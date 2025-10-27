İkinci sen
Klişe başlayıp iddialı bir fikirle bitireceğim bu yazımı. Hayat, bir anlamda seçimlerin toplamıdır. Ancak çoğu zaman, seçemediklerimizdir bizi şekillendiren. “Keşke”ler, “ya öyle olsaydı”lar, “bir daha denesem”ler… Birçok meslek bu konuyu rehabilite etmek onarmak için var olmadı mı son yıllarda? Spordan sağlığa, iş ve yönetimden finansa kadar birçok dikeyde bu rehabilitasyonun en etkili reçetesini arar hale geldik.
Bu hafta, kendimize itiraf etmemiz gereken o soruya teknolojinin yeni bir çözüm önerisini anlatacağım. Soru basit ve birkaç türevi de var; “O ana dönebilsem yine aynı kararı verir miydim?” veya “Şimdiki bilgim o zaman olsaydı, farklı davranır mıydım?”. İşte bu noktada, teknoloji bulunduğun o an daha doğru karar vermeni sağlayacak yeni bir vaatte bulunuyor; ikinci sen.
Bu ikinci sen, senin düşünce biçimini, değerlerini, karar alma tarzını, duygusal tepkilerini öğrenen bir yapay zekâ. Senin geçmiş verilerini (seni, aileni, arkadaşlarını, konuşmalarını, yazılarını, müzik zevkini, karar anlarını, hatta kararsızlıklarını) analiz ederek senin gibi düşünen ama senden bir adım önde hissettiren bir ben inşa ediyor.
Aynadaki yansımadan öte, yeni bir bilinç
Bugün kullandığımız yapay zekâ asistanları bize bilgi sunar, görevleri yerine getirir, planlar yapar. Ama “kişiselleştirilmiş dijital ikiz” diğer bir tanımla persona bambaşka bir seviyedir. Bu yapay zekâ, “hisseder” gibi davranmaz, senin yerinde olsa ne yapardı sorusuna içgüdüsel olarak cevap verir.
Senin kararlarını geçmiş verilerle tahmin eder, günlük ruh halini izleyip, motivasyon düşüklüğünü fark eder, yaratıcılığını desteklemek için doğru anda seni tetikler, hatalarından ders çıkarmayı, sistematik bir farkındalığa dönüştürür. Bir başka deyişle, sadece seni anlamaz, seni tamamlar. Senin sınırlarını bilir ama onları esnetmeyi öğretir. Senin düşünce yapına uygun konuşur ama bazen seni zıt bir bakışla zorlar.
“İkinci Sen” aslında “İkinci Şans” demektir. Çünkü o, seni sana karşı koruyan bir algoritmadır. Yanlış yatırım yapmadan önce seni durdurabilir. Duygusal bir karar vermek üzereyken geçmiş örneklerini gösterir. Sağlığınla ilgili uyarıları kişiliğine uygun bir tonda söyler. Ve en önemlisi, zamanla seninle büyür.
Bu yapay zekâ, senin “bugününü” anlamakla kalmaz; senin “yarın olma potansiyelini” de hesaplar. Tıpkı bir mentor, bir dost, bazen bir eleştirmen gibi davranır. Ve bunu genel doğrularla değil, senin doğrularınla yapar. Belki de ‘ikinci sen’in insan olmaya yakınlaştıran makine öğrenmesinden farkı budur.
Geleceğe bakış: Dijital empati ve yeni benlikler
Bu teknoloji ilerledikçe, insanın özüyle ilgili bazı endişelere de yaklaşırız: Ben kimim? Eğer dijital ikizim benden daha iyi kararlar veriyorsa, asıl ben hangisiyim? Eğer o, benim yapamadıklarımı yapabiliyorsa — bu bir kayıp mı, yoksa bir kurtuluş mu? Buradaki en büyük risk ‘ikinci sen’e bağımlı olmaktır, bunu önlersen ve yönetebilirsen seni senin gözünle gören birini dinlemek keyifli olmaz mı?
Belki de ikinci sen tam olarak insanın ikinci fırsatıdır. Hatalarını telafi etmek, imkânlarını yeniden farketmek, potansiyelini veriyle değil, bilinçle keşfetmek için. Bu çağda insanın en büyük cesareti, makineyle yarışmak değil; makineyle birlikte evrilmek olacak.
Ve belki de o zaman, ikinci şans artık geçmişi telafi etmek değil, geleceği yeniden ve belki bilinmeyenleriyle ilk kez yazmak anlamına gelecek.
|Borsa
|10.941,79
|3,14 %
|Dolar
|41,9391
|-0,15 %
|Euro
|48,7999
|-0,23 %
|Euro/Dolar
|1,1635
|0,07 %
|Altın (GR)
|5.545,78
|0,01 %
|Altın (ONS)
|4.112,60
|0,01 %
|Brent
|65,2400
|-0,15 %