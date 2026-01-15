İhtiyaç kredisi ve kartta batık tutarı iki kat arttı

Tasarruf sahipleri 2026 yılı yatırım stratejilerini belirlerken tüketiciler de yeni yıla ilişkin harcama bütçe­lerinin hesabını yapıyor. Özellik­le yüksek enflasyon ortamında harcama kalemleri kadar artma­yan gelirler tüketicileri kara ka­ra düşündürüyor. Ekonomi yö­netiminin tüketici enflasyonun da bu yılki hedefi yüzde 20’nin al­tına indirmek. Kurumların yılso­nu tahminleri ise yüzde 25 civarı yoğunlaşıyor.

Bu yıl uygulanacak asgari ücrete yapılan zam ora­nı ise yüzde 27. Yeni artışla bir­likte 28 bin 75 TL’ye çıkan asga­ri ücrete, 2025 yılı başında yüz­de 30 zam yapılmıştı. Ancak her bir ekonomik birimin günlük ih­tiyacı farklı olduğu için herkesin kendi enflasyonu resmi rakam­lardan farklılık gösteriyor. Özel­likle günlük ihtiyacı karşılayan ürünlerde yaşanan fiyat artışla­rının ortalama enflasyonun çok çok üzerinde olması, hissedilen enflasyon ile resmi enflasyon arasındaki makası açıyor.

İhtiyaç kredisi ve karta yüklendik

Bankacılık sektöründe geçen yıl kullandırılan tüketici kredi­leri verilerine bakıldığında va­tandaşların harcamalarını kar­şılamak için bankalara koştuğu anlaşılıyor. Tüketici kredilerin­de hacim geçen yıl 1.8 trilyon TL (yüzde 47.09) artarak 5 trilyon 593 milyar TL’ye ulaştı.

Tüketici kredileri arasında en hızlı büyü­me ihtiyaç kredisi ve kredi kart­ları kalemlerinde yaşandı. Ban­kalardan alınan ihtiyaç kredi­leri geçen yıl yüzde 52.55, kredi kartları ise yüzde 50.33 büyüdü. Bu iki kredi kaleminde yaşanan hacim artışı 1 trilyon 650 milyar TL’ye ulaştı. Yani toplam tüke­tici kredilerindeki artışın yüz­de 92’si ihtiyaç kredileri ve kredi kartlarındaki büyümeden kay­naklandı. Geçen yıl konut kredi­leri yüzde 32 arttı, taşıt kredile­rinde ise daralma yaşandı.

Batık kredi oranında hızlı artış

Takibe düşen kredi tutarında­ki artış ise kredilerde yaşanan büyümeyi katladı. Toplam tüke­tici kredilerinde yüzde 47.09 ar­tarken takibe düşen kredi tutarı yüzde 113.90 yükseldi. Rakam­lara oransal bakılırsa 2024 yı­lı sonunda toplam tüketici kre­dilerinde takibe dönüşüm oranı yüzde 2.90 seviyesindeyken söz konusu oran 2025 sonunda yüz­de 4.23 oldu. Takibe düşen kredi tutarı ihtiyaç kredilerinde yüzde 101, kredi kartlarında yüzde 127 olarak hesaplandı. Takibe dö­nüşüm oranı son 1 yılda ihtiyaç kredilerinde yüzde 3.93’ten yüz­de 5.19’a, kredi kartlarında yüzde 2.99’dan yüzde 4.54’e çıktı. Söz konusu rakamlar konut ve taşıt kredilerinde düşük seyrine de­vam etti.

11 ayda kartla 17.6 trilyon harcandı

Bankalar arası Kart Merkezi (BKM) verilerine bakıldığında, 2025 yılının ilk 11 ayında kredi kartı ve banka kartlarıyla toplam 17 trilyon 662 milyar TL’lik alışveriş yapıldı. 2024 yılının 11 ayında bu tutar 11 trilyon 501 milyar TL seviyesinde gerçekleşmişti. Kartlarla yapılan nakit çekme işlemleri ise 11 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim göstermedi. Her iki yılın ilk 11 ayında kartlar yapılan nakit çekim tutarı 799 milyar TL olarak hesaplandı.