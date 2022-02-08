İki vergi yazılım şirketi alarak yerleşti, Türkiye dünyadaki 4 Ar-Ge merkezinden biri oldu

MAYIS 2019’da daha çok vergi uzmanlarının ilgisini çeken şu haber yayınlandı:

- Vergi teknolojilerinin global oyuncusu Sovos, Türkiye’de yerli girişim Foriba’yı satın aldı.

ABD merkezli Sovos, Foriba’yı satın almasıyla ilgili haberlerde şöyle tanımlandı:

Finans, vergi yazılımları ve raporlama çözümlerinde dünyada ilk sıralarda yer alıyor.

Foriba’nın faaliyet alanı da şöyle özetlendi:

Regülasyon teknolojileri alanında Türkiye’nin önde gelen şirketleri arasında bulunuyor.

Sovos, Foriba’yı satın aldığında vergi mevzuatının dijitalleşmeye açıklığı konusunda Türkiye ile ilgili şu saptamayı yaptı:

- e-defter, e-fatura, e-irsaliye derken Türkiye, vergi sistemindeki dijital uygulamalar konusunda Avrupa ülkelerinin büyük bölümünden çok daha ileride.

Sovos Türkiye, Foriba’yı alarak yerleştiği Türkiye’de 240 iş ortağı ile 16 bini aşkın firmaya hizmet verir noktaya ulaştı.

Derken geçen yıl Ekim ayında Sovos Türkiye ile ilgili bir haber daha öne çıktı:

Sovos, İstanbul merkezli e-dönüşüm vergi uyumluluğu şirketi Digital Planet’i satın aldı.

Geçenlerde Sovos Türkiye Genel Müdürü Elçim Sirek’le buluştuk. ABD merkezli Sovos’un Türkiye’ye giriş öyküsünü, gelecek planlarını konuştuk.

Elçim Sirek, söze Sovos’un global bilgilerinden girdi:

- 17’yi aşkın ülkede ofisimiz var. 100’ü aşkın ülkeye dijital vergi çözümleri sunuyoruz. “Fortune 500” listesinde yer alan dünya devi şirketlerin yüzde 50’si Sovos’un müşterileri arasında yer alıyor.

Ardından ekledi:

- Günde 3 milyardan fazla işlem Sovos’un sunduğu çözümler üzerinden gerçekleşiyor.

Türkiye’ye döndü:

- Foriba, daha kurumsal ve büyük firmalara çözümler sunuyordu. Digital Planet ile KOBİ’lere yönelik işler de yapmaya başladık.

Türkiye’de vergi ile ilgili dijital adımların “e-defter”le atıldığını anımsattı:

- 500 bin firma vergi ile ilgili dijital uygulamalara geçme kapsamında yer alıyordu. Kasım 2021’de taslak tebliğ yayınlandı. Dijital uygulamalara geçmesi zorunlu firma sayısı 1.5 milyona çıkacak. Ülkemizde çok sayıda firma da gönüllü olarak dijitale geçiş yapıyor.

Vergi çözümlerinde dijitale geçiş öncesini anımsattı:

- Yıl sonlarında matbaalar fatura ve defter basma mesaisi yapardı. Firmaların fatura bölümlerinde onlarca kişi çalışırdı. Dijitale geçişle birlikte bu alışkanlıklarda önemli değişim yaşandı.

Sovos Türkiye’de 230 kişinin çalıştığını kaydetti:

- Digital Planet’le birlikte kadroya 140-150 kişi daha eklenmiş oldu.

Türkiye’nin Sovos’un dünyadaki 4 büyük mükemmeliyet merkezi arasında yer aldığını vurguladı:

- Ar-Ge teşvikleri kapsamındayız. 100 dolayında personelimiz Ar-Ge kapsamında görev yapıyor. Digital Planet zaten Yıldız Üniversitesi Teknoparkı’nda bulunuyor.

Sovos Türkiye’nin vergi çözümleriyle ilgili yazılım ihraç edip etmediğini merak ettim, anlattı:

- Türkiye’den Hindistan, Filipinler, İngiltere, Macaristan ve Suudi Arabistan gibi ülkelere çözümler gönderiyoruz.

Türkiye’nin vergiyle ilgili uygulamalarda dijitalleşme adımlarını 10-12 yıl önce attığını anımsattı:

- Avrupa dahil birçok ülke bizi izliyor. Bazı Avrupa ülkeleri vergi ile ilgili dijital uygulamalarda bizden oldukça geride.

Vergi ile ilgili uygulama altyapısında dijitalleşmenin önemine değindi:

- Dijitalleşme firmalar açısından riskleri ortadan kaldırıyor. Gelir İdaresi rahatlıkla firmaları izleyebiliyor. Ayrıca, vergi denetimleri için firmaların merkezine gitme gereği ortadan kalkıyor. Vergi kaçağı saptamaları merkezden izlenerek saptanacak hale geliniyor.

ABD merkezli Sovos’un vergi çözümlerinde dijitalleşme ile ilgili iki firmayı satın alması, ülkemizdeki uzman yazılımcıların başarısını gösteriyor.

Sovos Türkiye’nin, dünyadaki 4 mükemmeliyet merkezi arasına girmesi, bu başarıyı perçinliyor…

Maliyet arttı, elimizde yabancıya 250 bin dolara satacak ev pek kalmadı

MANİFESTO’nun ortakları Ozan Özkan, Selin Bozkurt ve Ozan Öcal’ın önderliğinde gerçekleşen “Patronlar Kulübü”nün şubat ayı buluşma adresi Aşçıoğlu Grubu’nun Selenium Plaza’daki merkezi oldu.

Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili İrfan Aşçıoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya Yataş Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Altop, Sancak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Sancak, Dekar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kuzu, Erol Mizrahi, Dağ Mühendislik Yönetim Kurulu Üyesi Osman Dağ, Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu, Hiref Tasarım A.Ş. CEO’su Güvenç Kılıç ve Kenan Yavuz’un aralarında bulunduğu konuklar katıldı.

Dağ Mühendislik Yönetim Kurulu Üyesi Osman Dağ, yabancılara vatandaşlık kapısını da açan 250 bin dolara konut satışının başarılı olduğunu belirtince İrfan Aşçıoğlu araya girdi:

- Yabancılara geçen yıl 60 bin konut satıldı. Ülkemize sağlanan döviz geliri 15 milyar dolara ulaştı.

Osman Dağ, 3 yıl önceye döndü:

- 3 yıl önce yeri gelir 3 daireyi tek paket halinde 250 bin dolara sattığımız olurdu. Ancak, yükselen maliyetler konut fiyatlarını da yukarı çekti. Bugün yabancıya 250 bin dolara satacak konut pek kalmadı. Yabancıya konut artık 300-350 bin dolardan aşağı düşmüyor.

Aşçıoğlu, gayrimenkulde bugünlerde çok büyük hareketlilik olmadığını vurguladı:

- Maliyetlere bağlı olarak fiyatlar da artıyor. Bu durum satış temposunu etkiliyor.

Ardından gayrimenkulün her zaman güvenli liman olarak görüldüğünü kaydetti:

- Döviz yükselirken gayrimenkule yönelişin arttığını gördük. Ayrıca, yüksek kredi faizi ve yüksek enflasyona rağmen 2021’de 1.5 milyon konutun satılması da güvenli liman yaklaşımını güçlendirdi.

Dekar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kuzu da şu saptamayı yaptı:

- Bugünkü döneme benzerini hiç görmemiştik. Maliyetler kısa sürede çok arttı. Bunu hiç görmemiştik. Bu ortamda orta segmentte konut yapmak kolay olmayacak. Ancak, üst segmente talep olduğunu görüyoruz.