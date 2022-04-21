İhracatçılar alacaklarının derdinde…

Ukrayna’dan parasını tahsil edemedikleri malların vergisi istenen ihracatçılar, ‘’mücbir sebep‘’ maddesinin uygulamasını talep ediyor.

Türkiye ile Ukrayna’nın dış ticaret hacmi 3,7 milyar dolar. Bunun 1,2 milyar dolarlık kısmını, Türkiye’nin ihraç ettiği ürünler oluşturuyor. 2,5 milyar dolarlık kısmı da Ukrayna’dan ithal edilen ürünler. Gazeteniz DÜNYA’da bugün yer alan Merve Yiğitcan ve Ömer Gören ortak imzalı haberden, Ukrayna’ya mal satmış ihracatçıların alacakları konusunda sıkıntıları olduğunu öğreniyoruz. Açıklama yapan sektör temsilcileri, tahsil edemedikleri paranın şirket muhasebesinde kâr olarak göründüğü için devletin vergi talebinde bulunduğunu belirterek, durumun düzeltilmesini istiyor. DEİK Türkiye-Ukrayna İş Konseyi Başkanı Ruşen Çetin’in açıklamalarına göre; ihracatçıların taleplerini Hazine ve Maliye Bakanlığı’na aktardığı, ancak henüz ‘’olumlu/olumsuz’’ bir geri dönüş almadıkları bilgisine haberde yer veriliyor. Haberde, durumu değerlendiren vergi uzmanlarının görüşleri de yer alıyor. Yeminli Mali Müşavir Yılmaz Sezer, ”Ukrayna’ya yapılan ihracatın bedellerinin vadesinde yurda gelmemesi veya ne zaman geleceğinin belli olmaması durumu mevcut ise, bu belgelenerek mücbir sebep ilanı ile şüpheli alacak uygulaması gündeme gelebilir” değerlendirmesini yapıyor.

Şirketler, alacaklarının Vergi Usül Kanunu (VUK)’nun 323. Maddesi uyarınca “şüpheli alacak” kabul edilmesi yönünde karar verilmesini bekliyorlar. Esasen, Vergi Usül Yasası‘nın 323. Maddesi, yasanın yazıldığı 1961’den bu yana, 1980, 1991 ve 2021’de üç kez değişim görmüş ve uygulama vergi yükümlüsünden yana ‘’yorum gücü‘’ kazanmış. VUK’un temel hükmü sayılan ‘’ispat‘’, vergiyi doğuran olayda işlemin gerçek mahiyetinin ‘’esas’’ alınmasını öngörüyor.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının devam ettiği ve normalleşmenin gündemde olmadığı bu günlerde, Bakanlığın Ukrayna’ya sattıkları malın parasını tahsil edemeyen ihracatçıların yasal zemini olan bu haklı talebine en kısa zamanda yanıt verip, onları sıkıntıdan kurtarması gerektiğine inanıyorum.

İhracatçıları ihracattan caydırmamak için, bu zorunlu karar bir an önce alınıp uygulanmalıdır…

GÜNÜN SÖZÜ:

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