İki aylık enflasyon farkının maaşlara ve emekli aylıklarına etkisi temmuz artış oranları
Aynı zamanda asgari ücrette ve emekli aylıklarında ilk iki ayda oluşan kayıpları hesaplayacağız.
Ve en önemlisi:
Temmuz ayında oluşabilecek 6 aylık enflasyona göre memur ve emeklilere ne kadar zam yapılabilir, bunu somut rakamlarla değerlendireceğiz.
1) İlk 2 aylık enflasyon
TÜİK’e göre:
Ocak: %4,84
Şubat: %2,96
2 aylık toplam enflasyon: %7,94
ENAK’a göre:
Ocak: %6,32
Şubat: %4,01
2 aylık enflasyon: %10,58
İTO’ya göre:
Ocak: %4,56
Şubat: %3,85
2 aylık enflasyon: %8,59
Görüyoruz ki resmi veri ile alternatif veriler arasında ciddi fark var.
Şu anda cebimizdeki paranın erime oranı %7,94 ile %10,58 arasında değişiyor.
2) Asgari ücrette kayıp
Ocak ayında asgari ücret
22.104 TL’den
28.075 TL’ye çıktı.
Artış oranı: %27,01
Şimdi ilk 2 aylık enflasyona göre kayba bakalım.
TÜİK’e göre (%7,94 kayıp)
28.075 TL’nin %7,94’ü = 2.230 TL
Bugünkü alım gücü: 25.845 TL, yani 2 ayda yaklaşık 2.230 TL eridi.
ENAK’a göre (%10,58 kayıp)
Kayıp = 2.970 TL
Alım gücü: 25.105 TL
İTO’ya göre (%8,59 kayıp)
Kayıp = 2.410 TL
Alım gücü: 25.665 TL
Yani daha yılın başında yapılan %27’lik zam, ilk iki ayda %8 ila %10’u erimiş durumda.
3) Ocakta emeklilere yapılan zamlar
SSK ve Bağ-Kur emeklisi: %12,19
Memur ve memur emeklisi: %18,6
En düşük aylık (20.000 TL’ye tamamlanan): %18,40
Şimdi ilk 2 ayda ne oldu?
TÜİK’e göre %7,94 enflasyon çıktıysa: SSK ve Bağ-Kur’un aldığı %12,19 zammın
yaklaşık 3’te 2’si erimiş durumda.
ENAK’a göre bakarsak, %10,58 enflasyon demek, neredeyse zam tamamen bitmiş demek.
4) Temmuza doğru beklenti
Geçen yıl ilk 6 aylık enflasyon: %16,67
Bu yıl beklenti: %13 ile %15 arası.
Şayet bu tahmin gerçekleşirse:
SSK ve Bağ-Kur emeklileri: %13 – %15 arası enflasyon farkı (halk dilinde zam) alır.
Memur ve memur emeklileri: %9 – %11 arası enflasyon farkı (halk dilinde) zam alır.
Ancak şunu ifade etmekte yarar var, 1 Temmuz’da yapılan zam değil enflasyon farkıdır.
Zam: Enflasyonun üzerinde yapılan artış oranıdır.
Geliri enflasyon karşısında artırır.
Enflasyon farkı : Gerçekleşen enflasyona göre, ücretlerin, aylıkların enflasyonun altında kalmaması için oluşan telafi artış oranıdır.
Gelirin enflasyon kaybını önler.
Ülkemizde enflasyon farkı toplum tarafından zam olarak algılanıyor.
5) SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için olası zamlar!
Şimdi tek tek hesaplayalım.
%13 zam olursa
20.000 TL → 22.600 TL
21.000 TL → 23.730 TL
22.000 TL → 24.860 TL
23.000 TL → 25.990 TL
24.000 TL → 27.120 TL
25.000 TL → 28.250 TL
30.000 TL → 33.900 TL
35.000 TL → 39.550 TL
40.000 TL → 45.200 TL
50.000 TL → 56.500 TL
75.000 TL → 84.750 TL
100.000 TL → 113.000 TL
%14 zam olursa
20.000 TL → 22.800 TL
21.000 TL → 23.940 TL
22.000 TL → 25.080 TL
23.000 TL → 26.220 TL
24.000 TL → 27.360 TL
25.000 TL → 28.500 TL
30.000 TL → 34.200 TL
35.000 TL → 39.900 TL
40.000 TL → 45.600 TL
50.000 TL → 57.000 TL
75.000 TL → 85.500 TL
100.000 TL → 114.000 TL
%15 zam olursa
20.000 TL → 23.000 TL
21.000 TL → 24.150 TL
22.000 TL → 25.300 TL
23.000 TL → 26.450 TL
24.000 TL → 27.600 TL
25.000 TL → 28.750 TL
30.000 TL → 34.500 TL
35.000 TL → 40.250 TL
40.000 TL → 46.000 TL
50.000 TL → 57.500 TL
75.000 TL → 86.250 TL
100.000 TL → 115.000 TL
6) Memur ve memur emeklisi için (%9 – %11) %9 enflasyon farkı + toplu sözleşme zammı
20.000 TL → 21.800 TL
25.000 TL → 27.250 TL
30.000 TL → 32.700 TL
40.000 TL → 43.600 TL
50.000 TL → 54.500 TL
60.000 TL → 64.400 TL
70.000 TL → 76.300 TL
80.000 TL → 87.200 TL
%10 enflasyon farkı + toplu sözleşme zammı
20.000 TL → 22.000 TL
25.000 TL → 27.500 TL
30.000 TL → 33.000 TL
40.000 TL → 44.000 TL
50.000 TL → 55.000 TL
60.000 TL → 66.000 TL
70.000 TL → 77.000 TL
80.000 TL → 88.000 TL
%11 enflasyon farkı + toplu sözleşme zammı
20.000 TL → 22.200 TL
25.000 TL → 27.750 TL
30.000 TL → 33.300 TL
40.000 TL → 44.400 TL
50.000 TL → 55.500 TL
60.000 TL → 66.600 TL
70.000 TL → 77.700 TL
80.000 TL → 88.800 TL
Genel değerlendirme
Şu anda ilk iki ayda ciddi bir alım gücü kaybı var.
Temmuz’da %13–%15 arası bir enflasyon çıkarsa: SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan bu oranı alacak.
Memur ve memur emeklilerinde ise toplu sözleşme farkı nedeniyle artış biraz daha düşük olacak.
Ancak unutmayalım:
Şayet yılın ikinci yarısında enflasyon hız kesmezse, yine maaş artışları kısa sürede eriyebilir.
