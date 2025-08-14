İhracat/turizm ve üretimde rekor; Petrol 64/66 dolar; ABD ile ilişkilerde bahar
Gelişmiş ülkelerde borsalar: Yatırım ve üretimin, dolayısıyla refahın finansmanında en etkin araç olarak (bankalardan da önde) gösterilmekte…
***
Son yıllarda, bizde de, bu aracın önemi anlaşıldı… Ama…
13 yıl önce borsa 5,1 dolar/sent değerindeyken…
Bugün 2,5 (10.700) dolar/sent değerini, direnç olarak niteliyoruz…
***
O tarihten bugüne, ek olarak, yüzlerce firmamız borsaya kote olmuşken…
Ve…
O tarihten bugüne, doların alım gücü (ABD enflasyonu) ciddi oranda düşmüşken…
(O gün 5,1 dolara alınan mal, bugün 6,6 dolara alınabiliyor)
***
Ve…
ABD ile ilişkilerde bahar...
Artı, ABD’nin rakip ülkelerle sıkıntıları…
Artı, ABD ve gelişmekte olan ülke borsalarında yeni rekorlar…
***
Ve…
66 dolar ortalamasında dolaşan petrol fiyatları…
Üstüne yeni petrol ve doğalgaz keşifleri…
İhracat/turizm ve üretimde rekorlar…
CDS’de düşüş (vb)…
VELHASIL
Tüm bu gelişmeler, olumluysa:
BİST 100’ün değeri 2,5 dolar seviyesinde (Siyasi gelişmeler, beklentiler, eğitimin niteliği gibi sebepler sıralanabilir) kalmamalı…
***
Sermaye piyasalarının, hukuki altyapısından kote olma şartlarına kadar her alanı “güveni artıracak” şekilde geliştirilmeli…
***
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in:
“ABD’yi ABD yapan birkaç özellikten biri sermaye piyasalarının derinliğidir…
Üreticiler finansman ihtiyacının üçte ikisini sermaye piyasalarından, üçte birini bankalardan karşılar…
Bizde ise finansman ihtiyacının yüzde 88’i bankalardan karşılanır…
Sermaye piyasalarını geliştireceğiz…” cümlesi bu nedenle önemli ve değerli…