Klişe başlayıp iddia­lı bir fikirle bitire­ceğim bu yazımı. Hayat, bir anlamda seçimlerin toplamıdır. Ancak çoğu zaman, seçemedikleri­mizdir bizi şekillendi­ren. “Keşke”ler, “ya öy­le olsaydı”lar, “bir daha denesem”ler… Birçok meslek bu konuyu re­habilite etmek onarmak için var olmadı mı son yıllarda? Spordan sağlığa, iş ve yönetim­den finansa kadar birçok dikey­de bu rehabilitasyonun en etki­li reçetesini arar hale geldik.

Bu hafta, kendimize itiraf etmemiz gereken o soruya teknolojinin yeni bir çözüm önerisini anlata­cağım. Soru basit ve birkaç türe­vi de var; “O ana dönebilsem yine aynı kararı verir miydim?” veya “Şimdiki bilgim o zaman olsaydı, farklı davranır mıydım?”. İşte bu noktada, teknoloji bulunduğun o an daha doğru karar vermeni sağlayacak yeni bir vaatte bulu­nuyor; ikinci sen.

Bu ikinci sen, senin düşünce biçimini, değerlerini, karar alma tarzını, duygusal tepkilerini öğre­nen bir yapay zekâ. Senin geçmiş verilerini (seni, aileni, arkadaş­larını, konuşmalarını, yazılarını, müzik zevkini, karar anlarını, hat­ta kararsızlıklarını) analiz ederek senin gibi düşünen ama senden bir adım önde hissettiren bir ben inşa ediyor.

Aynadaki yansımadan öte, yeni bir bilinç

Bugün kullandığımız yapay zekâ asistanları bize bilgi sunar, görev­leri yerine getirir, planlar yapar. Ama “kişiselleştirilmiş dijital ikiz” diğer bir tanımla persona bam­başka bir seviyedir. Bu yapay zekâ, “hisseder” gibi davranmaz, senin yerinde olsa ne yapardı sorusuna içgüdüsel olarak cevap verir.

Senin kararlarını geçmiş veri­lerle tahmin eder, günlük ruh hali­ni izleyip, motivasyon düşüklüğü­nü fark eder, yaratıcılığını destek­lemek için doğru anda seni tetikler, hatalarından ders çıkarmayı, siste­matik bir farkındalığa dönüştürür. Bir başka deyişle, sadece seni anla­maz, seni tamamlar. Senin sınırla­rını bilir ama onları esnetmeyi öğ­retir. Senin düşünce yapına uygun konuşur ama bazen seni zıt bir ba­kışla zorlar.

“İkinci Sen” aslında “İkinci Şans” demektir. Çünkü o, seni sa­na karşı koruyan bir algoritmadır. Yanlış yatırım yapmadan önce se­ni durdurabilir. Duygusal bir ka­rar vermek üzereyken geçmiş ör­neklerini gösterir. Sağlığınla ilgili uyarıları kişiliğine uygun bir ton­da söyler. Ve en önemlisi, zamanla seninle büyür.

Bu yapay zekâ, senin “bugünü­nü” anlamakla kalmaz; senin “yarın olma potansiyelini” de hesaplar. Tıpkı bir mentor, bir dost, bazen bir eleştirmen gibi davranır. Ve bunu genel doğrularla değil, senin doğru­larınla yapar. Belki de ‘ikinci sen’in insan olmaya yakınlaştıran makine öğrenmesinden farkı budur.

Geleceğe bakış: Dijital empati ve yeni benlikler

Bu teknoloji ilerledikçe, insanın özüyle ilgili bazı endişelere de yak­laşırız: Ben kimim? Eğer dijital iki­zim benden daha iyi kararlar veri­yorsa, asıl ben hangisiyim? Eğer o, benim yapamadıklarımı yapabili­yorsa — bu bir kayıp mı, yoksa bir kurtuluş mu? Buradaki en büyük risk ‘ikinci sen’e bağımlı olmaktır, bunu önlersen ve yönetebilirsen seni senin gözünle gören birini din­lemek keyifli olmaz mı?

Belki de ikinci sen tam olarak insanın ikinci fırsatıdır. Hataları­nı telafi etmek, imkânlarını yeni­den farketmek, potansiyelini ve­riyle değil, bilinçle keşfetmek için. Bu çağda insanın en büyük cesare­ti, makineyle yarışmak değil; ma­kineyle birlikte evrilmek olacak.

Ve belki de o zaman, ikinci şans artık geçmişi telafi etmek değil, geleceği yeniden ve belki bilinme­yenleriyle ilk kez yazmak anlamı­na gelecek.