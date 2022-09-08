İhracatçı şirketlere bir “nefes”

İhracatı Geliştirme Şirketi’ne (İGE) kamu ve özel 20 bankanın ortak olmasının, ihracatçı KOBİ’lerin sayısının artmasını sağlayacağını öngörüyorum.

İhracatı KOBİ’lere yaymak adına Ticaret Bakanlığı’nın koordinasyonuyla 1 Mart 2022’de faaliyete geçen İhracatı Geliştirme AŞ (İGE), 20 bankaya yüzde 20 hisse satışıyla, ihracat finansmanına erişimi kolaylaştırıp ve işlemleri hızlandırmayı amaçlıyor. DÜNYA’da bugün arkadaşımız İmam Güneş’in haberine göre, ihracatçılar 81 ilde 10 bin şubesi bulunan kamu ve özel bankaların şubelerinden ‘’ihracatı geliştirme kredisi’’ için başvuru yapabilecekler.

İGE’nin sermayesinin 20 bankanın katılımıyla 1,5 milyar liradan 2,5 milyar liraya yükseldiği anlaşılıyor. Şirketin sermayesinin yüzde 86,7’si İhracatçı Birlikleri’ne, yüzde 8,3’ü TİM’e, yüzde 5’i Türk Eximbank’a aitti. Şimdi İGE’nin yüzde 20 hissesi 20 kamu ve özel bankaya devredilerek, ihracatçıya verilecek kredi hacminin büyümesinin istendiği görülüyor. Bununla kalmıyor, kredi başvurusu yapılacak alan da genişletilmiş oluyor.

1 Mart’ta faaliyete geçmesinin ardından İGE, 5 milyar liranın üzerinde kredi kefaleti verdi. Şimdi İGE’nin “öz kaynak destek paketi”yle bini aşkın ihracatçıya kredi sunması amaçlanıyor. KOBİ nitelikli ihracatçılara İGE‘nin vereceği kefaletle, Eximbank tarafından kredi kullandırılmasının da sağlanması bekleniyor.

Türkiye’de ihracatın yüzde 36,5’ini KOBİ nitelikli şirketler yaptığı için, İGE’nin yapısı bu tür KOBİ’lerin sayısının artmasına neden olacak.

Daha önce sadece Eximbank’a yapılabilen ihracat kredi başvurusunun İhracatı Geliştirme Şirketi içerisinde yer alan 20 bankanın şubelerine de yapılacak olması ve İGE’nin ihracatçıların Kredi Garanti Fonu görevini de üstlenmesi, KOBİ nitelikli ihracatçıların önü açılacak.

İGE’nin KOBİ nitelikli kuruluşlarımıza katkıda bulunmasını diliyorum. Bu yeni enstrümanı DÜNYA olarak yakından izleyeceğiz…

GÜNÜN SÖZÜ:

Düne dek bir KOBİ olan Brezilya’lı JBS şirketi, 2021‘de dünyanın en büyük gıda şirketi oldu. İlkesi basit: Gıdayı yeni bir biçimde üretmek…