İki liderden ekonomide iki farklı mesaj

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının ağırlıklı bölümünü ekonomiye ayırdığı grup toplantısında “Daha 15 gün önce ekonomi pik yapıyor diyenler şimdi acı reçete vereceğiz diyenler değil mi? Dolarla Hazine garantisi alanlar için ekonomi pik yaptı. Yandaş ve tefeciler için ekonomi mükemmel. Ama işçi için emekçi için ekonomi ne yaptı? Pik değil dip yaptı” dedi. Cumhurbaşkanı’nın ufukta reform açıklamalarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Ders aldıysa, eyvallah. Düzeltmek için herhangi bir şekilde parlamentoya yasa teklifi verirlerse destek vereceğiz. Soru şu: Erdoğan bu sözünde ne kadar samimi? Adaletin dibe vurduğunu o da görüyor. 18 yıl istediğini yapacaksın, adaleti perişan edeceksin, şimdi de hukuk reformuna ihtiyaç var diyeceksin. İnsanın biraz yüzü kızarır” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz pazar günü Kıbrıs’a farklı uçaklarla gidişlerini “Ekonomide reform yapacaksan devlette israfı önleyeceksin. Bir uçak Erdoğan için, bir uçak Bahçeli için, bir uçak bakanlar ve heyetler için. Bizde bir söz var ya ayranı yok içmeye diye, vallahi de öyle” sözleriyle eleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik başlatılan incelemeye tepki gösteren CHP lideri, “Bu devlet politikasıymış. MGK’da görüşüldü mü? Özel bir yasa çıktı mı? Niye devlet politikası? Çünkü bir kişinin kararı devlet politikası sayılıyor” dedi.

"Yeni ufuklarla ekonomide muhteşem bir kalkış yaşanacak"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa çalışması iddiaları üzerinden CHP ve Millet İttifakını eleştirerek, “Türklüğü Anayasa’dan çıkaracak birisi anasından doğmamıştır. Hodri meydan, her kim hain bir mücadelenin içinde olacaksa, önce bizim bedenlerimizi toprağa gömmek zorundadır. Oyunlarının eninde sonunda bozulacağını çapsız kafalarından çıkarmasınlar” diye konuştu. Bahçeli, hukuk ve demokrasi reformuna destek vererek “Gücüne güç katmış, demokrasisiyle, hukukuyla, ekonomisiyle, iş adamlarıyla, üretim kabiliyetiyle, güvenceli yatırım ortamıyla, üretken karakteriyle, hepsinden mühimi milli birlik ve kardeşlik kültürüyle dünyada parmakla gösterilen bir Türkiye’ye kısa sürede ulaşmak samimi gayretimizdir” diye konuştu. Bahçeli, “Ekonomide açılan ya da açılacak yeni ufuklarla, demokrasi ve hukuk alanlarında kuvveden fiile geçecek sağlam ve sağduyulu hamlelerle fasit çemberin kırılacağını, muhteşem bir kalkışın yaşanacağını düşünüyorum” açıklamasını yaptı.