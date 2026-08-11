İhracatın, ticaretin yeni aktörleri: Yapay zekâ ajanları
Herhangi bir ülkede yeni müşteriler bulmak istiyorsunuz. Hangi pazarlar ürününüz için uygun, rakipleri ve fiyatları inceleme, potansiyel müşteri bulma, onların dilinde iletişim kurma, teklif hazırlama, lojistik ve ödeme seçeneklerini karşılaştırma gibi birçok çalışma yapılacak.
Bugün bunları insanlar, farklı uzmanlıklar ve farklı yazılımlarla gerçekleştiriyor.
İnternet ticareti değiştirdi. E-ticaret mağazayı ekrana taşıdı. Pazaryerleri milyonlarca alıcı ve satıcıyı aynı platformlarda buluşturdu. Dijital ödeme sistemleri paranın hareketini hızlandırdı.
Şimdi ise yeni bir aşamadan bahsediyoruz. Ajan tabanlı ticaret (Agentic Commerce)
Yapay zekâ ticaretin bazı adımlarını da yürütecek.
Verilen hedef doğrultusunda araştırabilecek, seçenekleri değerlendirebilecek, farklı kaynaklardan bilgi toplayabilecek ve belirlenen sınırlar içerisinde bazı işleri bizim adımıza gerçekleştirebilecek.
Şimdi insanın gerçekleştirdiği aynı görevi bir yapay zekâ (YZ) ajanına verelim:
“Ürünümüz için en uygun pazarları bul. Rakipleri analiz et. Potansiyel müşterileri belirle ve önceliklendir. İlk müşteriler için iletişim ve teklif taslaklarını hazırla. Lojistik, ödeme ve olası riskleri de değerlendir.”
Ajanlar ajanlarla konuşmaya başladığında ne olacak?
Asıl büyük değişim ise insanların YZ ajanlarıyla konuşmasından öteye geçip Ajanlar ajanlarla konuşmaya başladığında gerçekleşecek ve ticaretin çalışma biçimi değişecek.
Müşteriniz sizi aramayabilir
Bugün şirketler, müşterilerin kendilerini bulabilmesi için web sitesi hazırlıyor, arama motorlarında öne çıkmaya çalışıyor, pazaryerlerinde ürünlerini sergiliyor ve dijital reklam veriyor.
Yakında ise müşteriniz sizi aramayacak; müşterinizin YZ ajanı sizi bulacak.
O ajan ürününüzü anlayabilecek, fiyatınızı, kalitenizi, teslimat koşullarınızı ve güvenilirliğinizi diğer tedarikçilerle karşılaştırabilecek. Yalnızca girdiğimiz pazarda müşteri bulmakla yetinmeyip, hangi pazarlara girmemizin daha doğru olabileceğini de önerebilecek.
Yani yarının müşterisi insan olmayabilir.
İnsan adına araştıran, karşılaştıran, öneren ve belirli sınırlar içerisinde işlem yapan YZ ajanları ticaretin giderek daha görünür bir parçası olacak.
KOBİ’ler için önemli bir fırsat
KOBİ’nin büyük şirketler gibi pazar araştırma, dış ticaret, satış, pazarlama, hukuk ve lojistik ekipleri yok. Oysa ajanlar KOBİ’ler için farklı pazarları araştırıp, potansiyel müşterileri bulup, farklı dillerde iletişim kurup, teklif ve satış süreçlerinizi hızlandırabilir. Bir “dijital ihracat ekibi” gibi çalışabilir.
Bu nedenle ihracat aynı zamanda yapay zekâya hazır şirketler arasında da yaşanacak.
İhracatçı yeni düzene nasıl hazırlanmalı?
Yakın gelecekte bir ürünün internette bulunması yetmeyecek; YZ ajanları tarafından anlaşılabilir, karşılaştırılabilir ve doğrulanabilir olması da önem kazanacak.
Bu nedenle önümüzde yeni bir kavram var: Agent-Ready Exporter – Yapay Zekâ Ajanlarına Hazır İhracatçı.
Şirketler yalnızca dijital ihracata değil, ajan tabanlı ticarete de hazırlanmalı.
Ajanlara hangi yetkiler verilecek?
Şirket adına fiyat verme, teklif verme, pazarlık yapma, sipariş alma verme, tahsilat ve ödeme yapma konularında hangi yetkiler vereilecek? İşlemden kim sorumlu olacak? Şirketin müşteri bilgilerine ve ticari sırlarına ne kadar erişebilecek? Güven, yetki ve sorumluluk en az teknoloji kadar önemli olacak. Dolayısıyla hedef, kontrolsüz ve tamamen bağımsız ajanlar değil; sınırları belirlenmiş, yetkilendirilmiş, denetlenebilir ve gerektiğinde insan onayına dönen sistemler olmalı.
TOBB ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle atılan adımlar
7–9 Ağustos’ta Abant’ta, TOBB’un proje sahipliğinde; ICC, Ticaret Bakanlığı, TOBB Yazılım Meclisi iş birliğiyle yürütülen Dijital İhracatı Geliştirme Programı – DEEP kapsamında çalıştay gerçekleştirip bu yeni dönemi ele aldık. Bakanlık ve sektör uzmanlarıyla KOBİ’lerimizin dijital ihracat kapasitesini geliştirecek ve yerli yazılım sektörümüzü bu sürece dahil edecek uygulanabilir ajan tabanlı ticaret modelleri üzerine çalıştık.
Bu yeni düzende KOBİ’lerimizin YZ desteğiyle daha fazla ülkeye ve müşteriye ulaşması, yerli yazılım şirketlerimizin de bu yeni ticaret düzeninin teknolojilerini geliştirmesi, hem KOBİ’lerimizin dijital ihracatını hem de yerli yazılım ürünleri ihracatını artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
(Agent, belirli bir görevi yerine getiren YZ ajanı, Agentic ise bu ajanların hedef doğrultusunda planlama yaptığı, farklı araç ve sistemleri kullandığı, gerektiğinde diğer ajanlarla birlikte çalıştığı daha geniş bir yaklaşımı ifade eder. Agent bir aktör, Agentic ise yeni bir çalışma biçimi.
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