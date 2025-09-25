İhracatımızın eksikleri üzerine – I

AK Parti’nin 2011 yılında kamuo­yuna açıkladığı 100. Yıl hedeflerinde Tür­kiye’nin ihracatını 2023 yılında 500 mil­yar dolara ulaştırma hedefi vardı. Maale­sef bu iddialı hedef gerçekleştirilemedi ama 2024 yılı itiba­riyle ihracatımız bu­nun yarısı seviyelere ulaşabildi.

Aslında bu hedefler açıklandı­ğı tarihte de son derecede iddialı bulunmuş, 500 milyar dolarlık ih­racat hedefinin nasıl gerçekleşti­rileceği sorusu yetkililer tarafın­dan cevapsız bırakılmıştı. Oysa o hedeflerin gerçeklerle bağını ku­racak olan, nasıl gerçekleşecek­lerine yönelik eylem planlarının ve politikaların açıkça kamuoyu ile paylaşılmasıydı. Maalesef geç­mişin alışkanlıklarıyla, birtakım “arz yönlü” teşvikler kullanılarak bu hedeflere ulaşılabileceği zan­nedildi.

Gerçekçi kur uygulaması, vergi indirimleri ve ihracatçının kredi­ye kolay erişiminin sağlanmasıy­la önce ihracat yapan şirketlerin kendi hedeflerini bu iddialı hedef­le uyumlu bir şekilde arttıracağı­na inanıldı. Ama hiç böyle olmadı.

Sakın bu ve benzeri teşvikler gereksiz diye anlaşılmasın. Ka­nımca günümüzde ihracat gelirle­rinin arttırılabilmesi için artık bu tarz teşviklerin yeterli olmayaca­ğını anlamış olduk.

Türk kamuoyu ihracat mese­lesinin önemi hakkında ağırlık­lı olarak 1980’li yılların başından itibaren fikir sahibi oldu. O gün­lerde ülkenin ihracat yolu ile dö­viz kazanma kapasitesinin geliş­tirilmesi ve ihtiyaç duyulan dö­vizin karşılanmasında dış borca bağımlılığın azaltılması gereki­yordu. Bunun için yerel düzeyde firmaların üretim kapasiteleri­ni ihracata yöneltmesi amaçlan­dı. Bunun için bu şirketlerin ülke içinde mal satmaları zorlaştırıldı. Dışarıda mal satmaları ise, firma karlılıklarını etkileyecek arz yön­lü bazı desteklerle teşvik edildi. Günümüzde çoğunlukla ihracatın arz kısmını etkilemeye yönelik bu ve benzeri tedbirlere kamuoyu aşinalık kazanırken, her sıkıntıya düştüklerinde ihracatçı firmalar da bunları bekler hale geldiler.

İhracat pazarları 1980 ve 1990’lardaki gibi değil

Oysa bugün dünya ekonomi­si ve ihracat pazarlarımız 1980 ve 1990’ların dünyası olmaktan uzaklaştı. Pazarlarımızdaki ihra­cat talep davranışları çok farklı­laştı. Özellikle Asya’dan yükselen rekabet baskısı tüm dünya eko­nomisindeki rekabet koşulları­nın değişmesine neden oldu. Ama çok daha önemlisi bugüne kadar arz yönlü olarak verilen teşvikler sürdürülebilir ihracat için yeterli olmaktan çıktı. Eskiye göre ihra­cat davranışı günümüzde çok kar­maşık, çok boyutlu bir hale geldi. Kanımca ihracata ve uluslararası rekabete yönelik ülkemizde oluş­muş birtakım eksik algılamalar da son derecede karmaşık hale gelen bu ihracat davranışının yeterince anlaşılamadan, ihracata yönelik uygulanan politikaların yetersiz kalmasına yol açtı.

Yapılan yanlışların başında da ağırlıklı olarak ihracatımızın arz yanına odaklanıp, talep yanını göz ardı etmek gelmektedir. Bu bağ­lamda ihracat kararlarını belir­leyen faktörlere yönelik özellik­le finans çevrelerine hâkim olan yanlış algı ve yorumların öncelik­le giderilmesi gerekmektedir. Bu konunun basit bir doğru kur me­selesinden daha farklı boyutlara sahip bir mesele olduğunun anla­şılması gerekmektedir. Bu yazı ile Türkiye ihracatındaki son zaman­larda pratikte öne çıkan birtakım eğilimlere değinmek ve eğilimle­ri dikkate alarak uygulanması ge­reken teşvik politikalarına dikkat çekmek isteriz.

Nihayetinde bu yazı bilimsel bir makale ve/veya bir rapor de­ğil. Bu nedenden ötürü ülkemizin yeterli ihracat geliri üretememe sorununa yönelik sadece birkaç önemli konuya değinerek, bu ko­nuda yaşanan değişime değinmek istiyorum.

Odaklanmadan ihracat yapmanın da bedeli var

Bugün Türkiye ekonomisinin ihracat konusundaki tek mesele­si teknoloji değil. Elbette tekno­loji ihracatın arz yönü açısından önemli bir rekabet unsurudur. Teknolojinin sağlaması bekleni­len verimlilik artışlarının firma­lara ciddi rekabet avantajı sağla­ması beklenir. Ama bunun sürek­lilik arz etmesi gerekmektedir. Bu yüzden ihracatçıları ciddi bir mali yükümlülük altına sokan buradan elde edilecek rekabet gücünün ömrü de çok uzun ömürlü olma­yabilir. Ayrıca ülkenin bugünkü mali koşulları altında sürekli tek­nolojik yatırımlardan bahsedebil­mek de çok gerçekçi değildir. Zira o teknoloji herkes için ulaşılabilir. Bunun yanında sektörel düzeyde teknolojik gelişmelerin süreklilik göstermesi çok mümkün olmadı­ğı için, bu gelişmeler zaman için­de sıçramalar şeklinde gerçekle­şebilir.

Teknoloji tercihlerinin aynı za­manda firmaların pazar tercihle­ri ile ilişkisi vardır. Türkiye’deki iktisatçıların bir kısmı ihracatçı Türk firmaların en güçlü yönle­rinden birinin farklı pazarlara ih­racat yapabilme kabiliyetinin ol­masına yönelik inançlarıdır. Ka­nımca bu anlayış her ürün ve her firma için doğru değildir.

Çünkü her pazara aynı ürünü standart kanallardan satabilmek, Türk firmaların ürünlerine iliş­kin arz fiyatlarında yüksek oran­da iskonto yapmayı beraberinde getirir. Yapılan ihracatın katma değerini düşürürken, ilgili piya­sada markalaşmanın önüne geçer.

Dahası her bir piyasada alter­natif ürünlerin oluşturduğu reka­bet baskılarının daha fazla hisse­dilmesine ve bu yüzden de fiyat­ların aşağıya doğru çekilmesine yol açar. Ayrıca belli pazarlarda odaklanmadan, birbirinden ala­kasız birçok pazara yönelik ihra­cat yapmanın maliyeti çok yüksek olacaktır. Bu da yapılan ihracatın verimini düşürür.

Dolayısıyla bizim güç olarak gördüğümüz özelliğimiz aslın­da ihracatımızın rekabet gücü­nü azaltan bir unsurdur. Böyle bir durumda ihracatçı firmalar mar­ka bilinirliğine önem vermeyen, fason üretim isteyen toptancılarla muhatap olurken, ilgili pazarlarda onların çizdiği sınırlara hapsolur­lar. Öncelikle bu kısıtın aşılması zaruridir.

Kanaatımca yapılması gereken üreticilerimizin pazarlara odak­lanarak, o pazarın dinamiklerine göre bir ihracat arz politikası ge­liştirebilmeleridir. Kamunun da bu yeni tarz politikaların firma­lar için oluşturduğu risklere katkı yapması beklenir. Bazı alanlarda bunun en uygun yolu ise, müşte­riye doğrudan erişim olanağı sağ­layacak özgün dağıtım kanalları kurmaktır. Ülkenin mevcut mali imkânları ile böyle bir kanalı inşa etmek isteyen firmaların destek­lenmesi için kullanılabilir. Özel­likle Çin gibi ülkelerin yarattığı rekabet baskısı, Türk mallarının tüketici nezdinde erişilebilirliği­ni arttıracak bu yolla hafifletilebi­lir. Bunun alternatifi Çin firmala­rı ile fiyat rekabetine girmektir ki, bunda Türk ihracatçılarının çok fazla şansı yoktur.

Dahası böyle dağıtım kanalla­rının oluşumunun desteklenmesi ilgili pazarda müşteriye daha ko­lay ve daha hızlı ulaşımının önü­nü açacak olan depolama ve lojis­tik hizmetlerinin oluşturulması yoluyla sağlanabilir. Son yıllarda bazı Türk firmalarının bunu yap­tıklarını görmek gerçekten sevin­diricidir. Bu aynı zamanda marka bilinirliğini sağlamak bakımın­dan önemli bir yatırım olarak da düşünülebilir.

Maalesef ihracat pazarları bir yabancı üretici için “aksak reka­betçi” (imperfectly competitive) pazarlardır ve bu pazarda rekabe­tin fiyat dışı unsurlarla yapılması zaruridir. Dağıtım kanalı ve ürüne erişimde kolaylık gibi hususlarda ihracatçı firmalarımızın daha çok inisiyatif almaları gerekmektedir.

Maalesef ihracatımızın tek so­runu doğrudan pazara ve müşteri­ye erişim sorunu değildir. Burada ele alınan sorunların dışında ka­lan ve bugün Türk firmaları için çözülmesi gerektiği için kamu­nun liderliğine ihtiyaç duyan di­ğer meseleleri de gelecek haftaki yazımızda ele alacağız.