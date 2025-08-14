  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Ferit Barış PARLAK
  4. İhracat/turizm ve üretimde rekor; Petrol 64/66 dolar; ABD ile ilişkilerde bahar

İhracat/turizm ve üretimde rekor; Petrol 64/66 dolar; ABD ile ilişkilerde bahar

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Gelişmiş ülkelerde borsalar: Yatırım ve üretimin, dolayısıyla refahın finansma­nında en etkin araç olarak (bankalardan da önde) gösterilmekte…

***

Son yıllarda, bizde de, bu aracın önemi an­laşıldı… Ama…

13 yıl önce borsa 5,1 dolar/sent değerin­deyken…

Bugün 2,5 (10.700) dolar/sent değerini, di­renç olarak niteliyoruz…

***

O tarihten bugüne, ek olarak, yüzlerce fir­mamız borsaya kote olmuşken…

Ve…

O tarihten bugüne, doların alım gücü (ABD enflasyonu) ciddi oranda düşmüşken…

(O gün 5,1 dolara alınan mal, bugün 6,6 dolara alınabiliyor)

***

Ve…

ABD ile ilişkilerde bahar...

Artı, ABD’nin rakip ülkelerle sıkıntıları…

Artı, ABD ve gelişmekte olan ülke borsala­rında yeni rekorlar…

***

Ve…

66 dolar ortalamasında dolaşan petrol fi­yatları…

Üstüne yeni petrol ve doğalgaz keşifleri…

İhracat/turizm ve üretimde rekorlar…

CDS’de düşüş (vb)…

VELHASIL

Tüm bu gelişmeler, olumluysa:

BİST 100’ün değeri 2,5 dolar seviyesinde (Siyasi gelişmeler, beklentiler, eğitimin nite­liği gibi sebepler sıralanabilir) kalmamalı…

***

Sermaye piyasalarının, hukuki altyapısın­dan kote olma şartlarına kadar her alanı “gü­veni artıracak” şekilde geliştirilmeli…

***

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şim­şek’in:

“ABD’yi ABD yapan birkaç özellikten biri sermaye piyasalarının derinliğidir…

Üreticiler finansman ihtiyacının üçte iki­sini sermaye piyasalarından, üçte birini bankalardan karşılar…

Bizde ise finansman ihtiyacının yüzde 88’i bankalardan karşılanır…

Sermaye piyasalarını geliştireceğiz…” cümlesi bu nedenle önemli ve değerli…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Sorunları, rasyonel veriler sayesinde görmeli 13 Ağustos 2025
Teoride: “Tasarruf, tasarrufu büyütür…” Bazen de “zoru başarıp” borcu büyütür… 12 Ağustos 2025
Kredi alan da mevduata yatıran da kamuya çalıştı…Kredi kullanarak üreten de yatırım yapan da 11 Ağustos 2025
Arzı yüzde 20/25 etkileyen don/kuraklığı konuşup... 08 Ağustos 2025
İşsizlikteki artışın nedeni: Zorda olan mevcut üretici mi? 07 Ağustos 2025
Hayvancılıkta, 7 bin “verimli çalışan” ile kaderi değiştirebilecekken 06 Ağustos 2025
Gıda fiyatı/kalitesi sorunluysa; işçi/öğrenci verimliliği de sorunludur… 05 Ağustos 2025
“Yaz geliyor, meyve/sebze ucuzlayacak” derdik… 04 Ağustos 2025
Veteriner (evcil hayvanlar nedenli), bilgisayar/makine/ziraat mühendisinden fazla kazanabiliyorsa… 01 Ağustos 2025
Eğitimin parasız, gıdanın ucuz olduğu ABD’de doğurganlık hızı 1.59; Türkiye’de 1.48… 31 Temmuz 2025