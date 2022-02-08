İhracat ürünlerinin kârlılığı korunmalı

Hazır giyim ihracatçıları kur darbesi nedeniyle oldukça dertliler… Ekonomi yönetiminin sektör temsilcileriyle diyalog kurarak sorunların çözümü için yardımcı olmaları gerektiğini düşünüyorum…

Arkadaşımız Yener Karadeniz, dünyanın en büyük 5., AB’nin ise 3. tedarikçisi olan hazır giyim sektörü temsilcileriyle yaptığı görüşmeler sonucunda kaleme aldığı haberinde kur darbesiyle ihracat birim değerinin düştüğünü vurguluyor. İhracat kalemleri sıralamasında otomotiv ve kimyevi maddelerin ardından yıllık 20 milyar dolarlık potansiyeliyle üçüncü sırada yer alan hazır giyim konfeksiyon sektör temsilcileri, alıcıların TL’deki değer kaybını bahane ederek fiyat kırmalarına karşılık bu yıl 12 uluslararası fuara milli katılım yapıp fiyat düşüşüne engel olma girişiminde bulunacaklar. Bu fuarlardan ilki İstanbul Fashion Connection Hazır Giyim Fuarı (IFCO) olacak.

Sektör temsilcilerinin açıklamalarında öncelikle şu hususlar yer alıyor:

-Alıcılar TL’deki değer kaybını gerekçe göstererek fiyat artışına gitmek istemiyorlar. Bu da ihraç ürünlerimizde kilo başına değerde baskı yaratıyor.

-Rakiplerimiz olan Çin, Hindistan, Bangladeş ve Vietnam’da fiyat daha fazla arttı. Bunun fiyatlara yansımasındaki en önemli engel ise kurda gerileme olarak karşımıza çıktı. 2019-21 döneminde dolar/TL kuru 1.25’ten fazla arttı. Bu da uluslararası alıcıların bırakın artan girdi maliyetlerini fiyata yansıtmamızı, indirim için baskı yapma sonucunu doğurdu. -Sektörün ihracat yaptığı ülke sayısı artarken, miktar artışı oldu ancak kilo başına fiyat düştü. Bunun sonucunda hem tedarik zinciri bozuldu, hem de lojistik maliyetleri arttı. Bu dönemde yüksek adetli basic işler aldık. Hem üretici hem hammadde fiyat artışları nedeniyle fiyat veremediğimiz müşterilerle kavgalı hale geldik.

-İhraç ürünlerimizin karlılığını koruması için geçen yıla göre döviz artışı ile hammadde fiyatlarını karşılamak için ürün fiyatını yüzde 5-10 arasında artırmamız gerekiyordu, yüzde 0.8 artırabildik. Bu, yılın tamamını karsız geçireceğimizi gösteriyor.

Hazır giyim ihracatçıları, sektörlerinin kilo başına 16.2 dolar değerle, mücevher ve savunma sanayii ihraç ürünlerinin ardından üçüncü sırada yer aldığını belirtiliyorlar. Ekonomi yönetiminin sektör temsilcileriyle diyalog kurarak sorunların çözümü için yardımcı olmaları gerektiğini düşünüyorum…

GÜNÜN NOTU:

IPSOS araştırmasına göre 10 vatandaştan 9’una göre en önemli problem ekonomi. Yüzde 59’u elektrik giderlerinin kendisini zorlayacağını düşünüyor.