İhracatımızın eksikleri üzerine – I
AK Parti’nin 2011 yılında kamuoyuna açıkladığı 100. Yıl hedeflerinde Türkiye’nin ihracatını 2023 yılında 500 milyar dolara ulaştırma hedefi vardı. Maalesef bu iddialı hedef gerçekleştirilemedi ama 2024 yılı itibariyle ihracatımız bunun yarısı seviyelere ulaşabildi.
Aslında bu hedefler açıklandığı tarihte de son derecede iddialı bulunmuş, 500 milyar dolarlık ihracat hedefinin nasıl gerçekleştirileceği sorusu yetkililer tarafından cevapsız bırakılmıştı. Oysa o hedeflerin gerçeklerle bağını kuracak olan, nasıl gerçekleşeceklerine yönelik eylem planlarının ve politikaların açıkça kamuoyu ile paylaşılmasıydı. Maalesef geçmişin alışkanlıklarıyla, birtakım “arz yönlü” teşvikler kullanılarak bu hedeflere ulaşılabileceği zannedildi.
Gerçekçi kur uygulaması, vergi indirimleri ve ihracatçının krediye kolay erişiminin sağlanmasıyla önce ihracat yapan şirketlerin kendi hedeflerini bu iddialı hedefle uyumlu bir şekilde arttıracağına inanıldı. Ama hiç böyle olmadı.
Sakın bu ve benzeri teşvikler gereksiz diye anlaşılmasın. Kanımca günümüzde ihracat gelirlerinin arttırılabilmesi için artık bu tarz teşviklerin yeterli olmayacağını anlamış olduk.
Türk kamuoyu ihracat meselesinin önemi hakkında ağırlıklı olarak 1980’li yılların başından itibaren fikir sahibi oldu. O günlerde ülkenin ihracat yolu ile döviz kazanma kapasitesinin geliştirilmesi ve ihtiyaç duyulan dövizin karşılanmasında dış borca bağımlılığın azaltılması gerekiyordu. Bunun için yerel düzeyde firmaların üretim kapasitelerini ihracata yöneltmesi amaçlandı. Bunun için bu şirketlerin ülke içinde mal satmaları zorlaştırıldı. Dışarıda mal satmaları ise, firma karlılıklarını etkileyecek arz yönlü bazı desteklerle teşvik edildi. Günümüzde çoğunlukla ihracatın arz kısmını etkilemeye yönelik bu ve benzeri tedbirlere kamuoyu aşinalık kazanırken, her sıkıntıya düştüklerinde ihracatçı firmalar da bunları bekler hale geldiler.
İhracat pazarları 1980 ve 1990’lardaki gibi değil
Oysa bugün dünya ekonomisi ve ihracat pazarlarımız 1980 ve 1990’ların dünyası olmaktan uzaklaştı. Pazarlarımızdaki ihracat talep davranışları çok farklılaştı. Özellikle Asya’dan yükselen rekabet baskısı tüm dünya ekonomisindeki rekabet koşullarının değişmesine neden oldu. Ama çok daha önemlisi bugüne kadar arz yönlü olarak verilen teşvikler sürdürülebilir ihracat için yeterli olmaktan çıktı. Eskiye göre ihracat davranışı günümüzde çok karmaşık, çok boyutlu bir hale geldi. Kanımca ihracata ve uluslararası rekabete yönelik ülkemizde oluşmuş birtakım eksik algılamalar da son derecede karmaşık hale gelen bu ihracat davranışının yeterince anlaşılamadan, ihracata yönelik uygulanan politikaların yetersiz kalmasına yol açtı.
Yapılan yanlışların başında da ağırlıklı olarak ihracatımızın arz yanına odaklanıp, talep yanını göz ardı etmek gelmektedir. Bu bağlamda ihracat kararlarını belirleyen faktörlere yönelik özellikle finans çevrelerine hâkim olan yanlış algı ve yorumların öncelikle giderilmesi gerekmektedir. Bu konunun basit bir doğru kur meselesinden daha farklı boyutlara sahip bir mesele olduğunun anlaşılması gerekmektedir. Bu yazı ile Türkiye ihracatındaki son zamanlarda pratikte öne çıkan birtakım eğilimlere değinmek ve eğilimleri dikkate alarak uygulanması gereken teşvik politikalarına dikkat çekmek isteriz.
Nihayetinde bu yazı bilimsel bir makale ve/veya bir rapor değil. Bu nedenden ötürü ülkemizin yeterli ihracat geliri üretememe sorununa yönelik sadece birkaç önemli konuya değinerek, bu konuda yaşanan değişime değinmek istiyorum.
Odaklanmadan ihracat yapmanın da bedeli var
Bugün Türkiye ekonomisinin ihracat konusundaki tek meselesi teknoloji değil. Elbette teknoloji ihracatın arz yönü açısından önemli bir rekabet unsurudur. Teknolojinin sağlaması beklenilen verimlilik artışlarının firmalara ciddi rekabet avantajı sağlaması beklenir. Ama bunun süreklilik arz etmesi gerekmektedir. Bu yüzden ihracatçıları ciddi bir mali yükümlülük altına sokan buradan elde edilecek rekabet gücünün ömrü de çok uzun ömürlü olmayabilir. Ayrıca ülkenin bugünkü mali koşulları altında sürekli teknolojik yatırımlardan bahsedebilmek de çok gerçekçi değildir. Zira o teknoloji herkes için ulaşılabilir. Bunun yanında sektörel düzeyde teknolojik gelişmelerin süreklilik göstermesi çok mümkün olmadığı için, bu gelişmeler zaman içinde sıçramalar şeklinde gerçekleşebilir.
Teknoloji tercihlerinin aynı zamanda firmaların pazar tercihleri ile ilişkisi vardır. Türkiye’deki iktisatçıların bir kısmı ihracatçı Türk firmaların en güçlü yönlerinden birinin farklı pazarlara ihracat yapabilme kabiliyetinin olmasına yönelik inançlarıdır. Kanımca bu anlayış her ürün ve her firma için doğru değildir.
Çünkü her pazara aynı ürünü standart kanallardan satabilmek, Türk firmaların ürünlerine ilişkin arz fiyatlarında yüksek oranda iskonto yapmayı beraberinde getirir. Yapılan ihracatın katma değerini düşürürken, ilgili piyasada markalaşmanın önüne geçer.
Dahası her bir piyasada alternatif ürünlerin oluşturduğu rekabet baskılarının daha fazla hissedilmesine ve bu yüzden de fiyatların aşağıya doğru çekilmesine yol açar. Ayrıca belli pazarlarda odaklanmadan, birbirinden alakasız birçok pazara yönelik ihracat yapmanın maliyeti çok yüksek olacaktır. Bu da yapılan ihracatın verimini düşürür.
Dolayısıyla bizim güç olarak gördüğümüz özelliğimiz aslında ihracatımızın rekabet gücünü azaltan bir unsurdur. Böyle bir durumda ihracatçı firmalar marka bilinirliğine önem vermeyen, fason üretim isteyen toptancılarla muhatap olurken, ilgili pazarlarda onların çizdiği sınırlara hapsolurlar. Öncelikle bu kısıtın aşılması zaruridir.
Kanaatımca yapılması gereken üreticilerimizin pazarlara odaklanarak, o pazarın dinamiklerine göre bir ihracat arz politikası geliştirebilmeleridir. Kamunun da bu yeni tarz politikaların firmalar için oluşturduğu risklere katkı yapması beklenir. Bazı alanlarda bunun en uygun yolu ise, müşteriye doğrudan erişim olanağı sağlayacak özgün dağıtım kanalları kurmaktır. Ülkenin mevcut mali imkânları ile böyle bir kanalı inşa etmek isteyen firmaların desteklenmesi için kullanılabilir. Özellikle Çin gibi ülkelerin yarattığı rekabet baskısı, Türk mallarının tüketici nezdinde erişilebilirliğini arttıracak bu yolla hafifletilebilir. Bunun alternatifi Çin firmaları ile fiyat rekabetine girmektir ki, bunda Türk ihracatçılarının çok fazla şansı yoktur.
Dahası böyle dağıtım kanallarının oluşumunun desteklenmesi ilgili pazarda müşteriye daha kolay ve daha hızlı ulaşımının önünü açacak olan depolama ve lojistik hizmetlerinin oluşturulması yoluyla sağlanabilir. Son yıllarda bazı Türk firmalarının bunu yaptıklarını görmek gerçekten sevindiricidir. Bu aynı zamanda marka bilinirliğini sağlamak bakımından önemli bir yatırım olarak da düşünülebilir.
Maalesef ihracat pazarları bir yabancı üretici için “aksak rekabetçi” (imperfectly competitive) pazarlardır ve bu pazarda rekabetin fiyat dışı unsurlarla yapılması zaruridir. Dağıtım kanalı ve ürüne erişimde kolaylık gibi hususlarda ihracatçı firmalarımızın daha çok inisiyatif almaları gerekmektedir.
Maalesef ihracatımızın tek sorunu doğrudan pazara ve müşteriye erişim sorunu değildir. Burada ele alınan sorunların dışında kalan ve bugün Türk firmaları için çözülmesi gerektiği için kamunun liderliğine ihtiyaç duyan diğer meseleleri de gelecek haftaki yazımızda ele alacağız.
