İGA, THY ve TGA kol kola girdi, 4 bin kişilik ‘Routes World’u İstanbul’a çekti

İSTANBUL Havalimanı’nın işletmecisi İGA’nın (İstanbul Grand Airport) CEO’su Kadri Samsunlu, pandeminin sıkıntılı günlerinde dünya havacılık sektörünün en prestijli buluşmasını İstanbul’a çekmeyi hedefine koydu:

- “Routes World”, 2019 yılında Milano’da gerçekleşti. 2022 organizasyonunun ev sahibi Las Vegas oldu. Biz Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, 2023’teki“Routes World”ü İstanbul’a getirmeliyiz.

Samsunlu, 2020 yılında ekibiyle birlikte kolları sıvadı, havacılık sektörü yöneticilerinden 4 bin kişiyi buluşturan “Routes World”ü organize eden Londra merkezli “Informa Markets”le bağlantı kurdu.

Samsunlu, “Informa”ya resmi başvuru noktasına geldiklerine konuyu Türk Hava Yolları (THY) ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) yönetimine de açtı:

- Havalimanı işletmecileri, hava yolu şirketleri ve ülkelerin, şehirlerin tanıtım ajanslarının buluştuğu “Routes World”ün İstanbul’da toplanması konusunda başvuru aşamasına geldik. Bu işe birlikte girmemiz çok daha iyi olur.

Böylece İGA, THY ve TGA kol kola girdi, “Routes World”ün 28’inci buluşmasının 15-17 Ekim 2023’te İstanbul’da gerçekleşmesi için “Informa Markets”e 2021 yılında resmen başvuru yapıldı. “Informa”nın seçici kurulu, Türkiye dahil 5 ülkenin başvurularını inceledi, İstanbul’da karar kıldı.

Kadri Samsunlu, “Routes World”le ilgili çalışmalarını yürütürken geçen haziran ayında Uluslararası Havalimanları Konseyi’nde (ACI) de önemli bir noktaya ulaştı:

- ACI World’de dünya havacılığında söz sahibi 28 kişi arasına girdim. ACI Europe’un yönetim kuruluna seçildim.

Kadri Samsunlu, “Routes World 2023”ün İGA’ya resmen emanet edildiği Las Vegas’taki organizasyona Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt başta olmak üzere güçlü heyetle katılırken, “İGA” da “İstanbul” standıyla yerini aldı.

“Routes World”ün 27’nci buluşmasının gerçekleştiği Las Vegas’aki organizasyona İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, THY Pazarlama ve Satıştan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, TGA Genel Müdür Yardımcısı Dr. Elif Balcı Fisunoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Organizasyon Yönetimi Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, İGA Operasyonlardan sorumlu Genel Müdürü Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, İGA CEO Danışmanı Melih Mengü, İGA Kurumsal & İdari İlişkiler Direktörü Turgay Yaman, İGA Kurumsal İlişkiler Direktörü Gökhan Şengül katıldı.

Las Vegas’taki fuar, konferans ve ikili görüşmeler şeklinde gerçekleşen buluşmaya, bir grup meslektaşımla birlikte ben de davetli olarak katıldım.

Kadri Samsunlu, Las Vegas’ta Ahmet Olmuştur ve Elif Balcı Fisunoğlu ile birlikte “Routes World”ü değerlendirirken İstanbul’un ev sahipliğinin önemini şöyle ortaya koydu:

- Bu organizasyon İstanbul’a küresel bir aktarma merkezi olmanın ötesinde, doğrudan destinasyon olma ve özellikle düşük maliyetli havayolu şirketlerini cezbetme fırsatı da sunacak. Organizasyon, İstanbul’un tanıtımına da önemli katkı yapacak.

İGA olarak İstanbul Havalimanı’nın küresel aktarma merkezi konumunu güçlendirmek ve Türkiye’nin potansiyelini göstermek için sabırsızlandıklarını belirtti:

- Bu etkinlik ayrıca İstanbul’un tarihini, kültürünü, gizli cevherlerini ve turistlerin odak noktası olma potansiyelini gözler önüne serecek.

Yolcu ve uçuş sayıları bakımından eskisinden daha yoğun dönemler göreceklerine inandıklarını kaydetti:

- 2021 sonu itibariyle İstanbul Havalimanı’nda faaliyet gösteren havayolu şirketi sayısı 73’tü. COVID-19 öncesi 66 şirket vardı. Şu anda 79 havayolu şirketinin hizmetine ev sahipliği yapıyoruz.

Pandemide Avrupa’da ve ABD’de havayolu sektörünün durma noktasına geldiğini anımsattı:

- Bunun ardından yaşanan keskin toparlanma sonrasında çoğu havalimanında personel sıkıntısı ve grevlerle karşı karşıya kalındığını gördük. Biz kimseyi işten çıkarmayacağımızı deklare ettik, krizi fırsata çevirip yatırım yaptık. Bugün meyvelerini topluyoruz.

Temmuz ayında 1422 uçuşla tarihi rekor kırdıklarını vurguladı:

- Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı’nın Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı verilerinde ortalama günlük 1350’nin üzerinde uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanı olduk.

Şu noktanın altını çizdi:

- Trendlerimiz bize 2019 yılı yolcu ve uçuş rakamlarımızı 2023 yılına kalmadan yakalayabileceğiz. Dolayısıyla COVID-19 pandemisini işlerimiz açısından tamamen arkamızda bıraktık.

Las Vegas’taki organizasyona Ulaştırma Bakan Yardımcısı Enver İskurt’un başında yer aldığı geniş bir heyetle katılım gerçekleştirilmesini şöyle açıkladı:

- Las Vegas’ın gündeminde en çok 2023’ün ev sahibi İstanbul var. Biz de yıl boyunca İstanbul’un konuşulmasını sağlamaya dönük program yaptık.

İGA, THY ve TGA’nın 15-17 Ekim 2023’te “Routes World”e ev sahipliği yapması, İstanbul’a önemli katkı sağlayacak…

İstanbul, inanılmaz bir havalimanı

LAS Vegas’taki (ABD) “Routes World”ün toplantılar bölümünün ilk panelini Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) Genel Direktörü Luis Felipe de Oliveira yönetti.

Oliveira, İGA CEO’su Kadri Samsunlu, Hawaiian Başkan ve CEO’su Peter Ingram ve Ekvator Turizm Bakanlığı Danışmanı Mateo Estrella’nın konuştuğu panelde İstanbul Havalimanı ile ilgili şu yorumu yaptı:

- İstanbul Havalimanı, 7 milyar Euro’ya aşan bir yatırımla hayata geçti. 200 milyon yolcu hedefi var. Gerçekten inanılmaz bir havalimanı.

Kadri Samsunlu, Luis Felipe de Oliveira’nın soruları üzerine panelde şu mesajları verdi:

Türkiye çok dayanıklı bir ülke. Pandemide hükümet süreci iyi yönetti, kamu ve özel sektör işbirliği yaptı. THY, mümkün olan her here uçmayı sürdürdü.

Pandemi gibi bir krizde küresel olarak uyum şart. Her ülke kendi kurallarını ayrı ayrı koyunca işler karışıyor.

İşin anahtarı uyum içinde çalışmak ve sektörün birlikte hareket etmesi.

THY, İstanbul’dan 129 ülkeye uçuyor. THY’nin büyümesi bize de yansıyor. Bayrak taşıyıcımız ile aramızda sağlıklı bir ilişki var.

ABD’den 2 milyon yolcu hedefliyoruz

THY’nin pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, The International Air Transport Association’ın (IATA) genel kurulunun Haziran 2023’te İstanbul’da yapılacağını anımsattı:

- IATA’nın (Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Nane IATA’nın başkanlığını yürütüyor) genel kuruluna dünyadan 200 havayolu şirketinin yöneticileri katılıyor.

“Routes World 2023”ün İstanbul’da gerçekleşmesinin THY’nin de prestijine katkı yapacağını vurguladı:

- Star Alliance’de işbirliği yaptığımız havayolu şirketlerinden seferi olmayanlara İstanbul’a gelmelerini tavsiye ediyoruz. İstanbul’a seferi olmayan ABD’den United Airlines ve Air Canada ile iyi bir işbirliğimiz var.

Ardından THY’nin ABD’yle ilgili hedefinin altını çizdi:

- ABD’den taşıdığımız yolcu sayısı bu yıl 1 milyonu buluyor. Önümüzdeki yıl bu sayının 2 milyona çıkmasını hedefliyoruz.