İklim değişikliği ve dijitalleşme    

Dr. Kevser İnci ERTÜRK- KONUK YAZAR

1 Temmuz 1926 Kabotaj kanunu ile Türkiye liman ve sahiller arası yük taşıması, kılavuzluk ve römork hizmetlerinin Türk vatandaşları ile Türk bayrağı taşıyan gemilerle yapılacağı dünyaya iletilmiştir.

Sektörde bugün iklim değişikliği, sera gazı ve dijitalleşme önem kazanmıştır. Dünya ticaretinin yüzde 90'nını üstlenen deniz taşımacılığı küresel ekonominin can damarıdır. Deniz taşımacılığı havaya göre 22 karaya göre 7 demiryoluna göre 3,5 kat daha ekonomiktir. Günümüzde küresel salgın bunun önemini daha çok artırmaktadır.

Denizcilik sektörü sürdürülebilir olmalıdır. Sektörü ileriye taşıyacak strateji dijital uygulamalar ön planda olmalıdır. Dünyada dijitalleşmeyle işlemler elektronik platformlara taşınmıştır. Sektörde küresel iklim değişikliğine uygun sera gazı alınımını azaltıcı projelere ağırlık verilmelidir. Endüstri 4.0 sanayi (yapay zeka, nesnelerin interneti, mobil cihazlar) ile bilişim teknolojileri birleştirilmelidir. İnsansız araçlar, otonom gemiler, bunları uzaktan denetleyen yapay zeka uygulamalarının, gemide insan faktörünü en düşük seviyeye çeken endüstri 4.0 isimli teknolojik süreci oluşturmaktadır. İlk otonom gemiler Rolls Royce tarafından yapılmıştır. Kuzey denizi ülkeleri bu akımı hızlandırmıştır. Otonom gemiler uzaktan kumandalı hatta kumandasız işletilebilmektedir. İnsan faktörü azaltılıp yük mekanları genişleyecektir.Seyir havuzlama manevra işlemleri otomatik olacaktır. Gemi tasarımları da dijital girdilerle değişecektir. Dijitallesmenin önemli olan diğer objesi limanlardır.

Dijital liman ve akıllı limanlar için akıllı altyapılar ve otomasyon kavramları odaktadır. Singapur, Şangay, Los Angeles, Hamburg, Rotterdam akıllı limanlardır. Hamburg 2010'da Smart Port projesini başlatmıştır. Uluslararası Mersin limanımız da Türkiye'nin denizci kimliğini öne çıkartmıştır. Uzaktan kumandalı rıhtım vinçleri (STS, MHC) istif vinçleri (RGT, RMG) otomatik terminal traktörleri (AGV) ile insansız terminaller başlamıştır. Yeni teknolojilerde potansiyel riskler de mevcuttur. Bu hukuk sistemini de etkilemektedir. Endüstri 4.0 ve yeni küreselleşme modelleri ucuz iş gücüne dayanan Çin gibi ülkeler için tehdittir. Sonuç olarak denizcilikte endüstri 4.0 teknolojisi kullanan, dijital pazar kuran ülkeler ayakta kalacaktır.