İhracat maliyetinin farklılıkları

Özellikle KOBİ'lerin, ihracata yönelik tekliflerini hazırlarken gözden kaçırdıkları ve ihracat gerçekleştikten sonra yapılan hesaplarda ortaya çıkarak işletme sahip ve yöneticilerini sinirlendiren küçük maliyet noktalarına değinmek istiyorum.

Genellikle “Onu da hesaba katmayın ayıp olmasın, o da bizden olsun” denilen…

Teker teker hesaba alınmayıp, sene sonu hesaplarında “Yahu biz gümrükçüye neden bu kadar para ödemişiz” diyerek, sanki o paranın hepsi gümrük müşavirinin cebine gitmiş gibi onları günah keçisi ilan eden maliyet unsurlarını kastediyorum.

Hep söylerim “Şeytan ayrıntıda gizlidir” diye.

O ayrıntı şeytanları ki hesapları iyi yapılırsa sizleri rekabette öne çıkarabilir, iyi düşünülüp hesaplanmazlarsa da “Fiyatlarımız yüksek kalıyor” dedirtecek kadar çaresiz bırakabilirler.

Ambalaj masrafları

İhracat taşımaları uzun mesafelere yapıldığı ve ürün ambalajları depolama, yükleme ve boşaltma gibi işlemler nedeniyle birçok kez elden geçirildiği için, iç piyasa ambalajlarından farklı olacaktır. Hatta alıcının özel istekleri veya ihtiyaçları nedeniyle, ürünleri farklı bir şekilde ambalajlamamız gerekebilir ki bunlar da bize ek bir masraf getirecektir.

Çözümü nedir derseniz, taşıma şekline göre yapacağınız ambalajın, özellikle alıcının farklı talepleri varsa, yaratacağı ek maliyet unsurlarının hesaba katılarak teklif verilmesidir derim.

Banka komisyonları

Paramızı alabilmek için ödenmesi gereken masrafları çoğu kez ihmal edebiliyoruz. Oysa, özellikle akreditif veya vesaik mukabili ödeme şekli önerilerek verilen tekliflerimizde, bankaların bizlerden talep edecekleri masraflar genellikle maliyet hesaplarının dışında tutulabiliyor. Bunlar da özellikle büyük bedelli olmayan ihracatlar da rahatsız edici olabiliyor ve hatta zarara bile neden olabiliyorlar.

Buradaki çözüm de teklif vermeden önce, ihracat işlemlerini yapacağınız bankanın yetkilileri ile konuşmak ve ihracat bedelinizin ödeme şekline göre size aşağı yukarı ne kadar masraf çıkabileceği konusunda fikir edinerek bunu maliyetlerinizin içerisine katmanızdır.

Taşıma ve gümrükleme

Bunları teslim şekilleri dediğimiz INCOTERMS kurallarına bağlayarak açıklamak, detayların anlaşılması açısından kolaylık sağlayacaktır.

KOBİ'lerin pek sevdiği EXW / İşletmede teslim seçeneğinde üretici malını hazırlayıp, alıcının göndereceği taşımacıya teslim eder. Gelen vasıtaya yükleme ve ürünlerin gümrükten çıkarılması için hiçbir işlem yapma zorunluluğu yoktur. Her tür masraf alıcıya aittir.

Biz ise genelde ne yapıyoruz? Gelen taşıma aracına yüklüyoruz veya TIR garajına ya da limana kadar götürüyoruz ve tüm gümrük işlemlerini yapıyoruz. Buna da doğruymuş gibi EXW diyoruz. Müşterimize ait olması gerekirken bizim yaptığımız onca masraf ve yüklendiğimiz onca risk de cabası…

Hatta ihraç ürünlerimiz değerli ise yükleme bitene kadar oluşabilecek riskleri sigortalayana da bir alkış gerekir.

İşletmemizde yükleme yaptık, yurt dışına taşıma yapacak araca götürdük, gümrükleme işini yaptırdık hatta o araca yüklenmesini de sağladık.

Şayet FCA veya FOB teslim şeklini kullanacaksak bu masrafları da hesaba katmamız gerekir.

Diğer maliyet unsurlarını gelecek sohbetlerimizde ele alacağız…