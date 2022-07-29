İHKİB, girişim sermayesi fonu kuruyor

Osmanbey piyasasının yakından tanıdığı İlker Karataş, sektörde işin mühendisliğini bilen isimlerden. 1985’te tekstil mühendisliği eğitimi görmüş. Tekstilci aileden geldiği için bu bölümü isteyerek okuduğunu söylüyor.

Karataş’a göre o dönemin tekstil mühendisleri, Türkiye’nin hazır giyim ve tekstil ihracatına “level” atlatan önemli bir grup. Bugün Türkiye’nin hazır giyim ve tekstil ihracatında ortalama kilogram başı geliri 16,8 dolar. Rakip İtalya ve İspanya gibi ülkelerde ise bu fiyat 40 dolarlar seviyesinde. İşte aradaki fark, İHKİB başta olmak üzere TİM çatısı altındaki 11 birliğin 2019’da “Tercihim Tekstil Mühendisliği Projesi”ni başlatma nedeni…

Halen İstanbul Hazır giyim İhracatçıları Birliği (İHKİB) Eğitim Çalışma Grubu Başkanı İlker Karataş, yeni meslektaşlarının artmasıyla sektörde katma değerli ihracatın İtalya seviyelerini yakalayacağına inanıyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da tercih döneminde Tercihim Tekstil Mühendisliği Projesi’nin kapsamını açıkladı İHKİB. DÜNYA’ya konuşan İlker Karataş, detayları şöyle özetliyor: “Biz bu bölümlere başarılı, yetenekli öğrencilerin girmesini istiyoruz. Bu nedenle bu yıl ÖSYM sıralamasında ilk 80 bine giren öğrenciler arasında; ilk beş tercihine tekstil mühendisliğini yazanları kapsama aldık. Bu öğrenciler arasında ilk 20 binde olanlara asgari ücretin tamamını (5 bin 500 TL), ilk 50 bine girenlere yüzde 70’ini, 50 bin ila 80 bin arasında olanlara da yüzde 50’sini her ay burs olarak vereceğiz.”

İtalya’yı yakalayana kadar bursa devam

Sektörün mühendislere bu ilgisinin nitelikli insan kaynağı talebine dayandığını anlatıyor Karataş. “Ne zamana kadar bu bursları vereceksiniz” sorusuna ise yanıtı şöyle: “Bu sektörde 1,2 milyon kişi istihdam ediliyor. Cari fazla veren bir iş koluyuz. Türkiye, kilogram başına ihracatta İtalya’yı yakalayana kadar tekstil mühendisi adaylarını bu projeyle destekleyeceğiz.”

‘Startup’lara el atıyorlar

İHKİB olarak üniversitelerle uzun yıllardır dirsek temasında olduklarını söylüyor İlker Karataş. Nitelikli insan kaynağı kadar mühendis adaylarıyla inovatif araştırmalara imza atmak için de birçok proje yürüttüklerini anlatıyor. Şimdi ise birlik olarak işin yatırım tarafında yeni bir hamle hazırlığındalar. İlker Karataş, “Bugüne kadar hiçbir birliğin yapmadığı bir şey yapmaya çalışıyoruz. Girişim sermayesi fonu kurma hazırlığındayız” diye veriyor haberi.

İhracatçı birliklerine üye büyük şirketlerin böyle bir fona yatırım yapmaları kanunen bir zorunluluk zaten. Karataş, planı şöyle aktarıyor: “Burada firmalara ‘Eğer arzu ederseniz kendi sektörünüze hizmet edecek bir fona da yatırım yapabilirsiniz’ diye bir hak veriliyor. Biz de tam olarak buna hizmet edecek bir girişim sermayesi fonu kuruyoruz. Girişimlerimizi başlattık, gerekli mevzuatları inceledik, soruşturduk. Bir engelle karşılaşmadık. Şu anda çalışmalar yapılıyor. Bu fon kurulduğunda kuluçka merkezlerindeki startuplara yatırım yapabileceğiz. O zaman sektörde yeni bir başlık açılacak.”

İşsiz tekstil mühendisi yok!

Türkiye genelinde 14 üniversitede tekstil mühendisliği bölümü var. İlker Karataş, bu bölümlerden mezun olanların çeşitli işbirlikleri nedeniyle daha öğrenciyken istihdam edildiğini söylüyor.

Tercihim Tekstil Mühendisliği kapsamında öğrencilere en az bir dönem fabrikalarda uygulamalı eğitim programı uygulanıyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından açıklanan verilere göre tekstil mühendisliği, Türkiye’de en kısa sürede iş bulunan mesleklerin başında geliyor. İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Çalışma Grubu Başkanı İlker Karataş, “Hazır giyim ve tekstil sektörü Türkiye'nin en büyük sektörleri arasında yer alıyor. Bu kadar büyük bir sektörün nitelikli insan kaynağına ihtiyacı var. Projeyi başlattığımız günden bu zamana kadar bu bölümlerden öğrencilerin neredeyse yüzde 27'si daha mezun olmadan, yüzde 49,3’ü ise ilk 6 ayda iş bulabiliyor” diyor.