Iğdır'ın saklı lezzetleri

Iğdır mutfağının öne çıkan lezzetlerinden biri bozbaş. Nohut ve kuzu etinin bir araya geldiği yemek, maşrapada pişirilip yine bu kapta servis ediliyor. Yörede kullanılan sarıkök, yani zerdeçal da bozbaşa kendine özgü rengini ve aromasını kazandırıyor. Geleneksel pişirme ve sunum biçimi, bozbaşı Iğdır sofrasının dikkat çekici yemeklerinden biri haline getiriyor.

Taş köfte ise ince bulgur ve kıymanın yoğurulmasıyla hazırlanan küçük köftelerin et suyu içerisinde pişirilmesiyle yapılıyor. Özellikle özel gün sofralarında yer alan bu yemek, Iğdır’ın köfte kültürünün önemli örneklerinden. Hazırlanışındaki el emeği de yemeğin karakterini belirliyor. Katlet de bu sofranın köftelerinden. Patates, soğan ve baharatla hazırlanan harca uzun bir şekil verilerek yapılıyor. Malzemeleri sade olsa da kendine özgü hazırlanış biçimiyle Iğdır mutfağında yerini koruyor.

Yaz sofrasında katı aşı

Yaz aylarında sofraya gelen katık aşı, yoğurt, buğday, çeşitli yeşillikler ve yöresel otlarla hazırlanıyor. Serinletici ve besleyici özelliğiyle sıcak günlerde tercih edilen yemek, bölgenin mevsimsel mutfak anlayışını yansıtıyor.

Iğdır denildiğinde üzerinde özellikle durulması gereken lezzetlerden biri ise lepeli ekşili pilav. Etli pilava sarıkök eklenmesi, bu yemeği alışılmış pilavlardan ayırıyor. Ramazan ayında, bayramlarda ve özel günlerde hazırlanan lepeli ekşili pilav, Iğdır’ın özgün yemekleri arasında önemli bir yere sahip.

Patlıcandan reçel de olur

Iğdır sofrasının şaşırtıcı lezzetlerinden biri de patlıcan reçeli. Patlıcanın reçel olarak değerlendirilmesi ilk bakışta alışılmadık gelebilir. Üstelik yapımı da oldukça zahmetli. Buna rağmen yörede birçok evde yapılmaya devam etmesi, bu geleneğin güçlü biçimde yaşadığını gösteriyor.

Iğdır’ın gastronomisini yalnızca yemeklerle sınırlamak doğru olmaz. Bölgenin tarımsal ürünleri de bu mutfağın önemli bir parçası. Bunların başında Iğdır kayısısı şalak geliyor. Erkenci özelliği, aroması ve tatlı çekirdeğiyle öne çıkan şalak, Iğdır ve çevresinin önemli tarımsal değerlerinden biri. Bir şehrin mutfağını anlamak için o topraklarda yetişen ürünlere de bakmak gerekiyor. Çünkü iyi bir mutfağın başlangıç noktası çoğu zaman tarladır.

Iğdır’ın karakteristik malzemelerinden biri de sarıkök. Bozbaş, taş köfte ve özellikle pilavlarda kullanılan bu baharat, yemeklere belirgin bir renk ve aroma veriyor. Bir mutfağı diğerinden ayıran küçük ama önemli ayrıntıların başında baharatlar geliyor. Sarıkök de Iğdır mutfağının bu anlamda imzası.

Bütün bu lezzetlere baktığımda en çok dikkatimi çeken, yerel ürünlerin ve geleneksel yöntemlerin hâlâ sofranın merkezinde olması. Çok sayıda malzemeye ihtiyaç duymadan, elde bulunan ürünleri doğru biçimde kullanarak güçlü tatlar ortaya çıkarılmış.

Bugün gastronomide yerel ürün, mevsimsellik ve geleneksel mutfaklar giderek daha fazla önem kazanıyor. Iğdır’ın mutfak kültürü ise bu değerleri uzun zamandır yaşatıyor. Önemli olan, bu yemeklerin yalnızca geçmişte kalmaması. Bozbaşın, taş köftenin, katık aşının, lepeli ekşili pilavın, patlıcan reçelinin ve katletin yeni kuşaklar tarafından da bilinmesi ve sofralarda yer bulmaya devam etmesi gerekiyor. Aynı şekilde şalak kayısısının ve yöresel ürünlerin değeri de gastronomi açısından daha fazla anlatılmalı. Çünkü yöresel bir yemek kaybolduğunda yalnızca bir tarif kaybolmuyor; o yemeğin taşıdığı kültürel birikim de eksiliyor.