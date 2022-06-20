İki ayrı af düzenlemesi bu hafta Meclise geliyor

Meclis’in Kurban Bayramı’na kadar devam edecek mesaisinde üniversite öğrencileri ve bedelli askerlikle ilgili iki ayrı af düzenlemesinin kanunlaştırılması planlanıyor. AK Parti’nin bir süredir üzerinde çalıştığı af düzenlemelerini içeren yasa tekliflerinin bu hafta Meclis’e sunulması bekleniyor. Askerlik kanun teklifi ile bedelli askerlikten yararlanamayanlara af gelecek.

Yaklaşık 550 bin kişinin faydalanması beklenen düzenleme ile bakaya, yoklama kaçağı gibi çeşitli nedenlerle bedelli askerlik yapamayanlara yeni bir imkan daha verilecek. Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan, AK Parti Meclis Grubu’nda geçtiğimiz hafta üzerinde çalışılarak son şekli verilen askerlik kanun teklifinde özlük hakları ile ilgili de düzenlemelerin yer alması bekleniyor.

Diğer bir af düzenlemesi ise öğrencilerle ilgili olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Grup toplantısında Meclis’e sunacaklarını açıkladığı af düzenlemesi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini kapsayacak. Çeşitli nedenlerle üniversiteden ayrılanlara belli şartlarla yeniden eğitimlerine geri dönme imkanı sağlayacak düzenleme yaklaşık 4 milyon kişiyi kapsayacak. Daha önceki af düzenlemelerinde olduğu gibi terör suçundan ceza alanlar aftan yararlanamayacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı tarafından hazırlanan 15 maddelik Çay Kanunu Teklifi de bu hafta Meclis Başkanlığı’na sunulacak yasa teklifleri arasında yer alıyor. Kanun teklifi ile çayda sözleşmeli üretim yapılması ile çay alıp işleyerek piyasaya çay sunan üreticilere lisans alma şartı getirilmesine ilişkin düzenlemeler yer alacak.

Sığınmacılar için ortak yol haritası belirlenecek

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nden oluşan 6’lı masanın kurduğu komisyonlara bir yenisi daha eklendi. Her partiden iki ismin katılımıyla Kurulan ‘Göç Komisyonu” bugün ilk toplantısını yapacak. Suriyeli sığınmacılar için ortak bir yol haritasının belirlenmesi için başlatılan çalışmalar sonrası 6 siyasi parti ortak bir söylem birliği sağlayarak, çözüm önerilerini ortaya koyacak. İYİ Parti Genel Merkezi’nde bugün yapılacak toplantıda her parti görüş ve önerilerini yaptığı çalışmaları masaya getirecek, komisyonun nasıl bir yol izleyeceği belirlenecek. Komisyonun çalışmaları sonrası ortak bir göç politikası belirlenecek.