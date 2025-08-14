Gelişmiş ülkelerde borsalar: Yatırım ve üretimin, dolayısıyla refahın finansma­nında en etkin araç olarak (bankalardan da önde) gösterilmekte…

***

Son yıllarda, bizde de, bu aracın önemi an­laşıldı… Ama…

13 yıl önce borsa 5,1 dolar/sent değerin­deyken…

Bugün 2,5 (10.700) dolar/sent değerini, di­renç olarak niteliyoruz…

***

O tarihten bugüne, ek olarak, yüzlerce fir­mamız borsaya kote olmuşken…

Ve…

O tarihten bugüne, doların alım gücü (ABD enflasyonu) ciddi oranda düşmüşken…

(O gün 5,1 dolara alınan mal, bugün 6,6 dolara alınabiliyor)

***

Ve…

ABD ile ilişkilerde bahar...

Artı, ABD’nin rakip ülkelerle sıkıntıları…

Artı, ABD ve gelişmekte olan ülke borsala­rında yeni rekorlar…

***

Ve…

66 dolar ortalamasında dolaşan petrol fi­yatları…

Üstüne yeni petrol ve doğalgaz keşifleri…

İhracat/turizm ve üretimde rekorlar…

CDS’de düşüş (vb)…

VELHASIL

Tüm bu gelişmeler, olumluysa:

BİST 100’ün değeri 2,5 dolar seviyesinde (Siyasi gelişmeler, beklentiler, eğitimin nite­liği gibi sebepler sıralanabilir) kalmamalı…

***

Sermaye piyasalarının, hukuki altyapısın­dan kote olma şartlarına kadar her alanı “gü­veni artıracak” şekilde geliştirilmeli…

***

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şim­şek’in:

“ABD’yi ABD yapan birkaç özellikten biri sermaye piyasalarının derinliğidir…

Üreticiler finansman ihtiyacının üçte iki­sini sermaye piyasalarından, üçte birini bankalardan karşılar…

Bizde ise finansman ihtiyacının yüzde 88’i bankalardan karşılanır…

Sermaye piyasalarını geliştireceğiz…” cümlesi bu nedenle önemli ve değerli…