İhracatçı ve imalatçı firmalarda sürdürülebilirlik yönetimi
AB’nin 2019 yılında yayımladığı Yeşil Mutabakat Eylem Planı, her ne kadar karbon kaçağını önlemeyi amaçlamış olsa da AB’nin zaman içinde attığı adımlar, durumun aslında hiç de öyle olmadığını göstermiştir.
Ülkemiz açısından mutabakatın en önemli maddesinin SKDM olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ihracatının yaklaşık yarısını AB’ye gerçekleştiren ülkemiz için SKDM, yalnızca bir karbon yönetimi aracı olmaktan çıkıp pazar kaybına neden olabilecek bir unsur hâline gelebilir.
Bu nedenle Ticaret Bakanlığı, SKDM kaynaklı pazar kaybı riskine karşı gerekli tedbirleri almış ve Responsible Programı’nı hayata geçirmiştir. 2024 yılında yürürlüğe giren Responsible Programı, ihracatçı ve imalatçı şirketlere danışmanlık desteği sunmaktadır. Zira günümüzde ihracatta yalnızca ürünün kalitesi değil; karbon ayak izi, enerji verimliliği, çevresel etkiler ve dijitalleşme gibi unsurlar da en az ürün kadar önemli hâle gelmiştir.
Ayrıca bu konuda yaygın olan bir yanlış anlaşılmayı da düzeltmek gerekmektedir. Responsible, bir danışmanlık programıdır. Yani şirketlerin yeşil dönüşüm yatırımlarını doğrudan desteklemekten ziyade, bu alanda gerçekleştirecekleri dönüşümler için yol haritaları oluşturmalarına yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiştir.
Faz 0–1–2–3 süreci
Program, firmaları aşamalı bir yapıyla sürdürülebilirliğe hazırlıyor.
- Faz 0: Firmalar Responsible® Portalı’na kayıt oluyor ve mevcut durumlarını görmek için bir ön değerlendirme yapılıyor.
- Faz 1: Yetkilendirilen danışmanlar devreye giriyor ve şirketin enerji kullanımı, karbon yönetimi, tedarik zinciri ve dijital dönüşüm alanlarında kapsamlı bir analiz yapılıyor. Bunun sonucunda bir sürdürülebilirlik yol haritası hazırlanıyor.
- Faz 2: Hazırlanan planlar artık sahada uygulanmaya başlıyor. Enerji tasarrufu, karbon azaltımı ve daha sürdürülebilir üretim süreçleri hayata geçiriliyor.
- Faz 3: Son aşamada tüm çalışmalar ölçülüyor, raporlanıyor ve uluslararası standartlara uygunluğu kontrol edilerek doğrulanıyor.
Responsible® markası ve sağlanan destekler
Genelgenin 22. Maddesinde detaylı olarak açıklandığı üzere programdan destek görmek için destek kayıt sisteminde kabul edilmek gerekiyor. Programın en somut çıktılarından biri Responsible® markası. Belirli bir sürdürülebilirlik seviyesine ulaşan firmalara Bakanlık tarafından verilen bu marka, şirketlerin uluslararası pazarlarda güvenilirliğini artıran önemli bir referans niteliği taşıyor.
Programa başvurmak için firmaların son üç yılda 300.000 USD Dolar ihracat seviyesini aşmış olması gerekiyor ve başvurular Destek Yönetim Sistemi üzerinden yapılıyor. Ayrıca eğitim ve danışmanlık harcamalarının %50’sine kadar olan kısmı 5 yıl boyunca devlet tarafından destekleniyor. Bu da firmaların yeşil dönüşüme geçişini daha ulaşılabilir hale getiriyor.
Programın genel görünümü
Bugüne kadar 166 firma programa dahil olmuş durumda. Bunların 97’si Faz- 1’i tamamlayarak sürdürülebilirlik yol haritasını oluşturdu. 44 firma ise Faz-2 ve Faz-3 süreçlerine geçerek Responsible® markasını kullanma hakkı kazandı. Program, her geçen gün daha fazla firmanın katılımıyla büyümeye devam ediyor.
|Borsa
|13.662,75
|-1,64 %
|Dolar
|45,9051
|0,12 %
|Euro
|53,5340
|0,14 %
|Euro/Dolar
|1,1652
|-0,07 %
|Altın (GR)
|6.707,43
|-0,65 %
|Altın (ONS)
|4.520,09
|-0,45 %
|Brent
|91,4120
|-1,20 %