İki kritik projedeki başarısıyla yurtdışı açılımın öncüsü oldu

Sertrans’ın temelleri, İstanbul Karaköy’de 30 metrekare büyüklüğünde bir ofiste atıldı. Henüz 20’li yaşlarının başında yeni evli çiftin girişimi olarak 1989 yılında faaliyete geçti. Eşi Hakan Keleş ile birlikte çıktıkları yolda, taşımacılık alanının ilk kadın girişimcisi ve üst yönetici olan Nilgün Keleş'in sektörde çok sayıda hemcinsinin de önünü açtığı söylenebilir.

Zaman içerisinde uğraş alanı taşımacılıktan lojistiğe evrilen Sertrans Holding’i yaratan Hakan ve Nilgün Keleş, peşlerinden gelen yeni girişimlere, kadın yöneticilere olduğu kadar ailenin ikinci kuşağına da ilham kaynağı oldular.

Hisar Eğitim Kurumları’ndaki orta öğreniminin ardından, lise eğitimini hedef olarak koyduğu Robert Kolej’de tamamlayan Keleş Çifti’nin büyük oğlu Batuhan Keleş, lisans eğitiminin ardından yönünü ABD’ye çevirdi. Dünyanın en iyi girişimci eğitimi veren okullarında Boston’daki Babson College’de lisans eğitimini alan Batuhan Keleş, ülkede 1 yıl Alman lojistik şirketinde çalıştıktan sonra Türkiye’ye döndü ve aile şirketi Sertrans’ta kritik görevler aldı.

Kritik diyorum, çünkü üstlendiği vazifeler hakikaten Sertrans’ın büyüme planlarıyla örtüşen, yatırımlarda önünü açacak, farkını ortaya koyacak alanları kapsıyordu.

Temmuz 2016’da tam da darbe girişiminin hemen ardından sistem analisti olarak girdiği Sertrans’ta ilk sorumluluk alanı tam da o dönemde yeni kanuni düzenlemelerin getirildiği Ar-Ge Merkezi yapısını Sertrans’a dahil etmek oldu.

Batuhan Keleş, şirketteki ilk sorumluluk alanına ilişkin, “AR-Ge merkezi personeli 15 güne düşürülmüştü. Bizim çalışan sayımız yeterli idi. Başvuru süreci, danışmanlık alanını, nerelere dokunursak projelerimiz başarılı olur, ona baktık. 2017 başlarında başvurumuzu yaptık, aynı yılın haziran ayında Bilim, Sanayi Bakanlığı onaylı Ar-Ge Merkezi hakkı kazandık” diyor.

Batuhan Keleş’in ikinci büyük sorumluluk alanı da yine kamu ile yürütülecek bir proje oluyor. Hizmet Turquality’nin devreye alınması, yurt dışı büyüme planları yapan Sertrans’ın da gündemine geliyor.

Keleş yeni alanına ilişkin, “2018’de Turquality tebliği açıldı. ‘Ben talibim’ dedim. Ekip arkadaşlarımız ile birlikte kolları sıvadık. Son derece başarılı bir süreç yönetimi yaptık ve tam kapsama dahil edildik” ifadesini kullanıyor.

Batuhan Keleş, iyi eğitimin yanı sıra şirkette aldığı sorumluluklarda gösterdiği performansın ardından, bileğinin hakkıyla kariyer basamaklarını adımlıyor. Bu yılın ilk çeyreğinde atandığı stratejik planlama ve mali işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak, yoluna devam ediyor.

Sertrans kendi yazılımını geliştirdi

Sertrans, Ar-Ge Merkezi’nde hali hazırda 30 çalışan var. 28 inhouse yazılıma imza atılmış bugüne kadar. Bunlardan 20 civarında özgün yazılım ile sektör rekabetinde fark yaratıyor. Batuhan Keleş, inhouse yazılımın önemine dikkat çekerek, “Kendi yazılımı olan sektörde tek lojistik şirketiyiz. Sektörümüzde kendi yazılımına sahip olmak altın değerindedir. IT’sini bize teslim eden müşterimizle çok önemli bir işbirliğine dönüşüyor çalışmamız. Bu açıdan çok değerli” diyor.

ALMAN DEVLETİ’NİN TEST KİTLERİNİ DAĞITIYOR

Sertrans, Turquality’de tam kapsama girmesinin de rüzgarıyla 2018’de yurt dışı odaklı iddialı bir büyüme planı yaptı. 5 ülkede faaliyet yürütme hedefi doğrultusunda ilk durak Almanya oldu. Almanya Düsseldorf’ta açılan lojistik üssü şimdilerde büyütülüyor. Yoğun bir taleple karşılaştıklarını söylüyor Batuhan Keleş. Hatta Alman hükümetine de hizmet verdiklerini dile getiren Keleş, “Birkaç ay önce başladık. Alman devletinin test ürünlerini depoluyor ve dağıtımını yapıyoruz. 2-3 ayda 10 milyon civarında test kiti dağıtacağız” dedi.

BATUHAN KELEŞ’TEN

-2023’te en büyük e-ticaret şirketi olacaktık. Bu yıl ulaştık bu hedefe.

-2025’te en iyi lojistik organizasyon olacağız.

-2030’da en büyük lojistik şirket olacağız.

Batuhan Keleş, Sertrans’taki kariyer yolculuğuna ilişkin, “Ailemin desteğini gördüm, güvenlerine karşılık verebildim. Çocuklarım sanırım daha kurumsal bir Sertrans’ta çalışacak ve işleri daha zor olacak. Bu arada belirtmeliyim, Sertrans’ın çok başarılı bir insan kaynağı var” diyor.