İhracat enerjisi, verimlilik, bilgi ve pazarlama

Dr. Uğur ŞİMŞİR

Genel Müdür, USEL Makina San.

1. İhracat enerjisi teorisi

İhracat, yılın ilk gününden başlayıp son gününe kadar takip edilen hareketli bir kavramdır. Her bir ürün/sınıf bazında gerek İhracat rakamı ($) gerekse ağırlık (kg) değeri kayıt altına alınıp takip edilmektedir. Analizler kg başı değere göre yapılmaktadır. Hareket halindeki ihracatın bir momentumu olduğu düşünülürse ve burada;



ort= m ; $=m ; kg =s ; v=m/s ( $/kg ) dönüşümü yapılırsa ;

Her bir sınıfın ve toplamının, $/kg yerine, ort=∑($)/∑(k)g olmak üzere;

İhracat enerjisi E = ort ∫ ($/kg).dV kavramı ile bilgi yoğun katma değerli ürün ya da üretim anlamında güçlü olduğumuz ihracatın takibi ve değerlemesinin / karşılaştırmasının daha doğru yapılabileceği görülmektedir.

$/kg’ye göre sıralanan liste, ihracat enerjisine göre sıralandığında açıkça görülecektir. Ayrıca ortalama $/kg değerinin altında kalan ihracat kalemlerinin çıkarılması ile $/kg‘nın yükselmesi gibi bir durum ortadan kalkacak, ihracat enerjisinin düştüğü görülecektir. İhracat enerjisine göre yapılan sıralamada da ortalama $ /kg altında kalan kalemlerin de öncelik sıralamasında yukarıya çıktığı görülmektedir.

İhracat Politikalarımızda $/kg sıralamasını dikkate aldığımızda, ataleti yüksek olan ürünlere öncelik vererek, enerjimizi yanlış harcamamıza neden olur. Bu durumun rekabet edilebilirliğimizi ve ihracatımızı yavaşlattığı aşikardır. Bu nedenle $/kg yerine ihracat enerjisi kavramına göre sıralamaları yaparak, politikalarımızı buna göre belirlememizin enerjimizi doğru kullanmamızı sağlayacağı ve ihracat hızımızı arttıracağı değerlendirilmektedir.

Dünya genelinde her ne kadar ülkelerin ihracat verilerinde $ / kg verileri paylaşılsa da, Yüksek ihracat yapan ülkelerin verileri sadece $/kg üzerinden değil daha detaylı analizler yaptıkları fakat bu verilerin gizli tutulduğu ve paylaşılmadığı değerlendirilmektedir. Dolayısı ile biz ezberci bir yaklaşımla değil, kendi yaklaşımlarımızla veri analizi yaparsak daha gerçekçi bir strateji belirleyebiliriz.

Verimlilik

Daha az enerji ile daha fazla işi gerçekleştirmek verimliliktir. Aynı zamanda da işin de daha kısa sürede gerçekleştirilmesi gerekir.

Makine sektörü dağılım örnek olarak alındığında, kg başı değer 2017 yılı ihracatı ort2017 = 5,90 iken 2018 yılında ort2018 değeri 6,04’e yükselmiştir. Yükselme oranı %2,4 gibi görünse de, İhracat enerjisi E2017 = 650,40’tan, E2018 =886,98 e yükseldiği görülmektedir. Buradaki artış oranı %36’dır. 2017 ve 2018 ‘de Makine sektörüne ait sınıflandırma bazında kg başına değer ve ihracat enerjisi aşağıdaki tablolarda görülmektedir.

Bilgi

CNC Kontrol Ünitesi, içerisinde daha çok mekatronik mühendisliği algoritmaları barındıran ve değerinin %70’i BİLGİ ‘den oluşan bir üründür. Mekatronik ihracatçıları birliği olmadığından, Makine ürünleri arasına yerleştirildiğinde yaklaşık 1000 $ /kg ile etkisi görülmek istenmiştir. 500 milyon $’lık bir ihracat simülasyonu yapıldığında ve tabloya eklendiğinde ort2018 değerinin 6,04’den 6,21 ‘e toplam ihracat bedelinin de 17140 m€’dan 17640 m€’a yükselerek her iki parametrede de yaklaşık %3 lük bir artış sağladığı, oysa E2018 değerinin 886’dan 996 ‘ya yükselerek %9’luk bir artış sağladığı görülmektedir.

Dolayısıyla bilgi yoğun ürünlerin değerlemesi daha iyi yapılabilmektedir. Emek yoğun ürünlerde simülasyon ile 500 milyon $’lık bir artış sağlandığında ise enerjinin daha düşük değerde değiştiği hesaplanmaktadır. Örneğin Kauçuk makinalarında 500 milyon $’lık bir artış simülasyonu yapıldığında ort2018 ’de ciddi bir artış görülmezken, E2018 de %4 lük bir artış görülmektedir.

2018 yılı verilerinden KIRMIZI işaretli olanlar ortalama 6,06 $/kg’ın altında kalan sınıflardır. Eğer bu ürünlerin ihracatı durdurulursa, ortalama değer 10,21’e yükselmektedir. Bu Makine sektörümüzün daha katma değerli ürün üretildiği anlamına gelmeyeceği gibi, ihracatımız da azalmış olacaktır. Oysa KIRMIZI ürünlerin ihracatı durdurulduğunda ihracat enerjimiz 886,98’den 463,68’e gerilediği hesaplanmaktadır. Dolayısı ile tek başına $/kg değerinin artırılması doğru olmamakla birlikte iddia ettiğimiz ihracat enerjisinin de artması gerekmektedir. Eğer, makine sektörünü sınıf bazında ayrı ayrı ihracat enerjisini hesaplayarak, ihracat enerjisine göre sıralarsak, aşağıdaki tabloyu elde ederiz.

Bu tabloya göre, her bir sınıf $/kg’a göre ya da 2018 yılı toplam İhracat rakamına göre değil, ihracat enerjisine göre sıralanmıştır. Görüleceği üzere, $/kg sıralamasına göre ihracatı durdurulduğunda ortalama $/kg’ın artmasına neden olmuş gibi görünen KIRMIZI kod’lu ürünler üst sıralara çıkmıştır. Dolayısıyla bu tablo önceliklerin belirlenmesi, ihracat ağının yapılandırılırken göz önüne alınması için daha doğru bir tablodur. Ayrıca İhracat enerjisinin, daha önceki yıllara göre ve her bir sınıfın kendi içinde grafikleri de takip edilebilir. 2017 ve 2018 yılı her bir sınıf için ihracat enerjisi hesaplanıp oranlandığında ve enerji bakımından en hızlı büyüyen sınıf tespit edildiğinde ise aşağıdaki tablo elde edilmektedir. Bu tablo ayrıca 2018 yılı ( en son yıl ) enerji sıralaması tablosu ile kesiştirilerek te bir sonraki yıl öncelik verilecek MAVİ sınıfların tespiti bakımından da öngörü yapılmasını sağlayacaktır.

2. Pazarlama ve ihracat yapılanması

Türkiye’de ihracatın yaklaşık %65’i KOBİ’ler tarafından yapılmaktadır. KOBİ’lerimiz ne kadar kaliteli makine üretse de dünya pazarlarında markalaşması çok kolay olmamakta ya da uzun zaman almaktadır. Büyük Firmaların Bir Çok Ülkede Distribütörlük verme imkanları KOBİ’lerin böyle bir imkanı yoktur. Bu KOBİ’lerin %90 ‘ı da büyüyüp bu seviyelere gelebilecek kadar sabırlı ya da inatçı olmadığı için, sermaye bulamadığı için, ömrü yetmediği için başarısız olmaktadır Bu nedenler KOBİ’lerin kısa vadede dünyaya açılmaları sağlanmalı ve sürekliliği sağlanmalıdır

KOBİ boyutunda olan firmalar, ürettikleri ürünleri, özellikle uzak pazarlarda sermaye yetersizliği nedeniyle fiziksel olarak bulunamamaları nedeniyle pazarlama ve satış sonrası hizmeti vermekte zorlanmaları ve bu yüzden müşteri ve itibar kaybetmektedir. Gerek Satış ve Pazarlama sürecinde, gerekse Servis anlamında müşteriye yakın olmanın ve oluşabilecek olan problemlere anında müdahale etmenin, ihracatı arttıracağı gibi özellikle marka imajı üzerinde de olumlu etkisi bilinmektedir. Ayrıca bir firmanın servis konusundaki olumsuz imajı tüm Türk Makine sanayi imajını etkilemekte ve diğer firmaların da işini zorlaştırmaktadır. O nedenle bir araya gelerek, organize bir şekilde ve bir bütün olarak hareket etmeli, özellikle KOBİ ölçeğindeki firmalar kendi haline bırakılmamalıdır.

Satış sonrası servis ve Türk makine imajına verilen zarar konusundaki sorunu çözmek ve ihracatımızın artırılması amacıyla, yukarıda anlatılan İHRACAT ENERJİ’si analizleri yapılarak, sınıf bazında belirlenen yurtdışı pazarlarda, yerleşik, birden fazla makine firmasına hizmet verecek satış, pazarlama ve servis merkezlerinin açılması uygun olacaktır. Böylece çoğunluğu KOBİ boyutunda olan makine üreticisi firmalarımız bu merkezlere üye olarak böyle bir yapıdan faydalanabileceklerdir. Masrafları azaltarak daha düşük bir bütçe ile tanıtım, pazarlama, satış ve servis imkanına kavuşacaklardır. Ayrıca Bilgi ve Yabancı dil anlamında yetersiz olan KOBİ’lerde ihracat yapabilme şansı yakalayabilecektir. Bir çok ülkede makine satın alacak firma makinayı distribütörden alması şartı ile bankadan kredi alabilmekte, direk ithal ederse kredi alamamaktadır.

Bu merkezlerde kurulacak sınıf bazında İHRACAT MASA’ları ilgili sınıfa destek sağlayacaktır. Bu MASA personeline firmalar tarafından verilecek eğitimle aynı personel tarafından birkaç firma için pazarlama ve satış sonrası hizmet verilebilecektir. Fuarlara katılım isteğe bağlı olarak üye firmalarla sağlanabilecek, distribütör bulunmasına yardımcı olunacaktır. Bu merkezlerin kurulmasında, o ülkede bulunan ticari ataşelikler, DEİK, OAİB, MAKFED, Ticaret Bakanlığı organize olabilir. Ayrıca bir yazılım ile bu merkezlere on-line olarak başvurulabilir, üye olunabilir, ihtiyaca göre merkezler açılabilir. Fiziki ya da artırılmış gerçeklik gibi yazılımlarda kullanılarak merkez personeline eğitimler verilebilir. Ölçek ekonomisine de katkı sağlayacak bu merkezler, $ / kg parametresi yerine $ /kg / zaman parametresine göre ihracatımızın daha kısa sürede daha yüksek rakamlara çıkmasını sağlayacaktır.

a.) Katma değeri Yüksek Ürünün EN KISA SÜREDE Üretilmesi, İşbirliği

b.) Mevcut Katma Değeri Yüksek Ürünlerin Birim Zamanda Satış Miktarının Arttırılması

görüleceği üzere her iki durumda da zaman parametresi mevcuttur.

Bir ürünün İki ülke için $ / kg rakamı aynı olsa bile o ürünün 1 yıl içerisinde satış miktarı İhracat Enerjisi’ni göstermektedir. Bu da zaman domeninde bir bakış açısı gerektirir. Önemli olan En Kısa Sürede En Fazla Ürünün Satılması Olmalıdır.

Bahse Konu İhracat Merkezleri, Devlet ya da STK’ların organizasyonu ile kurulabileceği gibi bir firmaya böyle bir görev de yüklenerek ilgili ihracat destekleri alması da sağlanarak daha da hızlandırılabilir. Üyelik ve prim sistemi ile çalışacağından merkez personeli rahatlıkla istihdam edilebilir. Bu merkezler sayesinde pazara ait dinamikler ve geri beslemeler, Pazar araştırması, strateji belirleme ile tanıtım ve reklam faaliyetleri de yapılabilir modern pazarlama teknikleri ile daha fazla müşteriye ulaşılabilir.

Makine sektörü Pilot sektör olarak belirlenerek, hedef pazarlarda pilot merkezler açılarak İhracat Enerjisine katkısı görüldükten sonra tüm sektör ve sınıflar için yazılım altyapısı olan bir ihracat ağı’nın oluşturulması, ihracatçıların bu yazılım ağı vasıtası ile talep aldıkları istediği ülke’de bulunan merkeze üye olması ve fiziksel olarak müşteri ile aynı ülkedeki personel ile bağlandı kurması ihtiyacı vardır. Müşteri’nin satış sonrası servis alamama güvensizliğinin ortadan kalkması ile özellikle KOBİ’lerin ihracatında ciddi bir artış olacağı değerlendirilmektedir.