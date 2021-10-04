İhracatımızın yüzde 1’ini karşılayan üretim üssü

Türkiye’nin en önemli üretim merkezlerinden Gebze’de Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ni (TOSB) ziyaret ediyoruz. Dünya markalarına parça üreten ve bu konuda rakiplerine fark bölgede üretimin nabzını tutmaya geldik.

TOSB Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu 2020 yılının ilk aylarında sektörün olumlu rakamlarla hedefl erine ulaşma yolunda ilerlerken, pandemi nedeniyle hedeften uzaklaştıklarını belirterek sözlerine başlıyor. Geçen yıl otomotiv tedarikçileri olarak yüzde 16,5’lik bir kayıpla kapatılmış.

2020 yılını nasıl geçirdiniz?

- TOSB olarak otomotive hizmet veriyoruz. Uluslararası rekabetçilikteki en önemli gücümüz, ihtisas bir organize sanayi bölgesine sahip olmamızdır. TOSB’da firmaların birçoğu pandemi döneminde aldıkları tedbirler kapsamında hazırladıkları çalışma programlarına göre evden çalışarak ve kısa çalışma programı uygulayarak 2 aylık bir duruş yaşadılar ve sonrasında sanayide çarklar tekrar dönmeye başladı; bugüne kadar da hiç durmadan devam etti. Tabi bu arada pandemi sürecinde TAYSAD’ın gerçekleştirdiği birçok anket de sektöre ışık tuttu. Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında TOSB’da üretime ara veren ya da kapasitesini düşürerek devam eden birçok şirket mayıs ayı itibariyle kontrollü olarak üretime başladı.

Sanayide çarkların tekrar dönmeye başlamasıyla birlikte TOSB olarak çalışanlarımızın kaygılarını giderebilmek adına COVID-19 testi yapmaya başladık. Süreç ile ilgili bilgilendirici ve teşvik edici videolar hazırlayarak üyelerimizle ve tüm çalışanlarla paylaştık. Firmaların kendi içlerinde aldıkları tedbirler haricinde biz OSB Yönetimi olarak üyelerimize alınacak resmi izinlerde ve yayınlanan genelgelerin paylaşılması noktasında destek verdik.

Bu sürecte insana yatırım yaptınız mı?

- Yapılan tüm eğitim ve etkinliklerimizi, süreç ile ilgili bilgilendirme seminerlerimizi online olarak sürdürdük. 2020 yılında pandemi’yi fırsat olarak değerlendirerek düzenlediğimiz online gerçekleşen 61 eğitime 500’ün üzerinde kişi katılım sağladı.

Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde 5 yıldır sürmekte olan TOSBGTÜ MBA programı, pandemi döneminde online olarak devam etti. Bugüne kadar 150 mezun verdiğimiz program 54 öğrenciyle 2021-2022 akademik yılına fiziki olarak planlanan derslerle başladı. TOSB Hatice Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi içerisinde yapılan iyileştirme ve geliştirmelerle de öğrencilerin pratik yapmasına imkan verecek olan atölye ve tezgahların sayıları artırıldı, kütüphane yenilenerek 1000 adetlik kitap bağışı gerçekleşti. Ayrıca çalışan annelerin en büyük sorunu olan çocuk bakım ihtiyacı nedeniyle kurulan TOSB Anaokulumuz; 250 öğrenci kapasitesiyle çocuklarımızın en iyi eğitimi alması amacının yanında, güvenlikleri ve konforları açısından da üst düzey detaylar göz önünde tutulmuştur. Pandemi döneminde ‘Okulum Temiz’ belgesi alarak eğitime aralıksız devam eden TOSB Anaokulu açık hava imkânları sayesinde çocuklara temiz ve sağlıklı bir ortam sağlamaktadır. Tüm bu detaylarla birlikte okulumuz öğrencilerinin eğitim masrafl arının bir kısmını karşılamak suretiyle başlattığımız kampanya sayesinde 30 öğrencimizin de okul öncesi eğitimine katkı sağlıyoruz.

Çarkların eskisi gibi dönmeye başlamasıyla birlikte 2021 yılını nasıl geçiriyorsunuz?

Tüm dünya ülkeleri gibi Türkiye’ de 2021 yılını pandeminin derin yaralarını sarmak için gayret göstererek geçirdi. Bütün bu karamsar tabloya rağmen biz de TOSB olarak 2021 yılını toparlanarak ve kaldığımız yerden devam ederek geçiriyoruz. Hasarın onarılması ve iyimser bir tablonun gerçekleşmesi ise aşılanma oranımızın yükselişiyle bağlantılı gelişti.

TOSB içerisinde Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ve Çayırova İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile TOSB’da kurduğumuz aşı istasyonlarıyla 7 gün içinde 5 bin çalışanımızı aşıladık. Otomotiv tedarikçilerinin ortak farkını ortaya koyduk. En fazla aşılama bölgemizde oldu, çalışanlarımız kendisini, ailesini ve çalışma arkadaşlarının sağlığını, yani aşıyı tercih etti. Aşı farkındalık ve bilgilendirme videoları ile aşı kampanyamızın tüm OSB çalışanlarına ulaşmasını sağladık, tüm üye firmalarımız ve çalışanları projemize büyük ilgi gösterdi ve destek verdi. Güncel Aşı oranımız yüzde 75’e ulaştı. Bu sayede zaman ve işgücü kayıplarının önüne geçerek 2021 için öngördüğümüz sağlıklı çalışma ortamına ulaşabildik.

Peki küresel çip krizi ve konteyner eksikliği sizi nasıl etkiledi?

Küresel otomotiv sektörü; çip ve konteyner eksikliği, ham madde fiyatlarındaki hızlı yükselişler, küresel üretimde daralmaya neden oldu. Bunların ötesinde, iklim krizi ve çevresel sorunlar sektör üzerindeki baskıyı ve sorumluluğu artırıyor. Buna rağmen elimizden geldiğince üretime devam etmek için gerekli şartları yerine getirerek ve önümüzdeki dönemler için tedbirlerimizi alarak ilerliyoruz. Türkiye’de son dönemde gündemde olan Yeşil OSB, önümüzdeki dönem tedbirlerini kapsayan bir kavram; biz de bu doğrultuda oluşturduğumuz yol haritası ile çalışmalarımıza başladık.

TOSB 25 BİN DOĞRUDAN, 100 BİN DOLAYLI İSTİHDAM SAĞLIYOR

TOSB, 2 bin 800 dönüm alan içinde; 21 tane yabancı firma, 16 Ar-Ge, 1 Tasarım Merkezi, Otonom Araç Parkuru, Girişim Evi, İnovasyon Merkezi, 36 Start- Up Projesi, Otomotiv Test Merkezi, Teknik Meslek Lisesi, Anaokulu, Otel ve 172 dönüm içerisinde yer alan 50 bin yetişmiş ağaç ile T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan “En temiz OSB’’ sertifikasına sahip, ülkemizdeki en iyi İhtisas OSB’dir. TOSB’un kuruluş hikâsayesi 1992 yılında, ülkesi ve sektörü için büyük fedakarlıkları tereddüt etmeden göze alan 4 girişimci ruhlu sanayicinin çalışmalarıyla başladı. Abdullah Kanca, Ahmet Arkan, Ahmet Bayraktar ve Yunus Çiftci’nin girişimleriyle atılan sağlam temeller sayesinde, TOSB günümüzde global kümelenmenin en iyi örneklerinden biri haline geldi. TOSB olarak Türkiye’nin ihracatının yüzde 1’ini karşılıyoruz. Yıllık ciromuz 2,5 milyar dolar ve ihracatımız 1,7 milyar dolar. Bölgede faaliyet gösteren 85 firma ile 25 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayan TOSB, üyelerine ürün ve hizmet sunan diğer firmaların çalışanlarıyla birlikte 100 bin kişiye ulaştı. Türkiye’de alışılmışın dışında bir OSB olduğumuzu her fırsatta dile getirdiğimiz gibi bu yönde farklı projeler ve yatırımlar yapmaya devam ediliyor. TOSB İnovasyon Merkezi de önemle üzerinde durduğumuz bir oluşum. Burada Otomotiv endüstrisinin geleceğine ilişkin birçok yenilikçi teknolojiye yönelik önemli deneyimler kazanılıyor. Aynı zamanda elde edilen deneyimler TOSB içerisindeki değerli markalara sunuluyor. İnovasyon Merkezimizin en önemli işlevi ise sanayicilerle girişimcileri sık sık bir araya getirmek ve sektörel dönüşüme yönelik iş birliklerine zemin sağlamak.