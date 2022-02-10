İhracatın nabzını tutuyor, Avrupa’da ilk 10’da yer alıyor

MESLEKTAŞIM Ruhi Sanyer’le birlikte Deutsche Post DHL Grubu’nun hızlı hava taşımacılığı alanında faaliyet gösteren şirketi DHL Express’in Türkiye’deki şirketinin İstanbul Havalimanı’ndaki yeni merkezine gittik.

Bizi ekibiyle birlikte karşılayan DHL Express Türkiye Genel Müdürü Mustafa Tonguç, 135 milyon Euro’luk yatırımla devreye giren İstanbul Havalimanı’ndaki yeni operasyon merkezinin büyüklüğüne işaret etti:

- Burada 42 bin metrekarelik bir alanımız var. Şu anda 12 bin 500 metrekarelik kapalı alanda operasyonlarımızı gerçekleştiriyoruz.

Atatürk Havalimanı’ndaki günlerini anımsadı:

- Atatürk Havalimanı’ndaki yerimiz artık bize yetmez olmuştu. Orada büyüme alanımız da yoktu.

İstanbul Havalimanı’ndaki operasyon merkezinin DHL Express’in dünyadaki en son yatırımlarından biri olduğunu belirtti:

- Burası, lojistik teknolojisinde son nokta sayılır. Buradaki teknolojik alt yapımız Almanya’dan daha ileride.

Teknolojinin toplam yatırımdaki payına işaret etti:

- 135 milyon Euro’luk yatırım bedelinin yüzde 30’u teknolojik altyapıya harcandı. Yani, teknolojik altyapıya 40.5 milyon Euro yatırmış olduk.

Merkezi gezerken X-ray sistemine dikkat çekti:

- Türkiye’nin ilk tam otomasyona sahip X-ray sistemi sayesinde saatte ayrıştırılan gönderi sayısı 4 katına çıkıyor.

Bu noktada DHL Express Türkiye için yeni olan bir adımı paylaştı:

- İstanbul’dan 3 kargo uçağımız kalkıyordu. Seferlerden biri Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gerçekleşiyordu. 8 Şubat 2022’den itibaren Bahreyn-İstanbul arasında karşılıklı uçuş yapacak 4’üncü uçağımız devreye girdi.

Uçağın haftanın 6 günü sefer yapacağının altını çizdi:

- Bahreyn-İstanbul uçuşları, Uzak Doğu ve Orta Doğu ülkelerindeki hizmetlerimize olumlu etki sağlayacak. Transit süresi 1 gün kısalacak.

Türkiye için önemli planları üzerinde durdu:

- Bu adım, gelecekte İstanbul’un ticaret merkezi olması konusundaki çalışmalarımıza pozitif katkı sunacak.

Bantlar üzerinde ayrıştırma noktalarına doğru ilerleyen gönderilerin boyutlarını merak ettim, yanıtladı:

- Gönderilerin çoğunun ağırlığı ortalama 2 kilo dolayında. Ancak, 30 kilo olan da var, 1 tona kadar çıkan da oluyor.

Ardından müşterileriyle ilgili bilgi aktardı:

- Müşterilerimizin yüzde 60-70’i KOBİ’dir. Bizden giden daha çok numune ihracatıdır. Ayrıca, e-ticaret ile birlikte mikro ihracatta da artış oldu.

Sonra şu mesajı verdi:

- Biz aslında bir anlamda ihracatın nabzını tutuyoruz.

DHL Express Türkiye’nin DHL Express dünyası içindeki yerini sordum, anlattı:

- Avrupa’da ilk 10’a, dünyada da ilk 30’a giriyoruz. Türkiye, DP DHL Group için kilit pazarlardan biri. DHL, Türkiye’deki girişimci ruh, gençlik enerjisi ve tutkusu ile uzun vadeli iyi bir gelecek ilkelerine inanıyor.

DHL Express, her gün dünyanın 220 ülke ve bölgesini bir anlamda birbirine bağlıyor.

Çoğunlukla 24 saatlik gönderiler DHL Express üzerinden söz konusu noktalara ulaşıyor.

İstanbul Havalimanı’na yapılan 135 milyon Euro’luk yatırım, Türkiye’nin DHL Express dünyasındaki önemini ortaya koyuyor.

DHL Express’in İstanbul’u “ticaret merkezi”ne dönüştürme adımlarını hızlandıracağı anlaşılıyor.

Kahramanmaraş ve Malatya’ya da yatırım yapacak

DHL Express Türkiye Genel Müdürü Mustafa Tonguç, 20 ilde kendi operasyonları, 40 ilde de acenteler üzerinden hizmet verdiklerini belirtti:

- Yani, Türkiye’nin 60 iline uzanıyoruz. Malatya ve Kahramanmaraş, kendi operasyonlarımızı yürütmek üzere yatırım yapacağımız iller arasında bulunuyor.

Çanakkale ve Tekirdağ’ı da yatırım planları arasına aldıklarını kaydetti:

- Geçen yıl Türkiye’deki 40’ıncı yılımızı kutladık. Geçen kasım ayında Gaziantep’te DHL Express Hizmet Merkezimiz hizmete girdi. Hizmet merkezlerimize yaptığımız toplam yatırım 100 milyon Euro’ya ulaştı.

Kapasite 15-20 yıllık planlandı, e-ticaret yatırımı erkene çekti

DHL Express Türkiye Genel Müdürü Mustafa Tonguç, İstanbul Havalimanı’ndaki yeni operasyon merkezini anlatırken şu noktanın altını çizdi:

- Burada inşaat 15 ayda tamamlandı. Hesaplarımız göre buradaki kapasitenin bize 15-20 yıl yeteceğini düşünüyorduk. Ancak, pandeminin de tetiklediği e-ticaret, yatırımlarımızı erkene çekmemizi sağladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’na planladıkları yatırıma işaret etti:

- Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 100 milyon Euro’luk yatırım yapacağız. 25 bin metrekarelik alanda 8 bin 500 metrekarelik bir kapalı alanımız olacak.

THY ile yıllardır işbirliğimiz var

DHL Express Türkiye Genel Müdürü Mustafa Tonguç ile İstanbul Havalimanı’ndaki yeni operasyon merkezi turumuza şirketin Ticari Birimlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Selver Yıldız Küçükkoyuncu ile Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Seren Özüt Ulualp eşlik etti.

Mustafa Tonguç, THY’nin yolcu uçaklarından kargo alanları kiraladıklarını belirtti:

- THY ile yıllardır beraber çalışıyoruz. Özellikle Anadolu’ya dönük gönderilerde THY ile işbirliğimiz var. THY’de yolcu uçağı altı kargo alanı kiralamalarımız önümüzdeki dönemde artarak devam edecek.

Paketlerin bantlardaki turu 177 saniye sürüyor

DHL Express Türkiye’nin İstanbul Havalimanı’ndaki yeni operasyon merkezini gezerken paketleri taşıyan bantların hızı dikkatimizi çekti.

Bantların ortalama hızını sordum. DHL Express Türkiye Ticari Birimlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Selver Yıldız Küçükkoyuncu yanıtladı:

- Bir paketin bantlar üzerindeki ortalama turu 177 saniye sürüyor.

Bantların bazı noktalarındaki X-ray cihazlarına dikkat çekti:

- İnsan gücüne gerek duymayan, yani başında personel durmayan X-ray cihazları yüzde 85 tanımayla çalışıyor. Yani, paketlerde patlayıcı dahil istenmeyen cisimler varsa saptıyor.

Kalan bölümü için insan gücünün devreye girdiğini belirtti:

- Söz konusu X-ray cihazlarının başında personel oluyor. O arkadaşlarımız dikkatle inceleme yapıyor.

Bir de “üçüncü seviye kontrol noktası”nın olduğunu kaydetti:

- O noktada gerektiğinde paketin üzerine „bomba battaniyesi“ atılıyor. Gerekirse paket imha ediliyor.