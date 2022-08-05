İHA’nın düşman tanıma sistemine imza atıyor Çin’e yazılım ihraç ediyor

NETAŞ İcra Kurulu Başkanı Sinan Dumlu, geçen yıl eylül ayı sonlarında göreve başlarken şirketle yolunun ilk kesiştiği günlere döndü:

- 1988 yılında İTÜ Bilgisayar Mühendisliğini bitirdikten sonra 10 yıl girişimci olarak çalıştım. Ortağı olduğum Netex’i 1998’de Erol Bilecik’e sattık. Daha sonra genel müdürü olduğum teknoloji şirketini Nortel satın aldı.

2000 yılı başlarında Nortel üzerinden Netaş’a geçtiğini anımsadı:

- O sırada Sait Gözüm Netaş’ın başındaydı. 4 yıl Sait Bey’e bağlı çalıştım.

2004 yılında Avaya’nın Genel Müdür olduğunu düşündü:

- Avaya, zora giren Nortel’i satın alınca yeniden Netaş’la yollarımız kesişti. Netaş, iş ortağımızdı. Avaya’da İstanbul’dan 11 ülkeyi yönettim.

2015-2019 dönemindeki Dell Türkiye Genel Müdürlüğü dönemine uzandı:

- O dönemde Netaş’la birlikte İstanbul Havalimanı’na proje yaptık. 2019’da Netaş’a döndüm. 2021 yılı Eylül ayı sonlarında Netaş İcra Kurulu Başkanı oldum.

Netaş’ın Aselsan’la birlikte yaptığı projelere baktı:

- İHA ve F-16’ların “düşman tanıma” sisteminde Aselsan’la birlikte imzamız var. Ayrıca yine Aselsan ile birlikte milli geminin haberleşme sistemleri üzerine çalışıyoruz. Yüksek hızlı tren ve metro sinyalizasyon işlerinde Aselsan’ın alt yüklenicisiyiz.

Baz istasyonu ULAK’ı irdeledi:

- Yerli baz istasyonunun kalbini ve beynini biz üretiyoruz. Aslında Netaş, ULAK’ta işini tamamlamış durumda. ULAK’ta beklentiler karşılandı. İşlevini son derece iyi bir şekilde yerine getiriyor. Ancak, yeni talepler de geliyor. ULAK, 8 yılı aşan bir süreçti.

ULAK’la ilgili şu saptamayı yaptı:

- Netaş, ULAK projesiyle teknolojiyi geliştirebildiğini ortaya koydu.

Geçenlerde Netaş’ın merkezine uğradım, Sinan Dumlu, şirketin “Akıllı Dijitalleşme, Akıllı Dönüşüm” stratejisini anlattı:

- Netaş, “Uygulama Dönüşümü, Ağ Dönüşümü, BT Altyapı Dönüşümü, Uç Cihaz Dönüşümü, Güvenlik Dönüşümü” gibi 5 sütunda yol alıyor. “Sistem Entegrasyonu, Telekomünikasyon Teknolojileri, Teknoloji, Bilişim Destek Hizmetleri (BDH)” gibi 4 ana faaliyette büyüyor.

Netaş’ın ortaklık yapısında bir değişiklik olup olmadığını merak ettim, paylaştı:

- Çinli dünya teknoloji devi ZTE, yüzde 48’le ana hissedarımız. Yüzde 15 vakıf hissesi var. Kalan bölümü de halka açık.

Bunun üzerine ZTE’nin şirkete yaklaşımını sordum, yanıtladı:

- ZTE, daha hızlı büyümek istiyor. Birlikte çalıştığımız 5-6 Çinli arkadaş var. Henüz Nortel dönemindeki büyüklüğü yakalayamadık ama güçlü ekibimizle yola devam ediyoruz. Çin’e yazılım da ihraç ediyoruz.

ZTE’den ithalat da yaptıklarını vurguladı:

- ZTE’den aldıklarımızı yerlileştiriyoruz. ZTE’nin iç otomasyonuna yönelik yazılımına katkı veriyoruz. Bizde bir tecrübe vardı. Ayrıca, ZTE’ye IPTV yazılımı da geliştiriyoruz.

Netaş’ın fabrikasına ilk kez 1981 yılında, DÜNYA Gazetesi’nde muhabir iken gittim. O dönemlerde Netaş, sadece telefon santralı üretiyordu.

1967 yılında kurulan Netaş, geçen 50-55 yılda birçok badire yaşadı, atlattı. Yönetim ekibi ve çalışanlar kol kola yaşanan sıkıntıların üstesinden gelmeyi başardı.

Bugün, Türkiye’de telekomünikasyon, bilişim teknolojine damga vurarak yoluna devam ediyor…

ZTE, Kazakistan’ı bize devretti, orada Microsoft’la kol kolayız

NETAŞ İcra Kurulu Başkanı Sinan Dumlu, ilk çeyrek verileri üzerinde durdu:

- Satışlarımız yüzde 40 artışla 687 milyon liraya, sipariş miktarı yüzde 96 büyümeyle 766 milyon liraya, kayıtlı sipariş miktarı ise yüzde 73 artışla 2.1 milyar liraya çıktı. Brüt kârımız da yüzde 346 artışla 77 milyon lirayı buldu.

Şirketin gelirlerindeki faaliyet alanı dağılımını paylaştı:

- Sistem entegrasyonu, yüzde 60’la sipariş ve satış gelirlerinde başı çekti. Telekom segmenti

yüzde 29-30 pay ile ikinci sırada yer aldı.

ZTE ile 3 büyük operatörün yanısıra alternatif operatör pazarında da projeler gerçekleştirdiklerini kaydetti:

- Türkiye’nin en büyük sabit şebekesini sanallaştırırken mobil şebeke sanallaştırma işine de başlıyoruz. 2021 yılı sonu itibariyle son kullanıcı cihazlar pazarında da öne çıktık. Türkiye’yi “WiFi6” ile tanıştırdık, şimdi yerlileştiriyoruz.

ZTE ile yurt içinde yakaladıkları ivmeyi yurtdışında da sürdürdüklerini bildirdi:

- ZTE, Kazakistan’ı bize devretti. Orada Microsoft’un partneri olduk. Kazakistan’da özellikle uç cihaz dönüşümünde aktif rol alıyoruz.

Bizim çiftlikte 100’ü aşkın cihaz var, yazılım test hizmeti veriyoruz

NETAŞ İcra Kurulu Başkanı Sinan Dumlu, “Visium Farm” adlı bir yazılım test merkezi kurduklarını belirtti:

- Bizim “cihaz çiftliği”nde 100’den fazla cihaz var. Yazılım test hizmeti veriyoruz. “Visium Farm”ı Azerbaycan’a ihraç ettik. “Visium Manage” ürünümüzün de ilk satışını gerçekleştirdik.

Bu konuda iç pazardan bir örnek verdi:

- Türkiye’nin önde gelen 9 bankasının ortaklığında kurulan bir finans kuruluşu, “Visium Manage” sayesinde test süreçlerini merkezi olarak organize edebilecek. İhtiyaçları ile test senaryoları arasında ilişki kurarak risk ve hataları kolaylıkla takip edebilecek.

BDH, önemli markaların bakım merkezi

NETAŞ İcra Kurulu Başkanı Sinan Dumlu, “Bilişim Destek Hizmetleri”ne (BDH) dikkat çekti:

- BDH, Dell, HP, Samsung ve Lenovo gibi dünyanın önde gelen dizüstü bilgisayar, yazıcı, tablet, telefon gibi akıllı cihaz markalarının Türkiye’deki yetkili servis olma konumunu sürdürüyoruz.

Ardından ekledi:

- 20 farklı lokasyonda şubesi bulunan BDH, ayda 80 binin üzerinde çağrı kayıt takibi yapabiliyor.

Hem ‘yerli’ hem ‘milli’ Ar-Ge yapıyoruz

NETAŞ İcra Kurulu Başkanı Sinan Dumlu, hem “yerli” hem de “milli” Ar-Ge yaptıklarını vurguladı: