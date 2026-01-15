İhtiyaç kredisi ve kartta batık tutarı iki kat arttı
Tasarruf sahipleri 2026 yılı yatırım stratejilerini belirlerken tüketiciler de yeni yıla ilişkin harcama bütçelerinin hesabını yapıyor. Özellikle yüksek enflasyon ortamında harcama kalemleri kadar artmayan gelirler tüketicileri kara kara düşündürüyor. Ekonomi yönetiminin tüketici enflasyonun da bu yılki hedefi yüzde 20’nin altına indirmek. Kurumların yılsonu tahminleri ise yüzde 25 civarı yoğunlaşıyor.
Bu yıl uygulanacak asgari ücrete yapılan zam oranı ise yüzde 27. Yeni artışla birlikte 28 bin 75 TL’ye çıkan asgari ücrete, 2025 yılı başında yüzde 30 zam yapılmıştı. Ancak her bir ekonomik birimin günlük ihtiyacı farklı olduğu için herkesin kendi enflasyonu resmi rakamlardan farklılık gösteriyor. Özellikle günlük ihtiyacı karşılayan ürünlerde yaşanan fiyat artışlarının ortalama enflasyonun çok çok üzerinde olması, hissedilen enflasyon ile resmi enflasyon arasındaki makası açıyor.
İhtiyaç kredisi ve karta yüklendik
Bankacılık sektöründe geçen yıl kullandırılan tüketici kredileri verilerine bakıldığında vatandaşların harcamalarını karşılamak için bankalara koştuğu anlaşılıyor. Tüketici kredilerinde hacim geçen yıl 1.8 trilyon TL (yüzde 47.09) artarak 5 trilyon 593 milyar TL’ye ulaştı.
Tüketici kredileri arasında en hızlı büyüme ihtiyaç kredisi ve kredi kartları kalemlerinde yaşandı. Bankalardan alınan ihtiyaç kredileri geçen yıl yüzde 52.55, kredi kartları ise yüzde 50.33 büyüdü. Bu iki kredi kaleminde yaşanan hacim artışı 1 trilyon 650 milyar TL’ye ulaştı. Yani toplam tüketici kredilerindeki artışın yüzde 92’si ihtiyaç kredileri ve kredi kartlarındaki büyümeden kaynaklandı. Geçen yıl konut kredileri yüzde 32 arttı, taşıt kredilerinde ise daralma yaşandı.
Batık kredi oranında hızlı artış
Takibe düşen kredi tutarındaki artış ise kredilerde yaşanan büyümeyi katladı. Toplam tüketici kredilerinde yüzde 47.09 artarken takibe düşen kredi tutarı yüzde 113.90 yükseldi. Rakamlara oransal bakılırsa 2024 yılı sonunda toplam tüketici kredilerinde takibe dönüşüm oranı yüzde 2.90 seviyesindeyken söz konusu oran 2025 sonunda yüzde 4.23 oldu. Takibe düşen kredi tutarı ihtiyaç kredilerinde yüzde 101, kredi kartlarında yüzde 127 olarak hesaplandı. Takibe dönüşüm oranı son 1 yılda ihtiyaç kredilerinde yüzde 3.93’ten yüzde 5.19’a, kredi kartlarında yüzde 2.99’dan yüzde 4.54’e çıktı. Söz konusu rakamlar konut ve taşıt kredilerinde düşük seyrine devam etti.
11 ayda kartla 17.6 trilyon harcandı
Bankalar arası Kart Merkezi (BKM) verilerine bakıldığında, 2025 yılının ilk 11 ayında kredi kartı ve banka kartlarıyla toplam 17 trilyon 662 milyar TL’lik alışveriş yapıldı. 2024 yılının 11 ayında bu tutar 11 trilyon 501 milyar TL seviyesinde gerçekleşmişti. Kartlarla yapılan nakit çekme işlemleri ise 11 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim göstermedi. Her iki yılın ilk 11 ayında kartlar yapılan nakit çekim tutarı 799 milyar TL olarak hesaplandı.
|Borsa
|12.369,89
|-0,13 %
|Dolar
|43,1738
|0,00 %
|Euro
|50,3145
|0,03 %
|Euro/Dolar
|1,1645
|0,02 %
|Altın (GR)
|6.415,26
|-0,24 %
|Altın (ONS)
|4.621,88
|-0,23 %
|Brent
|64,4700
|0,30 %