İhracata kur çomağı ardından şimdi de şalter darbesi

Kartonsan doğalgaz tedarikinde yaşanan sıkıntılardan dolayı karton üretim hattında geçici olarak üretime ara verdiğini duyurdu. Geçen hafta sonu BOTAŞ’ın doğalgaz kısıtlamasını duyurmasının hemen ardından Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) de sanayiciye elektrik kısıtlaması uygulayabileceğini açıklamıştı.

Cumartesi günü uygulamanın ilk adımı sanayi bölgelerinin tek tek TEİAŞ tarafından aranmasıyla atıldı. Sanayiciye yazılı bir belge yollanmazken, 72 saatlik kesintiye uymayacaklar için “cezai müeyyidesi olacak” denildi.

Sanayide doğalgaz kesintisi sonrası elektrik kesintilerinin de devreye girecek olması, sanayi üretimi ve dolayısıyla büyüme için olumsuz bir haber... İran gazındaki kesilme neden olarak gösterilse de diğer faktörlerle birlikte etkisi artıyor.

Salgın hastalık Covid ve enflasyon derken ekonomik aktivitenin sekteye uğrayacağı görülüyor. Bu da büyüme üzerinde baskı kuracak.

2022 BÜYÜME YAVAŞLAYACAK

Dünya Bankası, Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nun Ocak 2022 sayısında Türkiye ekonomisinin 2021 için büyüme tahminin %9,5, 2022 için %2 ve 2023 için %3 olduğu açıklandı. OECD ise Türkiye için 2021 yılı GSYH büyüme tahminini %9,0 açıkladı.

2022 yılı için tahmin; %3,3’e yükseltilirken, 2023 için tahmin %3,9 seviyesinde oluştu. TUİK Büyüme verilerini 28 Şubat 2022'de yayınlayacak. Büyüme tahminleri 2022 için hiç de iç açıcı değil.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Ekonomide büyümede nedir önemli olan?

Büyümenin sürdürülebilir olması önemlidir.

Büyümenin kalitesini ne belirler?

Büyüme eğer doğal bir kaynağa; örneğin madene ya da petrole dayanmıyorsa, ülkenin üretim yapısının düzenli bir büyümeyi gerçekleştirebilecek nitelik ve nicelikte olması gerekir. Yani nüfusunuzu eğitmeli, bilimi ve araştırmayı artırmalısınız. Sanayi ve tarımda yetkinliği artırmalısınız.

NOT

BÜYÜME, GELİŞVE VE KALKINMA FARKI

Büyüme, kalkınma ve gelişme kavramlarını birlikte kullanırız. Büyüme ülkede yaratılan katma değer artışının parasal değeridir. Kalkınma yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik yapılan alt ve üst yapıdaki iyileşmenin ölçüsüdür.

Gelişme ise, GSYH artışına ve kalkınmaya dayalı olarak ülkede yaşam kalitesinin değişimini ortaya koyar. Bir ülkede önemli olan gelişmedir. Sağlık, eğitim, hukuk, gelir dağılımı, istihdam, insan hakları, demokrasi, çevre, teknoloji, bilim, sanat, kültür gibi alanlarda ülke insanına çağdaş insanların sahip oldukları imkânlar sağlanamıyor ise, büyüme de kalkınma da bir anlam ifade etmez.