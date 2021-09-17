İki kaynak pazar iki destinasyon

Fehmi KÖFTEOĞLU

fehm@dunya.com

BU AÇIDAN

Pandemi turizmde birçok şeyi değiştirdi, değiştirmeye de devam edecek. Değişim hem kaynak pazar hem de destinasyonlarda yaşanıyor. Günümüzde dünya seyahat endüstrisinin merkezi olan Avrupa pazarının liderliğini iki kaynak pazar yapıyor. Bunlar Almanya ve İngiltere’dir. Destinasyonda da bölge olarak Akdeniz, ülke olarak ise kıyı turizminde İspanya ve Türkiye en çok turist alan, lokomotif konumundaki iki ülkedir. İki kaynak pazar Almanya ve İngiltere destinasyon olarak Türkiye ve İspanya’nın en çok turist aldığı ülkelerdir.

Pandemi öncesinde İngiltere İspanya’nın en çok ziyaretçi aldığı birinci sıradaki kaynak pazarıydı. Pandemi ile durum değişti. Yıllardan beri İspanya’nın en çok ziyaretçi aldığı İngiltere pandemi döneminde 3. sıraya düştü, yerine daha önce 3. sırada olan Fransa yükselerek ilk sıraya çıktı. Türkiye’de de pandemi öncesi başlayan Rusya-Almanya yarışı Rusya’nın Almanya’nın yerine geçmesi ile devam ediyor. Pandemi öncesinde iki destinasyon, Türkiye ve İspanya’nın iki kaynak pazar Almanya ve İngiltere’den aldıkları ziyaretçi sayısı karşılaştırılamayacak kadar büyüktü. Pandeminin turizmde değiştirdiği şeylerden biri de bu oldu. İspanya, Almanya pazarında yüzde 22,9 pay ile ilk sırada. Türkiye’nin Almanya’daki pazar yüzde 22,3. Pandemi öncesi yılın ilk beş aylık döneminde İspanya’ya gelen Alman sayısı 1.3 milyon civarındayken bu yılın aynı döneminde bu sayı 707 binde kaldı. Bu durumda İspanya’nın Almanya’dan aldığı ziyaretçi sayısını 112 bin Türkiye 641 bin kişi artırdı.

Aynı dönemde İspanya’ya İngiltere’den 2 milyonu aşkın ziyaretçi gelmişken bu yıl sayı 555 binde kaldı. Bu dönemde İspanya’nın kaynak pazarlarından ilk sıradaki İngiltere’den Türkiye’nin aldığı ziyaretçi sayısı 119 bin azalırken İspanya’nın kaybı 1.5 milyonu aştı. Bu arada pandemi nedeniyle de olsa Türkiye turizm tarihinde ilk kez İspanya’dan daha çok ziyaretçi aldı. Bu bir başarıdır. Ama Türkiye’nin kişi başına turizm geliri 670-700 dolar iken İspanya’nın 1100 dolar olduğu gerçeği de unutulmamalı. Dolayısıyla içine girilen ve pandemi ile daha da hızlanarak devam eden değişim sürecinde ziyaretçide gösterilen başarının turizm gelirine yansıtılması noktasında afaki hedefl er yerine gerçekçi planlar yapmalı.