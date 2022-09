İhracat 'Şölen'i devam edecek

Türkiye’nin üç büyük çikolata sanayicisinden biri olan Gaziantep merkezli Şölen Grubu’nda yakın zamanda önemli bir görev değişimi oldu. Şirkette 12 yıl önce CEO koltuğuna oturan Elif Çoban, yerini ailenin ikinci kuşak temsilcisi Erdoğan Çoban’a devretti.

2008’de yazılmaya başlayan aile anayasasının izinde 2010’da gerçekleşen yeniden yapılanmayla birlikte 6 erkek kardeşin arasından CEO koltuğuna oturmuştu, ODTÜ Ekonomi Bölümü mezunu Elif Çoban. Aynı zamanda çikolata alanında en çok ihracat yapan şirket ünvanını uzun süredir elinde bulunduran Şölen’i, Ülker ve Eti’den uzun yıllar sonra faaliyete geçmesine karşın, zirveye taşıyan dev adımlar Elif Çoban’ın icranın başında bulunduğu yıllar içinde atıldı. Gaziantep’te 4 değişik tesiste süren üretim, 4’üncü OSB’de modern fabrikada, tek çatı altında toplandı. Getirilen robot teknolojileri, üretim maliyetlerini önemli ölçüde düşürürken, Türkiye’de başka bir şirkette olmayan iki ayrı şehirde açılan Ar-Ge merkezleri, Şölen’in yenilikçi yüzünü oluşturdu.

Geçen Temmuz ayında görevi halası Elif Çoban’dan devralan Erdoğan Çoban’ın özgeçmişine bakarken, yukarıda sıraladığım üretim ve yönetim kanallarının hemen hepsinde görev aldığını gördüm. Yeditepe Üniversitesi’nde Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Columbia Üniversitesi’nde proje yönetimi eğitimi alan Çoban, 2014’ten bu yana Şölen’de mesai yürütüyor. Üretimden, Kalite ve Ar-Ge Direktörlüğü’ne, Uluslararası İş Birimi Genel Müdürlüğü görevlerine uzanıyor. DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan Erdoğan Çoban, “Ar-Ge bölümünde çalıştığım dönemde, Şölen’in global hedeflerine katkı sağlayacak projelerde rol aldım. Küresel ağımızı güçlendirmek üzere etkin yurtdışı satış ve pazarlama ofislerimizin artması ve geliştirilmesi çalışmalarında yer aldım. Kazandığımızı daima yeni yatırımlara yönlendirme anlayışımız, inovatif bakış açımız ve cesaretimizle tüm dünya ülkelerine ihracat yapabilir konumdayız” diyor.

“Dolar bazında yüzde 15 büyüme hedefliyoruz”

“2021 için belirlediğimiz büyüme hedefini geçerek 300 milyon dolara yakın ciro ile yılı tamamladık. İlk günden bu yana gelişmiş pazarları hedefimizi alarak ihracat stratejimize yön veriyoruz” diyen Şölen CEO’su Erdoğan Çoban, “Odağımızda Avrupa ve Amerika’da çikolatanın ve çikolatalı ürünlerin daha çok tüketildiği, kalite ve gıda güvenliliğinin çok önemli olduğu pazarlar var. Büyümemizi bu pazarlarda sürdürüyoruz. Çikolatalı ürünler kategorisinde büyük oyuncuların rekabet ettiği bu pazarlarda önemli başarılar elde ettik” diyor. Çoban, rakamsal hedeflerine ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı: “Tüm kategorilerde büyüme sağlayarak 2021 yılında 190 milyon dolara yakın ihracat yaptık. 2022 yılında hem ciro hem de ihracatta dolar bazında yüzde 15’lik bir büyüme hedefiyle sahip olduğumuz pozitif ivmeyi daha yukarı taşıyarak, 20 yıllık kendi rekorumuzu kırmayı hedefliyoruz. Bu hedeflerimize, 2300’den fazla çalışanımızdan aldığımız güç ve güçlü bir motivasyonla, markalarımızı bulundukları pazarlarda daha güçlü bir konuma taşıyarak ulaşacağımıza inanıyoruz. İlerleyen dönemde rekabetten farklılaşan yeni ve iddialı ürünlerimizi hem ülkemizde hem de yurtdışında lanse etmeye devam edeceğiz.”

CEO olarak önceliklerini sorduğum, idari açıdan neleri ön planda tuttuğunu öğrenmek istediğim Erdoğan Çoban’dan şu yanıtları aldım: “Şölen olarak, mutlu çalışanın ve mutlu bir çalışma ortamının başarıyı da, büyümeyi de beraberinde getirdiğine inanıyoruz. Bu bilinçle daha da konforlu bir iş ortamı yaratmak ve çalışma alanlarını en iyi şekilde tasarlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüketicilerimizin isteklerini, ihtiyaçlarını çok iyi anlayıp ilerlemek önceliklerimiz arasında yer alıyor. İleri teknolojiye, gıda güvenliğine ve kaliteye kesintisiz şekilde yatırım yapmaya devam edecek, ürünlerimizi tüketicilerin ilgisini çekecek unsurlarla donatarak, markalarımızı dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya devam edeceğiz. Girdiğimiz her pazarı yakından tanımak, tüketiciyi anlamak ve onlara en iyisini sunmak için hem teknolojiyi hem de ihracat pazarlarını bilmek gerekiyor. Bu birikim ve deneyimlerimle Şölen’e bundan sonraki dönemde daha da ivme kazandırabilmek en büyük hedefim”.

Genç ve yeniliğe açık şirketiz

Şölen’in 200’ün üzerinde ürün çeşidi var. Yukarıda bahsettiğim gibi yaratıcılık ve yenilikçilik alanında grubu besleyen iki ayrı şehirde varlığını sürdüren iki Ar-Ge merkezi en büyük kozlarını oluşturuyor. Giyim modasının hızlı ürünleri ile öne çıkan İspanyol şirketleri gibi Şölen de gıda alanında yenilikçi ürünleriyle fark yaratıyor. Erdoğan Çoban, “Şölen hemen hemen dünyanın her yerine ihraç eden, her geçen gün dünya sıralamalarında üst sıralara doğru tırmanan genç ve yeniliğe çok açık bir şirket. Bizi bugün bu konuma taşıyan en önemli noktalardan biri de bu her gün yeni bir şey başarma, yeni bir ürün tasarlama tutkumuz” diyor.