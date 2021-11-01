İhracatçının beklediği yasa teklifi bu hafta kanunlaşıyor

İhracatçıların finansmana erişiminde teminat sorununu çözmeye dönük yeni destek mekanizmalarının hayata geçirilmesini öngören yasa teklifi bu hafta kanunlaşacak. Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi’nin öz kaynaklarıyla kurulan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi’ne, ihracatçı birliklerince gerekli sermaye katkısı sağlanmasına dönük yasal altyapı oluşturuluyor. İlk kez faaliyete geçecek serbest bölgelerde, işleticilerin serbest bölgelerin işletilmesiyle ilgili faaliyetlerden elde ettikleri kazançları, 30 yılı geçmemek ve Ticaret Bakanlığı’nca kendilerine verilecek ilk faaliyet ruhsatında belirtilen süreyle sınırlı olmak üzere, gelir veya kurumlar vergisinden istisna tutulacak. Ayrıca yasa teklifiyle halen uygulanmakta olan ve süresi 2021 yılı sonunda bitecek olan çekte ibraz yasağının süresi 2023 yılı sonuna kadar uzatılıyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yasa teklifini bu hafta Meclis Genel Kurulu’nda ele alacaklarını belirterek, “Küresel konjonktürden, salgından dolayı tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de birtakım sıkıntılar elbette yaşanıyor. Ancak ihracatı artırmak, ekonomik büyümedeki ana hedefl erimizden biri. İhracatçılarımıza birtakım kolaylıklar sağlanması, ihracatın artırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İhracatın kolaylaştırılmasını, tabana yayılmasını amaçlıyoruz” dedi.

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU BAKANLIKLARIN BÜTÇESİNİ GÖRÜŞMEYE BAŞLIYOR

Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi’nin görüşmelerine devam edilecek. 1 Kasım Pazartesi günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2 Kasım Salı günü Milli Eğitim Bakanlığı, 3 Kasım Çarşamba günü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 4 Kasım Perşembe Dışişleri Bakanlığı, 5 Kasım Cuma günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bütçeleri ele alınacak. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu yeni yasama yılının yol haritasını belirlerken, sosyal ağ sağlayıcısı şirketlerin Türkiye temsilciliklerini de komisyona çağırma kararı aldı. Bu çerçevede ilk adım bu hafta atılacak ve Komisyon, 4 Kasım Perşembe günü sosyal ağ sağlayıcı şirketlerden Facebook yetkililerini kabul edecek, şirket komisyona bir sunum yapacak.