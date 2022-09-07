İhraç ürünlerinin yapısı değişmek zorunda…

Türkiye ihracatında yüksek teknoloji ürünlerinin payı yüzde 3,9’dan, yüzde 3’e geriledi. İvedilikle değişim yapmamız gerektiğini düşünüyorum.

Bugünkü DÜNYA’da, arkadaşımız Merve Yiğitcan’ın haberi, ihracat içinde yüksek teknoloji ürünlerinin payının yüzde 3,9’dan, 2020’de yüzde 3’e gerilediğini ortaya çıkarıyor. Yiğitcan‘ın hesaplamasıyla, bu yılın Ocak-Temmuz dönemindeki 136,6 milyar dolarlık ihracat içinde yüksek teknolojili ürün payı sadece 3,8 milyar dolar.

Konuyu açmak istiyorum: 2010 yılında 1,02 dolar olan ihraç ürünlerinin kilogram değeri, 2014’de 1,59 dolara yükseldikten sonra, ciddi bir gerilemeyle 2021’de 1,2 dolara indi. Sektörlere göre ihraç ürünlerinin kilogram değerine baktığımızda savunma ve havacılık sanayi ürünleri ve ihracatının kilogram değeri 39,72 dolar. Hazır giyim ve konfeksiyonda 14.92 ve deri ve deri mamulleri 11.23 dolar. Buna karşılık ihracatın belkemiği durumunda olan otomotiv sektöründe bu değer sadece 6,95 dolar. Yine Türkiye’nin “dünya şampiyonu” olmakla övündüğü çimento ve toprak ürünlerinde ise bu değer sadece 0,14 dolar.

Bu tablo gösteriyor ki, Türkiye‘nin ihraç ürünleri şekillenmesi düşük katma değerli ürünler üstüne inşa edilmiş. Daha açık bir anlatımla, ihracı ancak ithalatla mümkün olan bir kurgulanma. Bu nedenle bu doğal yapının, teknoloji yoğun ürün yapısına yönelmesini beklemek yanlışlık olacak.

Ancak son zamanlarda İHA ihracatının öğrettiği gerçek; Türkiye buzlu camı kırdığında çok farklı bir katma değer yapısına kavuşuyor. İşin sihirli formülü, hedefin yüksek teknoloji olması değil. Burada teknoloji ile girdi yapısı buluşuyor. Bunun ülkemizdeki tek yolu, bu yaratıcı dallara uygun bir eğitim şekillenmesi. Bu alanlara dönük dallar, üniversite eğitimi içinde olsa da pratikten uzak. Eğitim alanlarımızı bu sektörlere eleman yetiştirecek şekilde yenilemeliyiz. Samsun’da düzenlenen Teknofest’teki gençlerin başarıları yeni desteklenecek alanları da gösterdi. Şimdi yapılması gereken teşvik sisteminin alan seçmesi, pozitif ayrımcılıkla yeniden yapılandırılması.

Ne yazık ki, 2023-2025 dönemi OVP bu konuda en ufak bir ipucu vermiyor, hiçbir şekilde yeni bir “ufuk hattı” yaratmıyor.

Oysa DÜNYA‘nın bugünkü haberi, bir değişimin zorunluluğunu çok açık olarak ortaya koyuyor…

GÜNÜN SÖZÜ:

AB’nin 7 ülkesi için verdiği 120 milyar euroluk tarım destekleri, ağırlıklı su yönetiminin iyileştirilmesi için harcanacak.