İhracatta en büyük kayıp Anadolu’da
Dış ticarette zor bir dönemeçten geçilirken, ihracatta yaşanan genel kan kaybının Anadolu illerinde daha fazla olduğu belirlendi.
İhracatı Anadolu’ya yayma, “81 ilde ihracat seferberliği” gibi çalışmalara rağmen, dış ticaretteki olumsuz koşullara daha az dirençli ve toplamda yaklaşık olarak ancak İstanbul kadar ihracat yapabilen diğer 80 il daha fazla etkilendi. Bunların da içinde “en ihracatçı ilk 10” dışında kalan 71 ilde kan kaybı daha fazla.
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) açıkladığı ihracat verilerine göre Türkiye’nin bu yılın ilk dört ayındaki toplam ihracatı geçen yılın eş dönemine göre yüzde 3’lük bir azalışla 80,9 milyar dolar olurken, İhracatçı Birlikleri kaydından muaf ihracat ile antrepo ve serbest bölgelerden yapılan tutar düşüldükten sonra toplam ihracatın 71,2 milyar dolarını illerden yapılan oluşturdu. Bunun da 31,8 milyar 8 dolarla yüzde 44,7’sini tek başına İstanbul yaptı. 71 ilin toplam ihracatı geçen yıla göre yüzde 6,7, İstanbul’un ihracatı ise yüzde 4,7 azaldı. İhracatın zaten yarıya yakınını yapan İstanbul’un toplamdaki payı daha da arttı. Geçen yıl aynı dönemde İstanbul’un payı yüzde 43,9 düzeyindeydi.
En ihracatçı ilk 10 il
İstanbul’un en yakın takipçisi Kocaeli ile arasındaki büyük makas da dikkati çekiyor. Kocaeli dört ayda, geçen yıla göre yüzde 9,8 azalışla yaklaşık 6 milyar dolar ihracat gerçekleştirirken, İstanbul ile arasındaki fark yaklaşık 5 kat olarak gerçekleşti. Kocaeli’nin, dört aylık dönemlere göre toplamdaki payı yüzde 8,7’den yüzde 8,4’e geriledi.
Dört aylık ihracat performansında Bursa, 5,2 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı. Geçen yılın eş dönemine göre yüzde 0,4’lük bir ihracat artışı kaydeden Bursa’nın toplamdaki payı yüzde 6,8’den yüzde 7,3’e yükseldi. Dört ayda 4,7 milyar dolar ihracat yapan İzmir’in ihracatı geçen yıla göre yüzde 2,3 azalırken, ilin toplam ihracattaki payı da yüzde 6,3’ten yüzde 6,6’ya yükseldi. İhracatını geçen yıla göre yüzde 2,9 artıran Ankara ise 3,7 milyar dolarla beşinci sırada yer aldı. Ankara’nın toplamdaki payı yüzde 4,7’den yüzde 5,2’ye çıktı.
Dört aylık ihracat tutarında bu illeri, 3 milyar dolarla Gaziantep, 1,8 milyar Sakarya, 1,7 milyar dolarla Manisa, 1,4 milyar dolarla Denizli ve yaklaşık 1 milyar dolarla Konya izledi. Bu iller içinde Denizli’nin ihracatında geçen yıla göre yüzde 18,9’luk düşüş dikkati çekti. Depremzede Gaziantep’in ihracatında da yüzde 15,8 düşüş yaşandı. Ayrıca Sakarya’nın ihracatı yüzde 5,1, Konya’nın ihracatı yüzde 4,7, Manisa’nın ihracatı da yüzde 0,3 geriledi.
Ekstra deprem etkisi
İhracatın yarıya yakınını gerçekleştiren İstanbul’la birlikte en çok ihracat yapan ilk on ilin dört aylık toplam ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 düşüşle 60,3 milyar dolar olurken, aralarında depremzede Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Adıyaman, Elâzığ, Malatya, Osmaniye, Kilis, Şanlıurfa’nın da bulunduğu diğer diğer 71 ilin toplam ihracatı yüzde 14,4 azalarak 10,9 milyar dolara geriledi. 10 ilin geçen yıl yüzde 83,3 olan toplamdaki payı bu yıl yüzde 84,7’ye yükseldi. Başka deyişle diğer illerin payı yüzde 16,7’den yüzde 15,3’e indi.
Son on yıldaki seyir
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) konsolide dış ticaret verilerini içeren istatistikleri baz alındığında ise tanım farkları dolayısıyla İstanbul’un toplam ihracattaki payı az farkla daha yüksek çıkıyor. Son on yıla ait TÜİK dış ticaret verilerine bakıldığında İstanbul’un, toplam ülke ihracatındaki yüksek payının fazla değişmediği, başka deyişle diğer illerin yeterli ihracat artışı kaydederek aradaki makası yeterince daraltamadığı dikkati çekiyor.
TÜİK’e göre 2013-2017 döneminde İstanbul’un toplamda yüzde 50’nin üzerinde seyreden payının 2018’de az farkla bu düzeyin altına indiği, 2021’de yüzde 48,3’e kadar geriledikten sonra, 2022’de yeniden yükselişe geçtiği, bu yıl ilk çeyrek itibariyle de yüzde 50’yi yeniden aştığı görülüyor. TÜİK’in nisan ayı dış ticaret verileri henüz açıklanmadı.
İhracatı Anadolu’ya yayma çabaları
Ticaret Bakanlığı tarafından, Türkiye'nin ticaret altyapısının geliştirilmesi, ticaret ve ihracat kültürünün tabana yayılması amacıyla 2020 yılında “81 İlde İhracata İlk Adım Programı” başlatıldı. Uygulamada Samsun pilot il seçilirken, ülkeye yeni girişimci ve ihracatçılar kazandırmak amacıyla 7/24 ücretsiz eğitim verecek bir de “Sanal Ticaret Akademisi” oluşturuldu.
Öte yandan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından, KOBİ’lerin ihracatçı olmaları ve yeni pazarlara açılmalarına katkıda bulunmak amacıyla 2005 yılından beri yürütülen ve bugüne kadar 310 firmanın yararlanarak toplamda yaklaşık 41 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiği “İhracata İlk Adım Programı”nın 15’inci etabı, yenilenen yapısıyla başladı. 25 Nisan-12 Mayıs arasında gerçekleşecek söz konusu etap kapsamında, programa katılacak firmalara uzman danışmanlar tarafından 48 saatlik yerinde danışmanlık hizmeti verilecek.