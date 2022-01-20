İki tarafın namazı arasında gümrükte mesai 3 saate iniyor

ÇATISI altında 30 federasyon ve 284 dernek bulunan, 50 bini aşkın şirketi temsil Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Orhan Turan, geçen hafta gazetemizi ziyarete geldi.

Beraberinde TÜRKONFED Başkan Yardımcısı, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) Başkanı Hüseyin Öztürk, Başkan Yardımcısı, Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİ- FED) Başkanı Oktay Mersin, Yönetim Kurulu Üyesi, İç Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (İÇASİFED) Yönetim Kurulu Üyesi Hande Öztürk, Doğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DOĞUSİFED) Başkanı Müslüm Erbay, TÜRKONFED Ekonomi Danışmanı Can Selçukivardı.

TÜRKONFED heyetini Osman Arolat, Hakan Güldağ, Handan Sema Ceylan ve Yener Karadeniz’le birlikte ağırladık, anlattıklarını dinledik, sorularımıza yanıtlar aldık.

Orhan Turan, beraberindeki iş insanlarını tanıtırken şu noktanın altını çizdi:

-Birlikte ülkemizin nabzını tutalım, farklı bölgelerden sesleri dinleyelim diye Anadolu’dan federasyon başkanı ve yöneticisi arkadaşlarımızla heyet oluşturduk. DOĞUSİFED Başkanı Müslüm Erbay, memleketi Van’dan söze girdi:

- İran ile Van’ın sınır uzunluğu 330 kilometreyi buluyor. Ancak, konsolosluk Erzurum’da yer alıyor. Ayrıca, gümrük işlemleri için Erzurum adres gösteriliyor.

İran’ın Hoy kentine uzanan Kapıköy Sınır Kapısı’nı işaret etti:

- Kapıköy’de mesai günde 3 saati aşmıyor. Resmen mesai 8 saat olarak görünse de ortalama çalışma süresi günlük 3 saat dolayında kalıyor..

Kapıköy’deki mesainin 3 saate inmesinin nedenini açtı:

-İran ile aramızda 1.5 saat zaman dilimi farkı var. Bizim gümrük memurları namaza gittiğinde İran tarafı çalışıyor. İran tarafındaki görevliler namaza gittiğinde bizim taraf çalışıyor. Aynı anda çalıştıkları süre günde toplam 3 saati pek aşmıyor.

Ardından ekledi:

- Biz sınır kapısıyla ilgili devletimizden imtiyaz beklemiyoruz. Sadece, diğer sınır kapılarındaki kuralların aynen Kapıköy için de geçerli olmasını istiyoruz. Sınır ticaretinde süre ve firma kısıtlamalarının olduğunu kaydetti:

- Bu uygulama bölgemizde “kota ticareti”nin gündeme gelmesine yol açıyor. Sınır ticaretiyle ilgili geçmişten örnek verdi:

- 1987-1993 döneminde uygulanan ithalat rejimi iyi idi. O dönemdeki uygulamaya dönülmesini bekliyoruz. Sonra Kapıköy üzerinden Van’a İranlı turist gelişine dikkat çekti:

-İranlı turistlerin karayolundan gelişleri yasaklandı. İstanbul’a geldiğimde turistlere dikkatle baktım. Van’a gelmesini beklediğimiz İranlı turistleri İstanbul’da gördüm.

Sohbet sırasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı Gümrük ve Turizm İşletmeleri’nin (GTİ) sitesine girdim, Kapıköy Sınır Kapısı’yla ilgili bölüme baktım:

-Doğu ile Batı’yı birleştiren tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan ve Van ile İran’ın Hoy şehrini birbirine bağlayan, Van’a 100 kilometre uzaklıktaki Kapıköy Sınır Kapısı 70 bin metrekare alan üzerine kurulmuştur.

GTİ, Kapıköy Sınır Kapısı’nın yolculara ve TIR’lara daha hızlı-verimli hizmet edecek mimari anlayışla 2019’da faaliyete geçtiğinin altını çizmişti:

-Yenilenen sınır kapısı, artan yolcu memnuniyeti ve kolaylaşan ticaret imkanları ile iki ülke arasındaki ticaret hacminin artmasına da imkan tanınmaktadır.

Anlaşılan GTİ’nin gümrük kapısını modernize etmesi Kapıköy’de işleyişin canlanmasına yetmiyor.

İran ile yaşanan “namaz vakti” uyuşmazlığı, mesaiyi günde 3 saate indirebiliyor…

Adana’da bir OSB’de 650 fabrika çalışıyor

DREAM Design Factory’nin (dDf) ortağı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Esra Ekmekçi, geçen hafta Adana Valisi Süleyman Elban’ı ağırladı.

Prof. Esra Ekmekçi’nin ev sahipliğindeki buluşmaya Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, moda tasarımcısı Dilek Hanif, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır, Şule Zorlu, perküsyon sanatçısı Burhan Öçal, dDf’in ortağı Arhan Kayar, Gönül Paksoy, Şahin Paksoy, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Emre Ekmekçi ve girişimci Meriç Ekmekçi katıldı.

Adana Valisi Süleyman Elban, kentin potansiyeliyle ilgili şu mesajı verdi:

- Adana’da ciddi bir altyapı var. Adana’daki sanayi altyapısıyla tank motoru da üretilir. Gaziantep’le karşılaştırma yaptı:

- Gaziantep’te 5 organize sanayi bölgesindeki (OSB) fabrikaların toplamı 750’yi buluyor. Adana’da ise bir OSB’de 650 fabrika faaliyet gösteriyor.

Kentte yeni OSB’ler için yer seçimleri yapıldığını belirtti:

- Hacı Sabancı OSB’yi 4 kat büyütecek adımlar da atılıyor. Adana’da yatırıma gelmek isteyenlerin arttığını görüyoruz. Yatırımcılara yer tahsisinde seçici davranıyoruz. Orta ve orta altı teknoloji sanayiye yer vermek istemiyoruz.

Adana’nın yıllık ihracatının 2.5 milyar dolar olduğunu kaydetti:

-Ceyhan ve Yumurtalık, petrokimya yatırımlarıyla öne çıkacak.

Adana’dan önceki görev yerinin Ağrı olduğunu vurguladı:

- Yeşim Tekstil’in, Nike’ın Ağrı’da üretime yönelmesinde benim çabalarımın önemli payı var.

Vali Elban’ın verdiği mesaj, Adana’nın yatırımda, sanayide atağa geçeceğinin işaretlerini içeriyor…