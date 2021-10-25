İhracatın nitelik ivmesi teknoparklarımızda

İhracat teknoparklar ile katma değer yaratabilir ve yükselir. Örnek mi? Teknoparklarda bugüne kadar gerçekleştirilen toplam ihracat rakamı 6,2 milyar $’ı buldu. Görülüyor ki vergisel muafiyet, hibe, destek; doğru ve uygun yerde kullanıldığında katma değer yaratıyor, ülke ekonomisini yükseltiyor. Bugün Türkiye’de 57 ilde 88 teknopark var. Ar- Ge personeli sayısı 60 binleri buluyor. Tüm teknoparkların patent rakamları 1.332. İTÜ ARI Teknokent’in ise, 576 patent başvurusu ve 350 tescili mevcut. Başarısı, özerkliğinden ve nitelik peşinde koşmasından geliyor.

Patent sayısı artmalı

İTÜ Arıkent; yeni nesil göz bebeğimiz bir teknopark. Prof. Dr. Gülsün Sağlamer sonrasında Prof. Dr. Attila Dikbaş ile İTÜ katma değer yaratmaya devam ediyor. İTÜ Maslak kampüsündeki 10 binada yürütülen çalışmalar sayesinde firmaların toplam cirosu 25 milyar TL; toplam ihracatı ise 780 milyon $’a ulaştı.

İTÜ Arıkent’ten Arzu Eryılmaz ve ekibinden Melike Kuş Türmen ile yaptıkları faaliyetler, buradaki başarının bilinirliğini sağlıyor ve diğer teknokentlere ilham oluşturuyor. Burada çalışan girişimcilerin mutluluğunda “değer odaklı paylaşım” zihin yapısı ana etken ve bunu bu ekip sağlıyor.

İKİ SORU İKİ CEVAP

1-Tekno parklardaki toplam 6,2 milyar dolarlık ihracat ne ifade ediyor? Kazandıran ihracat; kilogram değeri yüksek mal üretiminden geliyor. Ortalama ihraç fiyatı demirde 15 cente iniyor ama teknokontlerdeki üstün nitelikli ihracatların kilogram fiyatı yüzlerce dolara çıkabiliyor. Ortalama ihraç değerimizin 1,13 $ olduğunu unutmayın.

2-Teknoloji girişimciliğinin Türkiye için önemi nedir? Bize katma değeri yüksek üretim yapabilecek girişimci gerekiyor. Tarım dahi olsa bunu süreçleri, ürünleriyle ileri teknolojiyle buluşturup nitelikli hale getirmek şart. İSO 500’deki en büyüklerimizin ancak %5’inin ileri teknoloji ürettiğini düşünürsek, neye çok ihtiyaç duyduğumuz belli olur.

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GELECEK TEKNOLOJİ GİRİŞİMCİLİĞİNDE

Başarılı örnekler umut veriyor. İTÜ Arı Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş “ İTÜ Çekirdek’e yıl boyunca aldığımız girişimlerin en iyileri ile Big Bang Start-up Challenge etkinliğimizi düzenliyoruz” diyor. “Yalnızca geçtiğimiz yıl Big Bang 2020’de 54 milyon TL’lik kaynağın ulaştırıldığına şahit olduk. Bu yıl da 2 Aralık’da düzenlenecek olan Big Bang etkinliği, giderek artan teknolojik proje ve yatırımcı paydaşları ile gerçekleşecek” görüşünde. Türkiye’de ekonomik güçlenmeyi katma değerli üretimle başarabiliriz. Bunun da yolu girişimciliği yaymak, desteklemek ve hayata dokunacak projelerden geçiyor. İTÜ Arıkent başarısını OSB’lerde ve diğer noktalarda çoğaltmak şart.