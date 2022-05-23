İki ayrı yasa teklifi Meclise sunulacak, AK Parti’de seçim yapılacak

TBMM’yi, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmeyi bekleyen, hazırlıkları süren ve önümüzdeki günlerde Meclise sunulacak yasa teklifleriyle birlikte, yaz aylarına da sarkması beklenen yoğun bir gündem bekliyor. Marmara Denizi’nin müsilajdan korunması için yerel yönetimlere yeni sorumluluklar getiren yasa teklifi ile sosyal medyada dezenformasyonla mücadeleye dönük adımları içeren yasa tekliflerinin, bu hafta Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor. 5 maddesi kabul edilen, ticari mevduatı sigorta kapsamına alan kur korumalı mevduatta, kurumlar vergisi istisnasında süre uzatımını getiren Bankacılık Kanununu ve Bazı kanunlarda değişiklik öngören yasa teklifi bu hafta kanunlaştırılacak. Daha sonra Avukatlık Kanunu ile TİM Yasasında değişiklik yapan teklifler Meclis Genel Kurul gündemine alınacak.

Stokçuluk yapanlarla, yalan haber ve hileli yollarla fiyatları etkileme suçlarının cezalarının, 1 yıldan 3 yıla çıkarılmasını öngören düzenlemenin de yer aldığı yargı paketi Bakanlıktan, AK Parti Meclis Grubuna ulaştı. Mecliste hukukçu milletvekilleriyle yapılacak çalışmanın tamamlanmasının ardından yargı paketi Meclise sunulacak.

Öte yandan, halen pandemi izni nedeniyle cezaevi dışında bulunan ve izin süresi 31 Mayıs’ta sona erecek hükümlülerin durumunu da, hükümlülerden gelen yoğun talep üzerine AK Parti gündemine aldı. Gözler izinli mahkumlar için yapılacak yasal düzenlemeye çevrildi. İzinli olan 98 bin kişi için bir düzenleme yapılmazsa yeniden cezaevine dönmek zorunda olacaklar. İzinden yararlanan 37 bin kişinin ise işe girdiği belirtilirken, mahkumiyetinin bitmesine kısa süre kalanların cezaevlerine dönmemesi talep ediliyor. Bu konuda yeni bir düzenleme yapılması halinde Meclis Genel Kurulunda bulunan Avukatlık Kanun teklifine eklenebileceği belirtiliyor.

AK Parti’nin MHP ile birlikte uzun süredir üzerinde çalıştığı sosyal medyada dezenformasyonun önlenmesine yönelik yasa teklifinin bu hafta Meclise gelmesi bekleniyor. Geçtiğimiz Cuma günü Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın katılımıyla son bir toplantı daha yapıldı. Yapılan çalışmaya göre sosyal medya da yalan haber üretimi ve paylaşımına hapis cezası verilecek. Haberin yalan olup olmadığına ise mahkemeler karar verecek.

AK Parti’de seçim

Birleşik Arap Emirliklerine ilişkin açıklamaları nedeniyle AK Parti Grup Başkanvekilliği görevinden alınan Denizli Milletvekili Cahit Özkan’ın yerine yeni grup başkanvekili seçimi bu hafta yapılacak. AK Parti Meclis Grubu Çarşamba günü saat 13:00’de basına kapalı olarak toplanacak.

AK Parti Grup Başkanvekilliği görevine Bartın Milletvekili TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç’un gelmesi bekleniyor. Grup toplantısında ayrıca Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, milletvekillerine bakanlığının faaliyetlerine ilişkin bir sunum yapacak.