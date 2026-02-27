İhracatta düşüş açıkta büyüme

İhracat düşerken ithalatın sınırlı da olsa artışını sür­dürdüğü ocak ayında 8,4 milyar dolarla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 daha faz­la dış ticaret açığı verildi. Yıllık bazda dış ticaret açığı ise büyü­meye devam ederek ocak sonu itibarıyla son 21 ayın en yüksek düzeyine ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 azalarak 20 mil­yar 315 milyon dolar, ithalat ise yüzde 0,1 artarak 28 milyar 695 milyon dolar oldu. Böylece aylık bazda dış ticaret açığı ge­çen yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 artarak 8 milyar 380 mil­yon dolara yükseldi. Aylık dış ticaret hacmi geçen yıl aynı aya göre yüzde 6,1 genişleyerek 46 milyar 186,7 milyon dolar olur­ken, ihracatın ithalatı karşıla­ma oranı yüzde 73,8’den yüzde 70,8’e geriledi.

Enerji ve altın hariç açıkta rekor büyüme

Mevsim ve takvim etkile­rinden arındırılmış dış ti­caret veri serisinde bir önceki aya göre ise ih­racat yüzde 5,8, ithalat yüzde 3,7 azaldı. Tak­vim etkilerinden arın­dırılmış seriye göre de geçen yılın aynı ayına göre ihracatta yüzde 1,5 düşüş, ithalatta yüzde 3,4 artış yaşandı.

Ocakta ener­ji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 azala­rak 19 milyar 107 milyon dola­ra gerilerken, aynı bazda itha­lat yüzde 5,3 artarak 21 milyar 907 milyon dolara çıktı. Böyle­ce enerji ve altın dışındaki ka­lemlerde verilen dış ticaret açı­ğı yüzde 111,8’lik rekor bir ar­tışla 2 milyar 800 milyon dolar oldu. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç tutuldu­ğunda dış ticaret hacmi yüzde 1,8 artarak 41 milyar 14 milyon dolar oldu; bu bazda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 93,6’dan yüzde 87,2’ye indi.

Aylık ihracatın yüzde 92,7’si sanayiden

Ekonomik faaliyetlere göre aylık ihracatın 18 milyar 835 milyon dolarla yüzde 92,7’si imalat sanayii tarafın­dan gerçekleşti­rildi. Ancak söz konusu ihra­cat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 azaldı.

Toplam ihracatın büyük bö­lümün oluşturan imalat sanayii ürünlerinin ocak ayında sade­ce yüzde 3,3’lük bir bölümünün yüksek teknoloji ürünü oldu­ğu belirlendi. Aynı oranın ima­lat sanayii ithalatında ise yüzde 12,9 olduğu dikkati çekti.

Ocakta madencilik ve taş ocakçılığı ihracatı yüzde 13,1 ar­tışla 358 milyon, tarım, orman­cılık ve balıkçılık ihracatı yüzde 2,4 artışla 985 milyon dolar oldu. Aylık ihracatta tarım, ormancı­lık ve balıkçılık sektörünün pa­yı yüzde 4,8, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüz­de 1,8 düzeyinde gerçekleşti.

Ara malı ve tüketim ithalatında düşüş

Geniş ekonomik gruplar sı­nıflamasına göre aylık ithala­tın 20 milyar 688 milyon dolar­la yüzde 72,1’ini hammadde/ara malı oluşturdu. Ocakta 4 mil­yar 102 milyon dolarlık serma­ye (yatırım) malı ve 3 milyar 763 milyon dolarlık da tüketim malı ithal edildi. Geçen yılın aynı ayı­na göre ara malı ithalatı yüzde 1, tüketim malı ithalatı da yüzde 5,7 azalırken, sermaye malı it­halatında yüzde 9,7 artış yaşan­dı. Aylık ithalatta hammadde/ ara mallarının payı yüzde 72,1, sermaye mallarının payı yüzde 14,3 ve tüketim mallarının payı yüzde 13,1 oldu.

Özel ticaret sistemine göre dış ticaret

Özel ticaret sistemine göre ise ocakta ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 azala­rak 18 milyar 635 milyon, itha­lat yüzde 2,4 artarak 27 milyar 533 milyon, dış ticaret açığı yüz­de 16,6 artarak 8 milyar 897 mil­yon dolar oldu. Bu bazda ihraca­tın ithalatı karşılama oranı ocak aylarına göre yüzde 71,6’dan yüzde 67,7’ye geriledi.

Genel ticaret sisteminde ül­kenin gümrük sınırlarından gi­ren ve çıkan tüm mallar; özel ti­caret sisteminde ise yalnızca ül­ke içinde serbest dolaşıma giren mallar dış ticaret kapsamında sayılıyor. Genel ticaret siste­minde; serbest dolaşıma giren mallar, serbest bölgelerden ya­pılan ihracat ve ithalat, gümrük antrepolarına giren mallar, ge­çici depolama alanlarındakiler kapsama giriyor. Özel ticaret sisteminde ise serbest bölgeler arası işlemler, antrepoda bekle­yip serbest dolaşıma girmeyen mallar, re-export amacıyla girip çıkacak mallar kapsamı dışında yer alıyor, mal ancak ülke eko­nomisine fiilen dahil olduğun­da (iç piyasaya girdiğinde) itha­lat sayılıyor.

Yıllık dış ticaret açığında yeni zirve

Ocak sonu itibarıyla yıllık ihracat 272,5 milyar, ithalat 365,5 milyar ve yıllık dış ticaret açığı 93 milyar dolar düzeyinde oluştu. Geçen yılın ocak ayına göre yıllık ihracat yüzde 3,6, yıllık ithalat ise yüzde 5,5 büyüdü. Yıllık açıkta 83,6 milyar dolar düzeyinde bulunduğu Ocak 2025’e göre büyüme ise yüzde 11,3. Ocak ayı itibarıyla yıllık dış ticaret açığı son 21 ayın en yüksek düzeyine ulaşarak Nisan 2024’teki düzeyine dönmüş oldu. İthalatın ihracata göre daha hızlı artmasına bağlı olarak yaklaşık iki yıldır aylar itibarıyla yıllık dış ticaret açığının büyümeye devam etmesinin cari açığı ve bunun finansman ihtiyacını da artırması bekleniyor.

Ülke kompozisyonu değişmiyor

Ocak ayında ihracatta ilk sırayı 1 milyar 780 milyon dolarla ilk sırayı alan Almanya’yı; 1 milyar 285 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 216 milyon dolarla ABD, 1 milyar 49 milyon dolarla İtalya, 900 milyon dolarla Irak izledi. İlk beş ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,7’sini oluşturdu. İthalatta da Çin aylık 4 milyar 283 milyon dolarla ilk sırada yer almaya devam etti. Bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 78 milyon dolarla Rusya Federasyonu, 1 milyar 870 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 812 milyon dolarla ABD, 1 milyar 273 milyon dolarla İsviçre izledi. İlk beş ülkeden yapılan ithalat, toplamda yüzde 42,9 pay aldı.