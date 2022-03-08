İhracata İlk Adım Programı İİAP

Anmadan, kutlamadan geçmeyeyim, bugün Dünya Kadınlar Günü…

Anamız, bacımız, eşimiz, kızımız, gelinimiz, torunumuz velhasıl ailemizin kadınları olmasa idi biz erkekler ne halde olurduk acaba?

Ailemizin, bizi sevecek, bizim seveceğimiz, omuzlarına başımızı yaslayacağımız bu fertleri bana kalırsa hayatımızın gerçek tadını verenler.

İyi ki varsınız…

İstanbul Ticaret Odası (İTO) uzun yıllardır tekrarladığı, oldukça ses veren ve somut çıktılara sahip olan İhracata İlk Adım Programı’nı (İİAP) bu yıl tekrar yapıyor.

Programa katılmak için İstanbul Ticaret Odası (İTO) üyesi olmak gerekli.

İTO üyesi olan hizmet ve/veya üretim sektöründe faaliyet gösteren firmalardan, şimdiye kadar hiç ihracat yapamamış veya yaptığı ihracatın en fazla 100 bin ABD Doları’nın altında olması aranan ön koşullardan biri.

İhracat yapma potansiyeli olmasına rağmen bu konuda belli bir başarıya erişememiş, en az 5 ve üzeri çalışanı olan ve ayrıca bunlardan en az ikisinin yabancı dil ve dış ticaret bilgisine sahip olduğu firmalar katılabilecek. Bu çalışanların firma SGK hizmet dökümünde yer alması ve ayrıca bunun ilgili çalışanların özgeçmişleri ile belgelendirilmesi de isteniliyor.

Programa başvuru yapmak isteyen firmaların 25 Mart 2022 tarihine kadar https://tr.surveymonkey.com/r/6FXZQZP adresine giderek, buradaki başvuru formunu doldurmaları gerekiyor.

Programa kabul edilen firmalar bu program çerçevesinde, firmaların kendi yerlerine gelen uzman danışmanlardan 48 saatlik bir süre ile danışmanlık hizmeti alacaklar.

Programın tanıtım toplantısının 17 Mart 2022 Perşembe günü saat 10.00 ile 12.00 arasında İTO'nun Eminönü'nde bulunan binasının 4. Katında yer alan meclis salonunda yapılması planlanıyor.

Program için, internet üzerinden yapılan başvuruları değerlendirilerek, ön başvurusu kabul olan firma temsilcileri daha sonra İTO’da yüz yüze görüşmeye çağrılacak. Yüz yüze görüşmeler sonrasında yapılacak değerlendirmeler sonucunda da programa katılım hakkı kazanan firmalar İTO’nun web sayfasından ilan edilecek.

Programa katılması onaylanan firmalardan, program sırasında çalışmalara gerekli özeni göstermeyen, yeterli zaman ayırmayan, devamlılık konusunda sorun yaşayan ya da danışmanlık alan çalışanını 2 seferden fazla değiştiren firmaların programdan çıkartılması söz konusu olabilecek.

İTO tarafından 2005 yılından bu yana yapılan İhracata İlk Adım Programı (İİAP) bugüne kadar ihracat ordumuza oldukça fazla sayıda firma kazandırdı.

Geçmiş programlara katılan ve hiç ihracat yapmadığı halde bugün cirosunun % 60 kadarını ihracattan elde eden, yurt dışında firma ve depo açıp oradan ihracat yapan firmalar oldu. Yazılım konusunda ve analiz hizmetleri konusunda çalışan katılımcı hizmet firmalarından da gayet başarılı sonuçlar elde edenler var.

Bu program şapkadan tavşan çıkartan bir program değil…

Ancak, katılımcı firmalara somut ve kalıcı bilgiler ve kurallar aktararak onların ilerleyen zamanlarda kendi ayaklarının üzerinde durmasını ve kendi başlarına ihracat yapabilmelerini sağlayan bir temel atan bir program.

Bilinen özdeyişi tekrarlamakta fayda var, bu program balık vermiyor amma balık tutmasını öğretiyor.