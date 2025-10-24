İhracatçılar için karbon duvarı kapıda

Önceki hafta TİM’in İnovasyon haftasında katıldığım oturumda yeşil lojistik ve sınır­da karbon düzenlemesine değinince, uygula­manın ne denli yaklaştığını ve ihracatçılarımı­zın yeterince farkında olmadığını düşündüm.

Sınırda karbon düzenlemesi, ilk aşamada de­mir-çelik (en riskli sektörümüz), çimento, alü­minyum, gübre, elektrik ve hidrojen gibi sek­törleri kapsıyor olsa da, çok kısa süre içerisinde diğer sektörlerimizin de bu uygulamaya tabi ol­ma potansiyelinde olduklarını göz önünde bu­lundurmak gerekiyor. Orada da anladım ki bu sektörler dışındaki diğer sektörler, durumun farkında olmadıkları gibi durumu çok da üzer­lerine almıyorlar. Oysa ki gerçekler farklı.

Avrupa Birliği’nin 1 Ocak 2026’da tam uygu­lamaya geçireceği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM), Türk ihracatçılar için sadece çevre politikası değil, doğrudan bir tica­ret engeli anlamına geliyor. Basitçe ifade etmek gerekirse; bu düzenleme, karbon salımı yüksek ürünlerin AB’ye ithalatında “karbon vergisi” uygulanmasını öngörüyor. Amaç, AB içindeki üreticilerin rekabet gücünü korumak ve “kirli üretimi” sınırın dışında bırakmak. AB dışından ithal edilen mallar da bu kapsama dahil edilmiş durumda.

Mevcutta, bahse konu sektörler 2023 yılından bu yana yalnızca raporlama yaparken, henüz mali bir yük ile karşılaşmadılar. Ancak 1 Ocak itibarıyla durum değişiyor, artık şartları sağlayamayan ihracatçılarımız karbon vergisi ile tanışacaklar. Veya pazar kaybedecekler. Öte yandan 2030’a kadar tekstilden otomotive, se­ramikten kimyaya kadar birçok sektörün de bu listeye eklenmesi bekleniyor. Yani Türkiye için ciddi bir risk kapıda, zira AB, toplam ihracatı­mızın yaklaşık %41’ini oluşturuyor. Dolayısıyla her iki üründen biri, doğrudan bu sistemin et­kisine girecek.

İhracatçıları bekleyen riskler ne olacak, ihracatçılar nasıl ayakta kalacak?

Eğer bir Türk firması karbon salımını azalt­maya yönelik yatırım yapmamışsa, AB’ye ihra­catında ton başına 80–100 euro civarında ek vergi ödemek zorunda kalacak. Bu da özellik­le enerji yoğun sektörlerde, ihracat fiyatlarını %8–15 oranında artırabilir. Fiyat rekabeti aza­lan firmalar, pazar kaybı riskiyle karşı karşıya kalacak.

Diğer bir zorlukta rpaorlama zorunluluğu. 1 Ocak 2025 itibarıyla ihracatçılar, AB’ye gön­derdikleri ürünlerin karbon emisyon verilerini beyan etmek zorundalar. Bu raporlar, bağımsız doğrulayıcı kuruluşlarca onaylanmadığı tak­dirde, ürünler gümrükte bekletilecek veya red­dedilebilecek. Kısacası, artık “karbon şeffaflı­ğı” da bir ticaret standardı haline geliyor.

Yanı sıra küresel bankalar ve ihracat kredi kuruluşları, yeşil dönüşüm planı olmayan fir­malara finansman sağlamaktan kaçınıyor. Yani karbon ayak izi yüksek firmalar sadece ihracat değil, kredi bulma konusunda da dezavantajlı hale gelecek. Bu durum, özellikle KOBİ’leri çok zorlayacak.

Türkiye’nin sanayi üretimi hâlâ yüksek oran­da fosil enerjiye bağımlı. Yenilenebilir ener­ji yatırımları artsa da toplam üretimdeki payı %20’ler seviyesinde. Üstelik, sanayi tesisleri­nin önemli bir bölümü henüz karbon ölçümü ve raporlama altyapısına sahip değil. Bu da bi­zi 2026’da, CBAM tam olarak yürürlüğe girdi­ğinde hazırlıksız yakalanma riskiyle karşı kar­şıya bırakıyor.

Karbon Vergisi mi, Yeni Rekabet Çağı mı?

Çözüm safhasında evvela sanayide enerji dönüşümünün şart olduğunu vurgulamam ge­rekiyor. Güneş ve rüzgâr yatırımlarının üre­tim bölgelerine yayılması, yeşil elektrik kulla­nımının teşvik edilmesi şart. İkinci olarak her işletmenin karbon ölçüm altyapısı kurması ve karbon ayak izini hesaplayabileceği dijital sis­temi kurması gerekecek. Üretim süreçlerinin karbon ayak izini uluslararası standartlarda (ISO 14064 vb.) hesaplamak ve bağımsız kuru­luşlarca doğrulatmak son derece kritik. Diğer bir yapılması gereken ise firmaları aşan kısmı. Her bir çözüm ciddi bir yatırım gerektirdiğin­den bankaların ve Eximbank’ın yeşil dönüşüm kredilerine erişiminin de artması ve kolaylaş­ması gerekiyor. Bu adımlar atılmazsa, ihracat­çılar sadece AB’ye değil, küresel tedarik zinciri­ne erişimde de dışlanma riskiyle karşılaşacak.

Sınırda Karbon Düzenlemesi, ilk bakışta bir vergi gibi görünse de aslında sanayi politikası­nın yeni adı.Türkiye’nin bu dönüşümü yalnız­ca “uyum sağlama” refleksiyle değil, fırsata çe­virme vizyonuyla ele alması gerekiyor. Çünkü artık rekabet sadece maliyet ve kaliteyle değil, karbon yoğunluğu ile ölçülür hale geldi. Eğer Türk sanayisi bu dönemi doğru yönetirse, yeşil dönüşüm sadece bir zorunluluk değil, yeni bir kalkınma modeli haline gelebilir ve bizi avan­tajlı konuma da taşıyabilir. Türk sanayisinin rekabetçiliğini koruması ve küresel ticarette­ki yerini güvence altına alması için yeşil dönü­şüm trenini kaçırmaması gerekiyor.