen İFM konusunun güncelliğini koruyacağını gösteriyor…

DÜNYA Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe’nin bugünkü haberinden İstanbul Finans Merkezi (İFM) İçin Özel Vergi Müdürlüğü önerisi geldiğini öğreniyoruz. 28 Haziran’daki Resmi Gazete’de yayımlanan İFM kanununu DÜNYA’ya değerlendiren Eski Gelir İdaresi Strateji Dairesi Başkanı Nazmi Karyağdı, bu düzenleme ile coğrafi sınırları belirlenmiş bir alanı uluslararası finans merkezi haline getirilmesinin ‘’önemli bir adım’’ olduğunu belirtiyor.

Karyağdı, İFM-Özel Vergi Müdürlüğü kurulması için şu öneride bulunuyor:

“Denetim ve tahsilat işlemlerine ilişkin tüm fonksiyonlar ve bu alanda istihdam edilerek çalışanlar tarafından bir birim aracılığıyla sunulabilir. Bu gereksinimin karşılanmasında süreç yönetimi, organizasyon yapısından belge yönetimine kadar, hızlı bir yapılanmaya gidilmesi kaçınılmaz görünüyor.”

İzin ruhsat, lisans onay başvuruları ile bu bölgedeki şirketlerin çalışmalarında kararların hızlı sonuçlanmasına imkan sağlanacağını belirten Karyağdı, bunun için bakanlık temsilcilerinden oluşan ‘’Tek Durak’’ uygulamasının önemli olacağının altını çiziyor.

İFM’den yurtdışına sunulan finansal hizmetlerin ‘’hizmet ihracatı’’ sayılarak 2031 yılına dek kurumlar vergisinden muaf olmasını Karyağdı önemsiyor. Çalışanların ücret gelirlerinin yüzde 80’nin vergiden bağışık olması, bunun tamamlayıcı parçası olacak.

28 Haziran’daki yazımda Kazakistan Finans Merkezi örneğine değinip “Finans Merkezi kanun çıkararak olmuyor!” sonucuna varmıştım. Konuyu, 30 yıl PwC’de çalıştıktan sonra emekli olarak ayrılıp Doç. Dr. Ayhan Selçuk Özgenç ile birlikte vergi konularında hizmet verecek Gündüz&Özgenç Hukuk Vergi Uyuşmazlıkları Merkezini kuran maliyeci dostum Zeki Gündüz’e de sordum. Gündüz, “Bölgede böyle bir vergi müdürlüğü kurulması banka ve şirketlere cazip gelecektir” değerlendirmesini yaptı.

Bir özel vergi müdürlüğü kurma önerisi, İFM konusunda önümüzdeki dönemlerde de yeni kararlarla karşılaşacağımızı gösteriyor.

Hayırlısı olsun diyelim…

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