Google Haberler

İhracatçı ve imalatçı firmalarda sürdürülebilirlik yönetimi

Cem SEFEROĞLU

Cem SEFEROĞLU

Sürdürülebilir Ekonomi

cem.seferoglu@dunya.com
Tüm Yazıları

AB’nin 2019 yılında yayımladığı Ye­şil Mutabakat Eylem Planı, her ne kadar karbon kaçağını önlemeyi amaç­lamış olsa da AB’nin zaman içinde attığı adımlar, durumun aslında hiç de öyle ol­madığını göstermiştir.

Ülkemiz açısın­dan mutabakatın en önemli maddesinin SKDM olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ihracatının yaklaşık yarısını AB’ye ger­çekleştiren ülkemiz için SKDM, yalnız­ca bir karbon yönetimi aracı olmaktan çıkıp pazar kaybına neden olabilecek bir unsur hâline gelebilir.

Bu nedenle Ticaret Bakanlığı, SKDM kaynaklı pazar kaybı riskine karşı gerek­li tedbirleri almış ve Responsible Prog­ramı’nı hayata geçirmiştir. 2024 yılında yürürlüğe giren Responsible Programı, ihracatçı ve imalatçı şirketlere danış­manlık desteği sunmaktadır. Zira günü­müzde ihracatta yalnızca ürünün kali­tesi değil; karbon ayak izi, enerji verim­liliği, çevresel etkiler ve dijitalleşme gibi unsurlar da en az ürün kadar önem­li hâle gelmiştir.

Ayrıca bu konuda yay­gın olan bir yanlış anlaşılmayı da düzelt­mek gerekmektedir. Responsible, bir da­nışmanlık programıdır. Yani şirketlerin yeşil dönüşüm yatırımlarını doğrudan desteklemekten ziyade, bu alanda ger­çekleştirecekleri dönüşümler için yol haritaları oluşturmalarına yardımcı ol­mak amacıyla geliştirilmiştir.

Faz 0–1–2–3 süreci

Program, firmaları aşamalı bir yapıyla sürdürülebilirliğe hazırlıyor.

  • Faz 0: Firmalar Responsible® Por­talı’na kayıt oluyor ve mevcut durum­larını görmek için bir ön değerlendirme yapılıyor.
  • Faz 1: Yetkilendirilen danışmanlar devreye giriyor ve şirketin enerji kulla­nımı, karbon yönetimi, tedarik zinciri ve dijital dönüşüm alanlarında kapsamlı bir analiz yapılıyor. Bunun sonucunda bir sürdürülebilirlik yol haritası hazırlanıyor.
  • Faz 2: Hazırlanan planlar artık sa­hada uygulanmaya başlıyor. Enerji ta­sarrufu, karbon azaltımı ve daha sürdü­rülebilir üretim süreçleri hayata geçiri­liyor.
  • Faz 3: Son aşamada tüm çalışmalar ölçülüyor, raporlanıyor ve uluslararası standartlara uygunluğu kontrol edilerek doğrulanıyor.

Responsible® markası ve sağlanan destekler

Genelgenin 22. Maddesinde detaylı ola­rak açıklandığı üzere programdan destek görmek için destek kayıt sisteminde ka­bul edilmek gerekiyor. Programın en so­mut çıktılarından biri Responsible® mar­kası. Belirli bir sürdürülebilirlik seviyesi­ne ulaşan firmalara Bakanlık tarafından verilen bu marka, şirketlerin uluslararası pazarlarda güvenilirliğini artıran önemli bir referans niteliği taşıyor.

Programa başvurmak için firmala­rın son üç yılda 300.000 USD Dolar ih­racat seviyesini aşmış olması gerekiyor ve başvurular Destek Yönetim Sistemi üzerinden yapılıyor. Ayrıca eğitim ve danışmanlık harcamalarının %50’sine kadar olan kısmı 5 yıl boyunca devlet ta­rafından destekleniyor. Bu da firmaların yeşil dönüşüme geçişini daha ulaşılabi­lir hale getiriyor.

Programın genel görünümü

Bugüne kadar 166 firma programa da­hil olmuş durumda. Bunların 97’si Faz- 1’i tamamlayarak sürdürülebilirlik yol haritasını oluşturdu. 44 firma ise Faz-2 ve Faz-3 süreçlerine geçerek Responsib­le® markasını kullanma hakkı kazandı. Program, her geçen gün daha fazla firma­nın katılımıyla büyümeye devam ediyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar
Piyasa Özeti
Borsa 13.662,75 -1,64 %
Dolar 45,9051 0,12 %
Euro 53,5340 0,14 %
Euro/Dolar 1,1652 -0,07 %
Altın (GR) 6.707,43 -0,65 %
Altın (ONS) 4.520,09 -0,45 %
Brent 91,4120 -1,20 %
Çok Okunanlar