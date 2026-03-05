İki aylık enflasyon farkının maaşlara ve emekli aylıklarına etkisi temmuz artış oranları

Aynı zamanda asgari ücrette ve emekli aylıklarında ilk iki ayda oluşan kayıpları hesaplayacağız.

Ve en önemlisi:

Temmuz ayında oluşabilecek 6 aylık enflasyona göre memur ve emeklilere ne kadar zam yapılabilir, bunu somut rakamlarla değerlendireceğiz.

1) İlk 2 aylık enflasyon

TÜİK’e göre:

Ocak: %4,84

Şubat: %2,96

2 aylık toplam enflasyon: %7,94

ENAK’a göre:

Ocak: %6,32

Şubat: %4,01

2 aylık enflasyon: %10,58

İTO’ya göre:

Ocak: %4,56

Şubat: %3,85

2 aylık enflasyon: %8,59

Görüyoruz ki resmi veri ile alternatif veriler arasında ciddi fark var.

Şu anda cebimizdeki paranın erime oranı %7,94 ile %10,58 arasında değişiyor.

2) Asgari ücrette kayıp

Ocak ayında asgari ücret

22.104 TL’den

28.075 TL’ye çıktı.

Artış oranı: %27,01

Şimdi ilk 2 aylık enflasyona göre kayba bakalım.

TÜİK’e göre (%7,94 kayıp)

28.075 TL’nin %7,94’ü = 2.230 TL

Bugünkü alım gücü: 25.845 TL, yani 2 ayda yaklaşık 2.230 TL eridi.

ENAK’a göre (%10,58 kayıp)

Kayıp = 2.970 TL

Alım gücü: 25.105 TL

İTO’ya göre (%8,59 kayıp)

Kayıp = 2.410 TL

Alım gücü: 25.665 TL

Yani daha yılın başında yapılan %27’lik zam, ilk iki ayda %8 ila %10’u erimiş durumda.

3) Ocakta emeklilere yapılan zamlar

SSK ve Bağ-Kur emeklisi: %12,19

Memur ve memur emeklisi: %18,6

En düşük aylık (20.000 TL’ye tamamlanan): %18,40

Şimdi ilk 2 ayda ne oldu?

TÜİK’e göre %7,94 enflasyon çıktıysa: SSK ve Bağ-Kur’un aldığı %12,19 zammın

yaklaşık 3’te 2’si erimiş durumda.

ENAK’a göre bakarsak, %10,58 enflasyon demek, neredeyse zam tamamen bitmiş demek.

4) Temmuza doğru beklenti

Geçen yıl ilk 6 aylık enflasyon: %16,67

Bu yıl beklenti: %13 ile %15 arası.

Şayet bu tahmin gerçekleşirse:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: %13 – %15 arası enflasyon farkı (halk dilinde zam) alır.

Memur ve memur emeklileri: %9 – %11 arası enflasyon farkı (halk dilinde) zam alır.

Ancak şunu ifade etmekte yarar var, 1 Temmuz’da yapılan zam değil enflasyon farkıdır.

Zam: Enflasyonun üzerinde yapılan artış oranıdır.

Geliri enflasyon karşısında artırır.

Enflasyon farkı : Gerçekleşen enflasyona göre, ücretlerin, aylıkların enflasyonun altında kalmaması için oluşan telafi artış oranıdır.

Gelirin enflasyon kaybını önler.

Ülkemizde enflasyon farkı toplum tarafından zam olarak algılanıyor.

5) SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için olası zamlar!

Şimdi tek tek hesaplayalım.

%13 zam olursa

20.000 TL → 22.600 TL

21.000 TL → 23.730 TL

22.000 TL → 24.860 TL

23.000 TL → 25.990 TL

24.000 TL → 27.120 TL

25.000 TL → 28.250 TL

30.000 TL → 33.900 TL

35.000 TL → 39.550 TL

40.000 TL → 45.200 TL

50.000 TL → 56.500 TL

75.000 TL → 84.750 TL

100.000 TL → 113.000 TL

%14 zam olursa

20.000 TL → 22.800 TL

21.000 TL → 23.940 TL

22.000 TL → 25.080 TL

23.000 TL → 26.220 TL

24.000 TL → 27.360 TL

25.000 TL → 28.500 TL

30.000 TL → 34.200 TL

35.000 TL → 39.900 TL

40.000 TL → 45.600 TL

50.000 TL → 57.000 TL

75.000 TL → 85.500 TL

100.000 TL → 114.000 TL

%15 zam olursa

20.000 TL → 23.000 TL

21.000 TL → 24.150 TL

22.000 TL → 25.300 TL

23.000 TL → 26.450 TL

24.000 TL → 27.600 TL

25.000 TL → 28.750 TL

30.000 TL → 34.500 TL

35.000 TL → 40.250 TL

40.000 TL → 46.000 TL

50.000 TL → 57.500 TL

75.000 TL → 86.250 TL

100.000 TL → 115.000 TL

6) Memur ve memur emeklisi için (%9 – %11) %9 enflasyon farkı + toplu sözleşme zammı

20.000 TL → 21.800 TL

25.000 TL → 27.250 TL

30.000 TL → 32.700 TL

40.000 TL → 43.600 TL

50.000 TL → 54.500 TL

60.000 TL → 64.400 TL

70.000 TL → 76.300 TL

80.000 TL → 87.200 TL

%10 enflasyon farkı + toplu sözleşme zammı

20.000 TL → 22.000 TL

25.000 TL → 27.500 TL

30.000 TL → 33.000 TL

40.000 TL → 44.000 TL

50.000 TL → 55.000 TL

60.000 TL → 66.000 TL

70.000 TL → 77.000 TL

80.000 TL → 88.000 TL

%11 enflasyon farkı + toplu sözleşme zammı

20.000 TL → 22.200 TL

25.000 TL → 27.750 TL

30.000 TL → 33.300 TL

40.000 TL → 44.400 TL

50.000 TL → 55.500 TL

60.000 TL → 66.600 TL

70.000 TL → 77.700 TL

80.000 TL → 88.800 TL

Genel değerlendirme

Şu anda ilk iki ayda ciddi bir alım gücü kaybı var.

Temmuz’da %13–%15 arası bir enflasyon çıkarsa: SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan bu oranı alacak.

Memur ve memur emeklilerinde ise toplu sözleşme farkı nedeniyle artış biraz daha düşük olacak.

Ancak unutmayalım:

Şayet yılın ikinci yarısında enflasyon hız kesmezse, yine maaş artışları kısa sürede eriyebilir.