İklim bütçeleri yüksektir

Avrupa’nın en büyük bankası HSBC’nin sürdürülebilir yatırımlar başkanı Stuart Kirk, katıldığı bir toplantıda, ‘‘Yatırımcılar iklim riski nedeniyle endişe etmemeliler. Carney gibi merkez bankacılar olayı abartıyorlar. Bu tartışma kontrolden çıkıyor’’ ifadelerini kullandı. Gelen tepkilerden sonra görevinden ayrıldı. Finans dünyasının etkili ismi Carney, Kanada ve İngiltere merkez bankalarının eski başkanıydı.

İklim değişikliği hassas bir mevzudur. Farklı ideolojilere sahip olanlar bile bu konuda uzlaşıyor. Öylesine bir haber bombardımanı var ki, farklı düşüncelere sahip olanlar hemen eleştiriliyor. Bazı cümleleri cımbızlanan Kirk, ‘‘Bilime inanıyorum. İnsanoğlu tarih boyunca karşılaştığı zorlukların üstesinden geldi. Bu sorunu da çözecek. Bu yolculukta büyük yatırım fırsatları çıkacak’’ yorumlarını da yapmış. Bu görüşlere katılıyorum. Bilimsel metotlar kullanılarak yaratılanlar ortadadır. Herkes küresel ısınmanın sorumlusunun insanoğlu olduğunu düşünüyor. Bununla ilgili bilimsel bir kanıt yok. Uzmanlar iklimin döngüsel olduğunu, sıcak ve soğuk safhaların her daim yaşandığını belirtiyorlar. Üç milyon yılda, sıcak ve soğuk evrelerin 44 kez yaşandığı bilimsel makalelerde yazıyor.

Bir Amerikan gazetesinde 1903’te çıkan bir yazıyı gördüm. İnsanların uçabilmesine 1 ila 10 milyon yıl var yazıyordu. Sadece iki ay sonra Wright Kardeşler insanlığın ilk uçuşunu gerçekleştirdi. İnovasyonun gücüne inanalım. Karbon yakalama ve depolama teknolojisine güvenelim. İklim projeleri için ayrılan bütçeleri gördükçe nutkum tutuluyor.