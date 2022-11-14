İki ‘Cem’den ilham aldılar, Türk tasarımcıları dünyaya açacaklar

Emrah Ünal ve Kuntercan Gökçek, 2017 yılında yaratıcılık ve emeğin ön planda olduğu, seri üretimden uzak, özgün tasarımları bir araya getirip tüketiciye sunmak amacıyla Design Market’i kurdu. Design Market’in şu anda 5 mağazası var. Hedef iki yıl içinde mağaza sayısını 30’a çıkarmak ve Türk tasarımcıları dünyaya açmak. Türk perakende sektöründe önemli kilometre taşlarına imza atan Cem Boyner ve Cem Hakko’dan etkilenen iki ortak, Türk tasarımcıların ürünlerini Avrupa, Amerika ve Ortadoğu ülkelerine taşımak istiyor. Emrah Ünal ile Design Market’i ve hedeflerini konuşmak için buluştuk. “Biz Türkiye’nin gurur duyacağı bir marka olmaya adayız” diyen Emrah Ünal, ekosistemlerinde 3 bin 500 tasarımcının bulunduğunu belirtiyor ve “Türkiye’de modayı yöneten, moda denildiğinde akla gelen iki önemli Cem Boyner ve Cem Hakko’dan feyz aldık. Ferit Şahenk’den de mentörlük almak isterdik. Yurt dışında doğru yerde, doğru ortaklarla iş yapma konusunda çok katkısı olacağına inanıyoruz” diyor.

Ortağının tasarımcıları yöneten bir şirketi, kendisinin de Türkiye’nin moda devlerine üretim yapan bir erkek giyim şirketi olduğunu kaydeden Ünal, şöyle devam ediyor:

Hedef iki yıl içinde 30 mağazaya ulaşmak

“Gücümüzü birleştirip Design Market’i kurduk. Tasarımcıları desteklemek için yola çıktık. El emeği ürünler satıyoruz. Türkiye’nin doğusundan da batısından da tasarımcılarımız var. Tasarımcılar kira yüküne girmiyor. Onlara marka olma fırsatı sunuyoruz. Tasarımcılarımızın yüzde 75’i kadın. Onlarında yüzde 80’i ev kadını…. Evlerinde iş yaparken şimdi marka olmaya başladılar. Markamızı büyütme hedefimiz var ve bu hedefe tasarımcılarımızla birlikte ulaşacağız. En büyük hedefimiz Türkiye’den Avrupa, Amerika ve Ortadoğu’ya açılmak. Katar ve Dubai’den çok müşterimiz var. Bölgeye ilişkin pazar araştırması yaptık. Hem online satış yapmak hem de AVM’lerde mağaza açmak için uygun olduğunu gördük. Bu yönde çalışmalarımıza başlayacağız. Türkiye’de de 2 yıl içinde 30 mağazaya ulaşmayı, istihdam ettiğimiz kişi sayısını da 600’e çıkarmayı planlıyoruz. İstanbul dışında Bodrum, Antalya, İzmir ve Ankara’daki büyük AVM’lerle görüşmelerimiz sürüyor. Online sitemiz bu ay devreye girecek. Müşterilerimizin yüzde 70’i yurt dışından. Türk tasarımcıların ürünlerine çok meraklılar… Buradan yola çıkarak Türk tasarımcıları yurt dışına açacağız. Katar, Dubai, Amerika, İngiltere ve Almanya’ya online satışlarımız başlayacak. Sonrasında da bu pazarlarda fiziksel mağazalar için arayışa gireceğiz” diye konuşuyor.

Kalp atışını ölçen tişört, kaç adım atılacağını söyleyen çoraplar olacak!

Mağazalarında 6-7 bin civarında ürün olduğunu anlatan Emrah Ünal, “Müşterilerimize yönelik alışveriş kulübü gibi bir projemiz var. Üyelik kartıyla en uygun fiyata ürünlerimize ulaşmalarını sağlayacağız” diyor.

Dünyada yenilenmiş ikinci el ürünlere büyük bir ilgi olduğunu belirten Ünal, ekliyor: “Sürdürülebilirlik için bu önemli bir konu. Bizim de bu konuda Ar-Ge çalışmamız sürüyor. Hem biz kazanacağız hem müşterilerimiz kazanacak.” Ünal, giyilebilir teknolojiler konusunda araştırma yaptıklarına değiniyor ve şunları söylüyor: “Giyilebilir teknolojiler ilgi alanımızda. Ciddi araştırmalar yapıyoruz. Çünkü çok da uzak olmayan bir gelecekte kalp atışını ölçen tişörler, kaç adım atmamız gerektiğini söyleyen çoraplar olacak hayatımızda. Ortağım Kuntercan Gökçek bu alana çok meraklı. Moda bu yöne gidiyor ve biz de geri kalmayacağız…”

Hesap makinesi ve teraziyi kaldırdı, tasarıma ve Avrupa’ya odaklandı

Reis Kuyumculuk’un hikayesi 1982’de Nişantaşı’nda sanatçı Hümeyra’nın orada oturmasından dolayı Hümeyra Pasajı olarak bilinen Hak Pasajı’nda başladı. Şirketin başında şu anda ikinci kuşak temsilcisi Hakan Gündoğdu var. Babası Mustafa Gündoğdu’dan bayrağı devralan Gündoğdu, ağabeyi Alihan Gündoğdu ile birlikte markayı yurt dışına taşımaya hazırlanıyor. Şirketin yurt dışı planlarından önce yeni neslin markaya katkısını anlatmakta fayda var. 2012’de ikinci neslin göreve gelmesiyle 30 yıllık sarraflık tasarıma evrilmiş. Sosyal medyada ilk kuyumcu sayfası açılınca marka tanınmaya başlamış. Bu hamle özellikle ünlü isimlerin de markayı tercih etmesine vesile olmuş ve İstanbul’dan sonra İzmir Alaçatı’da şube açılmış. Eskiyi modernleştirerek “Babamın Koleksiyonu” adıyla çıkarılan koleksiyonla müşteri kitlesi ve iş hacmi artmış. Şu anda İstanbul’da iki şubesi var. Ankara’dan gelen talep değerlendirme aşamasında. E-ticaret satışlarda önemli bir yere sahip. Web sitesini ayda 1.5 milyon kişi ziyaret ediyor. Reis Macro adıyla kurulan platform aracılığıyla Anadolu’da özel corner’larda ürünleri satılıyor. Bu arada Reis’in ilginç bir uygulaması da var. Müşterilere her hafta bir ikramda bulunuyor. Bu bazen pamuk şeker bazen özel bir kahve oluyor. 2108 ve 2019’da 1923 adet Cumhuriyet bilekliği yapılıp o gün gelenlere hediye edilmiş.

İngiltere ve Fransa ile görüşmeler sürüyor

Hakan Gündoğdu, aslında kuyumculuk denince akla gelen çok temel birçok uygulamayı kaldırmış. Örneğin mağazalarda hesap makinesi ve terazi yok. Pazarlığa da son veren Gündoğdu, “Mağazada terazi ve hesap makinesinin olması demek pazarlık demek… Biz tasarım satıyoruz. Beğeni duygusuna hitap ederseniz müşteri fiyatı düşünmez. Bunu anlatmak zor oldu ama şu anda çok iyi bir müşteri kitlemiz var. Biz minimal tasarıma imza atıyoruz. Süresiz ve ücretsiz garanti sertifikası veriyoruz.10 yıl sonra bile gelse müşterimiz yüzüğünün taşını ücretsiz temizletebilir veya düşen taşı yaptırabilir. Bu da bizi farklı kılıyor” diyor.

Gündoğdu, yurt dışı planlarını ise şöyle anlatıyor: “2023’te Türkiye’de İzmir, Bodrum ve İstanbul’da şube açma planımız var. Önümüzdeki dönemde ana hedefim dünyaya açılmak. İngiltere ve Fransa’da görüşmelerimiz var. Dubai veya Katar’a gitsek daha çok kazanırız ama biz çizgimizi korumayı tercih ediyoruz. Kaldı ki Katar ve Kuveyt’ten çok teklif alıyoruz. Nihai hedefim gıpta ettiğim dünya markalarından biri olmak.”