İhracatta iyi sonuçlar görürken…

İhracat temmuz itibariyle yıllık bazda 200 milyar doları aştı. Ancak AB‘nin Yeşil Mutabakatı ihracatımıza yeni yükümlülükler getiriyor. Zira bu mutabakat fosil kaynak kullanarak üretim yapan tüm ülkeleri ilgilendiriyor. Tehlike kapıda, önlem şart...

DÜNYA muhabiri İmam Güneş’in okuduğunuz haberinden 7 aylık ihracatın 121 milyar $ olarak gerçekleştiği görülüyor. Temmuz rakamları ile yıllık ihracat 200 milyar doları üzerinde gerçekleşti. Ancak AB‘nin 14 Temmuz’da kabul ettiği Fit 55 Programı ve CBAM Mekanizması ile Türkiye gibi ülkelere yeni bir ‘’karbon vergilendirmesi‘’ getirmesi, yakın günlerde ihracatın rekabet edebilirliği üstünde yeni bir yük oluşturacak.

Dünyada küresel ticaretin yeniden canlanmaya başlamasıyla Türkiye’nin ihracatı da ivme kazandı, dünya tmal ihracatındaki payımız ilk kez % 1‘e çıkacak. Otomotiv 16.6 milyar dolar ile ilk sırada yer alırken, bunu kimyevi maddeler 11.8 milyar dolar, hazır giyim-konfeksiyon 11.1 milyar dolar, demir-çelik 10.9 milyar dolar, demir ve dışı metaller 6.6 milyar dolar ile izliyor. Türkiye ihracatında en büyük pay AB pazarı. AB’ye ihracat yüzde 50’nin üzerine çıkacak. AB ile Gümrük Birliği Anlaşması’nın geliştirilmesiyle AB ticaretinin daha da artacağı kesin.

Haberde yer alan önemli bir bulgu da yüksek ithalat yaptığımız ABD ve Çin’in aralarında bulunduğu 5 ülkeye ihracatın artması… Bir diğer olumlu gösterge, Birleşik Krallık’la Türkiye arasında imzalanan yeni STA sonrası bu yılın ilk 5 ayında bu ülkeye ihracatın yüzde 45 artmış olması…

Tüm bunlar gösteriyor ki, Türkiye’nin var olan pazarlara yeni pazarlar ekleyerek ihracatı artırma çalışmaları anlamlı sonuçlar üretmiş. Ancak bu gelişmeler içinde AB‘nin 2030 Yeşil Mutabakatı gözden kaçmamalı. Zira bu mutabakat fosil kaynak kullanarak üretim yapan ülkelere ciddi bir vergilendirme yükü getiriyor. Konuya uyumun ilk ayağı Türkiye‘nin Paris İklim Konferansı’na imza koyması... İkincisi, kömür santrallarını kapatması... Üçüncüsü ise Türkiye Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu‘nun bu vergilendirmeye karşılık bir uyum planı hazırlaması.

Aksi durumda, kısa adı CBAM olan karbon vergilendirmesiyle Türkiye ihracatının düşüşe geçmesi kaçınılmaz olacaktır. İhracat bir ekonominin ‘’olmazsa olmazı’’ diyorsak, kollar sıvanmalı...

GÜNÜN NOTU:

BM, iklim krizinin daha önce hiç görülmemiş düzeyde derinleştiğini açıklayarak ülkelerin harekete geçmesini istedi.