İhracat destekleri eski / yeni

30 Ağustos tarihinin ihracatla ne ilgisi var demeyin?

O gün, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel taşlarından birisi daha yerine konuldu…

Tam bağımsız, kendisini başkaları ile değil, bir önceki durumu ile kıyaslayıp hep ileri gitmeye çalışan bir ülkenin sağlam temel taşlarından birisi idi bu.

Bunu bu yıl biraz daha keskin duygularla hissettim ve paylaşmak istedim.

Kutlu Olsun…

İhracatla ilgisine gelince?

İhracat yapabilecek üretim gücüne sahip olan ülkeler, bu güçlerini ve ihracatlarını arttırarak sürdürebilirlerse, başkalarına muhtaç ve bağımlı olmaksızın, hayatta ve ayakta kalabilmenin önemli bir unsuruna sahip olmuşlardır demektir.

İhracata verilen devlet desteklerinin 18 Ağustos 2022 tarih ve 5793 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile değiştiğini geçen hafta sohbetimize katmıştım.

Bu günkü sohbetimizi kaleme aldığım 28 Ağustos Pazar günü, bu desteklere ait uygulama usul ve esasları genelgesi hala yayınlanmamıştı.

Bu bilgiyi hatırımızda tutalım ve Ticaret Bakanlığı’nı izleyelim.

Bu nedenle kısa bir karşılaştırma ile bazı değişikleri özetleyerek vurgulamak istiyorum.

2011-1 / Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği iptal edilmiş.

Yurt Dışı Pazar Araştırması, Rapor, Danışmanlık, vb. destekler, ayrı başlıklar altına alınmış. Pazar araştırması desteği ile desteklenen seyahat sayısı yılda 5 olmak üzere toplamda 20 seyahat ile sınırlandırılmış. Mali destek, her bir seyahat için en üst tutar 100 bin TL olmak üzere ve harcamaların yüzde 50’si olarak belirlenmiş. Yıllarca seyahat etmek yok artık…

2018-12 / Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları kararına dokunulmamış.

2009-5 / Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin tebliğin yürürlük tarihi 31.12.2022 ile kısıtlanmış.

2573 / Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi ile E-Ticaret Sitelerine Bireysel Üyelik, Sanal Heyetler, Sanal Fuarlar iptal edilmiş.

Sadece URGE kapsamında Sanal Fuar desteği bulunuyor.

E-ticaret sitelerine üyelik sadece tasarım ve ürün geliştirme için veriliyor

2014-8 / Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar iptal edilmiş.

Yeni destekte, şirketlerin pazara giriş belgeleri ile ruhsatlandırma ve kayıt işlemlerine ilişkin giderleri %50 oranında ve şirket başına yıllık 4 milyon TL'ye kadar destekleniyor.

2010-6 / Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Tebliği iptal.

Yeni destekte paylaşımlı ofisler dahil edilmiş. Toplam destek yıllık en fazla 2 milyon TL ve desek süresi en fazla 4 yıl.

Burada vurgulamaya çalıştığım destekleri özellikle KOBİ ölçeğindeki firmalar için seçtim. 5793 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı’nda daha çok detay var amma uygulama usul ve esasları olmadan detaya girmenin doğru olmadığını düşünüyorum.

Belki bu arada kararda bazı değişikler ve/veya eklemeler yapılabilir.

Genel yorumum, kötüye kullanımın önüne geçilmeye ve firmaların 4 yıla varan bir süre içerisinde toparlanmasını sağlamaya yönelik değişikler yapılmış.

Ancak her zaman vurguladığımı bir kez daha yineleyeceğim.

Desteklerin içeriği, süresi ne olursa olsun amma geciktirmeden verilsin.

Yoksa isterseniz 10 yıl süre, milyon dolar destek verin hiçbir faydası olmaz.