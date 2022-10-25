İhracatçıların KDV alacakları ödenmiyor…

İhracatçıların KDV alacakları 500 milyar liraya çıktı. İhracatçılar, KDV ödemelerinin haklı olarak hemen yapılmasını istiyor.

Arkadaşımız İmam Güneş’in DÜNYA’da yer alan haberinden, ihracatçıların KDV alacakları ödemelerinin 6-7 uzamasından “mağdur” olduklarını öğreniyoruz. Geri ödeme sürecinin hızlandırılması için hem Ticaret, hem de Maliye ve Hazine Bakanlığı koordinasyonunda soruna çözüm üretilmesini bekliyorlar. İade edilmesi beklenen tutarın 500 milyon TL olduğunu belirten ihracatçılar, alacaklarının gecikmesinin enflasyon karşısında eridiğini, işletme giderlerini karşılamada kullanmaları için en kısa zamanda ödenmesini istiyorlar.

Çağdaş vergi uygulaması olarak birçok ülkede uygulanan KDV’nin, ülkemizde 1983 sonunda uygulanmasına karar verildi. 1984 yılında hayata geçen bir vergi olarak, Rahmetli Adnan Kahveci’nin Maliye Bakanlığı döneminde uygulanmaya başlandı. Kahveci, vergi kaçaklarının önlenmesi için patentini kendisinin aldığı mini yazar kasa uygulamasının da sistemde yer almasını sağladı.

Katma Değer Vergisi kanunu 38 yılda birçok değişikliğe uğradı. Son değişiklik 21 Nisan 2021’de Resmi Gazete’de yer alan KDV iadelerinin zamanında ödenmesiyle ilgiliydi. Ancak, ihracatçılara göre “Alacağına şahin olan devlet”, ihracatçıların KDV iade alacağını zamanında ödemediği için şikayetlerin artmasına neden oluyor. Şikayetçi olanlar sadece ihracatçılar değil. Zaman zaman görüştüğüm devlete iş yapan müteahhitler de hak edişlerinin geciktirilmesinden fazlasıyla mağdurlar.

Kamu bürokrasisinde yer alan bürokratlar devlet alacaklarını titizlikle takip ederlerken, devlete iş yapan özel sektörün alacaklarını aynı titizlikle ele almadıkları için bu tür şikayetler sürmektedir. Bu şikayetlerin son bulması için, aksaklıkların giderilmesi, gerekirse yeni yasal düzenleme yapılması gerekir.

Devlette alacağı olanlar, kendi nakit akışları ve işletme giderleri için ödemelerinin kısa süre içinde ve zamanında yapılmasını beklemede haklıdırlar. Bürokrasi bu konuda engel çıkarıcı değil, kolaylaştırıcı bir tutum içinde olmalıdır.

İhracatçıların KDV iade şikayetleri ele alınarak, çözümü yolunda hızlı davranılmalıdır.

GÜNÜN SÖZÜ:

Neo-liberalizm bu hafta Brezilya seçimlerinde test edilecek. Demokrasi yanlısı Lula, neo-liberalizmi alt edecek gibi gözüküyor.