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İhracatçılara yeşil pasaportta yeni uygulama

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Sayın DÜNYA okurları, Pasaport Kanunu’na göre son üç yılda yıllık ortalama ihracat tutarı (Cumhurbaşkanlığı’nca belirleniyor) esas alınarak ihracatçılara hususi damgalı pasaport verilebiliyor. Hususi damgalı pasaport alabilme şartlarını kaybeden kişilerin pasaportlarını iptal ettirme ve firmaların bu durumu bölge müdürlüklerine 15 gün olan bildirme süresi derhal olarak düzenlenmiş ve derhal iptal ve bildirim yapılmaması durumunda verilecek hak mahrumiyeti de öngörülen 4 yıllık pasaport hakkı süresiyle paralellik sağlaması amacıyla 10 yıldan 4 yıla indirilmiştir. Mevzuatta derhal olarak belirtilen bildirim süresi, hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından birinin kaybedilmesinden en geç bir sonraki iş günü olarak uygulanıyordu. Bir başka ifadeyle, pasaportun geçerlilik süresi içinde hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından birinin kaybı halinde, en geç bu durumun gerçekleştiği tarihten sonraki iş günü içerisinde yapılmayan bildirimler için 4 yıllık hak mahrumiyeti işlemi yapılıyordu. 22 Haziran tarihinde yapılan düzenleme ile yeni durum şu şekilde işletilecek;

Uygulamada karşılaşılan sorunlar sebebiyle İçişleri Bakanlığı ile yapılan müzakereler neticesinde hususi damgalı pasaport alabilme şartlarının kaybının bildirilme süresinin 3 iş günü olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Bir başka ifadeyle, pasaportun geçerlilik süresi içinde hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından birinin kaybı halinde, en geç bu durumun gerçekleştiği tarihten sonraki üç iş günü içerisinde yapılmayan bildirimler için 4 yıllık hak mahrumiyeti işlemi yapılacaktır.

Yeri uygulama nedeniyle, daha önceden yapılan işlemlerin gözden geçirilip 3 iş günü içinde bildirim yapan firmalar hakkındaki hak mahrumiyeti işlemlerinin idarece yeniden değerlendirilmesi gerekiyor.

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