İkinci 500 sanayi kuruluşu içerisinde Türkiye plastik sektörü…

Geçtiğimiz hafta Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER ) Başkanı Selçuk Gülsün’nün İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) “Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” 2021 yılı listesini değerlendirmesini sizlerle paylaşmıştım.

Bugünkü yazımda da Selçuk Gülsün başkandan İSO “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” 2021 yılı listesine giren PAGDER üyelerini değerlendirmesini rica ettim.

Başkan Gülsün değerlendirmesine “NACE koduna göre plastik sektöründe faaliyet gösteren ve ikinci 500 listesinde yer alan 27 plastik sanayisi kuruluşunun geçen yıl tatmin edici bir performans ortaya koyduklarını gözlemlemekle birlikte cirolarda yaşanan hızlı artışta emtia fiyatlarının etkisini de unutmamak gerekiyor” sözleriyle başladı.

listedeki verilere göre, ikinci 500 büyük arasında yer alan plastik sanayi işletmesi sayısı 23’ten 27’e çıktığı, özellikle ortalama dolar kurunun %26 oranında arttığı bir ortamda ikinci 500 sanayi kuruluşu içerisinde yer alan plastik sektörü temsilcileri döviz bazında da cirolarını arttırdığı görülmekte…

Kar marjı eriyor!

Sözlerine “Kar marjı eriyor” vurgusuyla devam eden Başkan Gülsün: “Yıllık ortalamalar göz önünde bulundurulduğunda 2021 yılında dolar kurunun 2020 yılına kıyasla %26,2 daha değerli olduğunu görüyoruz.

Döviz değerinde yaşanan bu artışa küresel piyasalarda pandeminin de etkisiyle artan emtia fiyatlarının maliyetler üzerinde yaptığı baskıyı da eklediğimizde imalat sanayi için zorlu bir yıl olduğunu da söyleyebiliriz.

Yurtiçinde alım gücünde düşüş yaşanması sebebiyle üreticilerin maliyetlerinde yaşanan artışın tamamını fiyatlara yansıtamıyor olması ise kar marjlarının düşmesine sebep olmaktadır.

Son yıllarda ÜFE ve TÜFE arasındaki makasın giderek açılıyor olması da bize bu durumu işaret eder niteliktedir.

Maliyet kaynaklı bu enflasyon dizginlenemez ise yeni yatırımların yavaşlaması veya ertelenmesi söz konusu olabilir” dedi.

Plastik sektörü döngüsel ekonomi ile büyüyecek

Döngüsel ekonominin giderek öneminin arttığını ve plastiğin geri dönüşüme en uygun malzeme olması sebebiyle avantajlı bir konumda olduğunun altını çizen Gülsün; “Günlük hayatımızda daha fazla yer almaya başlayan sürdürülebilirlik, döngüsellik ve geri dönüşüm kavramları AB Yeşil Mutabakatı gibi regülasyonların hayata geçirilmesi ile birlikte daha da önem kazanacak.

Ülkemizde bu trendi yakalayarak gerekli adımları atmalı yeni oluşan bu ekonomiden daha fazla pay almaya çalışmalıdır.

Bilhassa geri dönüşüm sektörümüz bu alanda hızlı bir gelişim göstermektedir.

Bu alanda sektörün gelişmesi önündeki engeller kaldırılır, yasaklama yerine etkin denetleme prensibi sahiplenilirse plastik geri dönüşüm sektöründen firmalarında İSO 500 listesinde yer aldığını görebiliriz” dedi.

1969 yılında kurulan sektörün en köklü STK’sı olarak İSO ikinci 500 listesinde 14 üyelerinin bulunduğunu belirten Selçuk Gülsün: “Listede yer alan tüm üyelerimizi tebrik ediyor, gelecek yıllarda plastik sektörünün daha iyi noktalara gelmesi adına bu işletmelerimizin katkılarını çok önemsiyoruz” Sözleriyle değerlendirmesini sonlandırdı..

Değerli başkan Selçuk Gülsün’nün gerek Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu gerekse, İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021 yılı listesine giren Plastik sektöründeki üyelerinin başarılarını sıralarken mutlu olduğuna tanık olmak gerçekten hoştu.

Listede yer alan Tisan Mühendislik Plastikleri San. ve Tic. Ltd. Şti’nin yönetim kurulu üyesi Sevgili Selçuk Gülsün başkanı ve sıralamada yer alan PAGDER üyelerini içtenlikle kutluyor, başarılarının ülkemiz ekonomisine, sektöre hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021 listesinde yer alan PAGDER üyeleri