İhracatçılar için karbon duvarı kapıda
Önceki hafta TİM’in İnovasyon haftasında katıldığım oturumda yeşil lojistik ve sınırda karbon düzenlemesine değinince, uygulamanın ne denli yaklaştığını ve ihracatçılarımızın yeterince farkında olmadığını düşündüm.
Sınırda karbon düzenlemesi, ilk aşamada demir-çelik (en riskli sektörümüz), çimento, alüminyum, gübre, elektrik ve hidrojen gibi sektörleri kapsıyor olsa da, çok kısa süre içerisinde diğer sektörlerimizin de bu uygulamaya tabi olma potansiyelinde olduklarını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Orada da anladım ki bu sektörler dışındaki diğer sektörler, durumun farkında olmadıkları gibi durumu çok da üzerlerine almıyorlar. Oysa ki gerçekler farklı.
Avrupa Birliği’nin 1 Ocak 2026’da tam uygulamaya geçireceği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM), Türk ihracatçılar için sadece çevre politikası değil, doğrudan bir ticaret engeli anlamına geliyor. Basitçe ifade etmek gerekirse; bu düzenleme, karbon salımı yüksek ürünlerin AB’ye ithalatında “karbon vergisi” uygulanmasını öngörüyor. Amaç, AB içindeki üreticilerin rekabet gücünü korumak ve “kirli üretimi” sınırın dışında bırakmak. AB dışından ithal edilen mallar da bu kapsama dahil edilmiş durumda.
Mevcutta, bahse konu sektörler 2023 yılından bu yana yalnızca raporlama yaparken, henüz mali bir yük ile karşılaşmadılar. Ancak 1 Ocak itibarıyla durum değişiyor, artık şartları sağlayamayan ihracatçılarımız karbon vergisi ile tanışacaklar. Veya pazar kaybedecekler. Öte yandan 2030’a kadar tekstilden otomotive, seramikten kimyaya kadar birçok sektörün de bu listeye eklenmesi bekleniyor. Yani Türkiye için ciddi bir risk kapıda, zira AB, toplam ihracatımızın yaklaşık %41’ini oluşturuyor. Dolayısıyla her iki üründen biri, doğrudan bu sistemin etkisine girecek.
İhracatçıları bekleyen riskler ne olacak, ihracatçılar nasıl ayakta kalacak?
Eğer bir Türk firması karbon salımını azaltmaya yönelik yatırım yapmamışsa, AB’ye ihracatında ton başına 80–100 euro civarında ek vergi ödemek zorunda kalacak. Bu da özellikle enerji yoğun sektörlerde, ihracat fiyatlarını %8–15 oranında artırabilir. Fiyat rekabeti azalan firmalar, pazar kaybı riskiyle karşı karşıya kalacak.
Diğer bir zorlukta rpaorlama zorunluluğu. 1 Ocak 2025 itibarıyla ihracatçılar, AB’ye gönderdikleri ürünlerin karbon emisyon verilerini beyan etmek zorundalar. Bu raporlar, bağımsız doğrulayıcı kuruluşlarca onaylanmadığı takdirde, ürünler gümrükte bekletilecek veya reddedilebilecek. Kısacası, artık “karbon şeffaflığı” da bir ticaret standardı haline geliyor.
Yanı sıra küresel bankalar ve ihracat kredi kuruluşları, yeşil dönüşüm planı olmayan firmalara finansman sağlamaktan kaçınıyor. Yani karbon ayak izi yüksek firmalar sadece ihracat değil, kredi bulma konusunda da dezavantajlı hale gelecek. Bu durum, özellikle KOBİ’leri çok zorlayacak.
Türkiye’nin sanayi üretimi hâlâ yüksek oranda fosil enerjiye bağımlı. Yenilenebilir enerji yatırımları artsa da toplam üretimdeki payı %20’ler seviyesinde. Üstelik, sanayi tesislerinin önemli bir bölümü henüz karbon ölçümü ve raporlama altyapısına sahip değil. Bu da bizi 2026’da, CBAM tam olarak yürürlüğe girdiğinde hazırlıksız yakalanma riskiyle karşı karşıya bırakıyor.
Karbon Vergisi mi, Yeni Rekabet Çağı mı?
Çözüm safhasında evvela sanayide enerji dönüşümünün şart olduğunu vurgulamam gerekiyor. Güneş ve rüzgâr yatırımlarının üretim bölgelerine yayılması, yeşil elektrik kullanımının teşvik edilmesi şart. İkinci olarak her işletmenin karbon ölçüm altyapısı kurması ve karbon ayak izini hesaplayabileceği dijital sistemi kurması gerekecek. Üretim süreçlerinin karbon ayak izini uluslararası standartlarda (ISO 14064 vb.) hesaplamak ve bağımsız kuruluşlarca doğrulatmak son derece kritik. Diğer bir yapılması gereken ise firmaları aşan kısmı. Her bir çözüm ciddi bir yatırım gerektirdiğinden bankaların ve Eximbank’ın yeşil dönüşüm kredilerine erişiminin de artması ve kolaylaşması gerekiyor. Bu adımlar atılmazsa, ihracatçılar sadece AB’ye değil, küresel tedarik zincirine erişimde de dışlanma riskiyle karşılaşacak.
Sınırda Karbon Düzenlemesi, ilk bakışta bir vergi gibi görünse de aslında sanayi politikasının yeni adı.Türkiye’nin bu dönüşümü yalnızca “uyum sağlama” refleksiyle değil, fırsata çevirme vizyonuyla ele alması gerekiyor. Çünkü artık rekabet sadece maliyet ve kaliteyle değil, karbon yoğunluğu ile ölçülür hale geldi. Eğer Türk sanayisi bu dönemi doğru yönetirse, yeşil dönüşüm sadece bir zorunluluk değil, yeni bir kalkınma modeli haline gelebilir ve bizi avantajlı konuma da taşıyabilir. Türk sanayisinin rekabetçiliğini koruması ve küresel ticaretteki yerini güvence altına alması için yeşil dönüşüm trenini kaçırmaması gerekiyor.
|Borsa
|10.608,26
|0,54 %
|Dolar
|42,0525
|0,12 %
|Euro
|48,8971
|-0,03 %
|Euro/Dolar
|1,1617
|-0,01 %
|Altın (GR)
|5.578,10
|0,08 %
|Altın (ONS)
|4.126,88
|0,69 %
|Brent
|65,4100
|0,11 %