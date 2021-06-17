İklim değişikliği, zirveler ve Türkiye

KONUK YAZAR - Mithat RENDE

Emekli Büyükelçi

İklim değişikliği bu yıl G7 Zirvesi, AB Zirvesi ve NATO Liderler Zirvesinin gündemlerindeydi. İngiltere’de düzenlenen son G7 Zirvesinde pandemi ve ticaretle birlikte üç temel konudan biri olarak ön plana çıktı. Aslında iklim kaynaklı doğal afetlerin sıklığı ve yol açtığı ağır hasarlar nedeniyle konu uluslararası gündemin üst sıralarına yerleşmişti. Devletler, uluslararası örgütler, yerel yönetimler, finans kurumları, bankalar, STK’lar ve düşünce kuruluşları iklim değişikliği ile mücadele yönünde yoğun mesai harcayıp sorunun ciddiyetine dikkat çekiyordu.

İklim değişikliği, COVID-19 gibi, sınır, bölge, kıta tanımayan, tüm insanlığı ve yerküreyi tehdit eden, olumsuz sonuçları her geçen gün daha fazla hissedilen global bir sorun. İnsan kaynaklı olduğu bilimsel olarak kanıtlandı. Yerkürenin birçok bölgesinde gözlenen ve binlerce insanın ölümüne ve ekonomik yıkıma yol açan iklim kaynaklı kasırga, hortum, sel, aşırı yağış veya kuraklık, güvenli su kıtlığı, gıda yetersizliği, orman yangınları gibi yıkıcı doğal afetlerde son yıllarda ciddi artışlar meydana geldi. İklim değişikliği ile mücadelede küresel düzeyde sağlanan son önemli başarı 2015 Paris İklim Anlaşması kapsamında belirlenen ortak hedefler ve üstlenilen taahhütler. Yerkürenin ısı artışının 2050 yılına kadar 2, tercihen 1,5 derecenin altında tutulması en önemli hedeflerden biri. Paris Anlaşmasının şimdiye kadar 185 ülke tarafından onaylanmış olması büyük bir başarı. Bu ülkelerden ABD dahil 136’sı 2050 yılı için sıfır karbon hedefi ilan ettiler. G7 Liderler Zirvesi de son Cornwall toplantısında 2050’ye kadar sıfır karbona (net zero) erişme taahhüdünde bulunmuş olmaları önemli bir gelişme.

ABD Başkanı Joseph Biden, meseleye şüpheci yaklaşan Trump’ın aksine, iklim değişikliğini varoluşsal bir tehdit olarak gördüğünü, iklimin ABD’nin güvenlik ve dış politikasının ayrılmaz bir parçasını oluşturduğunu, ABD’nin güvenliğini tehdit ettiğini ve COVID-19 gibi, kolektif bir çabayla acilen çözüme kavuşturulması gerektiğini her vesileyle dile getiriyor. Biden bu nedenle başkanlığı üstlendikten hemen sonra Trump’ın çekildiği 2015 tarihli Paris İklim Anlaşmasına yeniden taraf oldu, eski Dışişleri Bakanı John Kerry’i Özel İklim Temsilcisi, konunun uzmanı Gina Mc- Gregor’u da Beyaz Saray İklim Danışmanı olarak atadı. Ayrıca, ülkenin istihbarat örgütlerine, iklim değişikliğinin ABD’nin güvenliğine oluşturduğu potansiyel riskler hakkında bir rapor hazırlamaları talimatı verdi. Bununla yetinmeyen Biden, iklim ve enerji dönüşümü için 2 trilyon dolarlık bir harcama öngördüğünü, 2050 yılında sıfır karbon hedefiyle birlikte açıkladı.

Ancak, güçlü petrol, kömür ve doğal gaz lobilerinin karşı faaliyetleri ve baskıları nedeniyle öngörülen önlemlerin ve dönüşümün zamanında uygulamaya konulmasında güçlüklerle karşılaşılması muhtemel. ABD Yönetiminin pandemi ile mücadele ederken aynı zamanda iklimle mücadeleye bu kadar vurgu yapmasını ilk planda anlamak güç gelebilir. Ancak, birkaç yıl öncesine dönecek olursak, ABD’nin yatırım bankalarından Morgan Stanley, 2017 yılında hazırladığı bir raporda, aynı yıl içinde ABD’de meydana gelen iklim kaynaklı 16 doğal afetin ülkede toplam 306 milyar dolar zarara yol açtığını ortaya koymuştu. İklim Temsilcisi John Kerry de yeni görevi üstlendikten sonra yaptığı konuşmalardan birinde doğal afetlerin 2020 yılında ABD’de 200 milyar dolarlık hasara yol açtığını dile getirmişti. Gerçekten bir taraftan ülkede gözlenen şiddetli kasırga, hortum ve selin yol açtığı hasar, diğer taraftan özellikle Kaliforniya’da yaşanan kuraklık ve orman yangınları göz önünde bulundurulduğunda iklim değişikliğinin oluşturduğu tehdidin boyutu daha iyi anlaşılabilir. Esasen Türkiye’deki durum da çok farklı değil.

Son yıllarda yaşanan kuraklık ve su kıtlığı giderek gıda krizine yol açabilecek nitelikte. Yeni ABD yönetimi, Trump’ın başta pandemi ile mücadelede olmak üzere, kendisinden beklenen küresel liderliği gösterememesinin ABD’nin itibar kaybına yol açtığını düşünüyor. Çok taraflı diplomasiye dönüş yapacağını vurgulayan Biden iklim konusunda öncülük ve liderlik arayışında. İnandırıcı olmak için de önce kendi ev ödevlerini yapmak gerektiğini savunuyor. Bu çerçevede yenilenebilir enerji kaynakları yatırımlarını desteklerken petrol ve kömürden uzak durmaya çalışıyor. Her durumda enerji dönüşümü ve global ekonominin kademeli olarak karbondan arındırılması sürecinde başat oyuncu olmayı hedefliyor. Bu kapsamda geliştireceği teknolojileri satmak ve özellikle yenilenebilir enerjide ciddi mesafe kaydeden Çin’le rekabet etmek ve etkisini sınırlamak istiyor. Ancak, ABD makamları aynı zamanda, dünyanın en büyük kirleticisi konumundaki Çin’le iklim konusunda işbirliği arayışında olacağı yönünde açıklamalarda da bulunuyorlar.

Konunun önemli bir boyutu yeşil büyüme ve enerji dönüşümünün nasıl finanse edileceği meselesi. Gelişmiş ülkelerin iklimle mücadele için gelişmekte olan ülkelere Paris İklim Anlaşmasının öngördüğü finansman ve teknoloji desteğini sağlayıp sağlayamayacakları da ayrı bir konu. İngiltere’de düzenlenen son G7 Zirvesinde liderler milyar dolarlık finansman desteği sağlayacaklarını ifade ettiler. Zirvede ortaya atılan ve Çin’in ‘Kuşak ve Yol’ ( Belt and Road) projesini etkisiz kılmayı amaçlayan ‘Yeşil Kuşak ve Yol’(Green Belt and Road) planı önemli bir gelişme, ancak nasıl uygulanacağı belirsizliğini koruyor.

Yeşil dönüşümün finansmanı finans dünyasının ilk gündemlerinden

İklimle mücadelenin ve enerji dönüşümünün finansmanı uluslararası finans kurumlarının, bankaların ve yatırım fonlarının gündeminde de ön sıralarda. Bu sektörün de strateji belirleme aşamasında olduğunu görüyoruz. Örneğin Dünya Bankası iklim odaklı finansman için, 2021-25 yılları arasında toplam 200 milyar dolar ayıracağını açıkladı. Goldman Sachs da gelecek 10 yıl içinde temiz enerji finansmanına 750 milyar dolar ayıracağını ilan etti. Bunun yanı sıra, 7 trilyon dolarlık fon yöneten BlackRock adlı şirketin CEO’su Larry Fink son bir demecinde, müşterilerinden doğayı aşırı kirleten fosil enerji kaynakları projelerini fonlamama yönünde güçlü baskı geldiğini belirtti. Dev petrol ve doğal gaz şirketleri de yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırıma yönelmek zorunda kaldılar.

Buradan hareketle Türkiye’de ilgili Bakanlık ve kurumların enerji ve iklim politikalarını yeşil büyüme ve temiz enerji trendini dikkate alarak gözden geçirmeleri ve özellikle önümüzdeki dönemde sürdürülebilir nitelikte olmayan başta kömür, petrol bazlı olmak üzere karbondioksit salımı yüksek, doğayı kirleten projelerin finansmanında ciddi güçlüklerle karşılaşılacağını hesaba katmalarında yarar var.

İklim, yeşil büyüme ve enerji dönüşümünü irdelerken Avrupa Birliği’nin (AB) Kasım 2019 da açıklanan Yeşil Mutabakatının (Green Deal) hedefleri üzerinde de durmakta yarar var. Komisyon Başkanı Yeşil Mutabakatı AB’nin yeni büyüme stratejisi olarak takdim etmişti. Yeşil Mutabakat çok kapsamlı olup, istihdam yaratıcı yeşil büyümeyi ve 2050’de karbon nötr, başka bir değişle sıfır sera gazı salım hedefini öngörüyor. Enerji altyapısının güçlendirilmesi, enerji sistemlerinin entegrasyonu, fosil yakıtların kademeli olarak devre dışı bırakılması, yenilenebilir enerji kaynaklarına dönüş, enerji tasarrufu, elektrik üretim ile hidrojen kullanımının artırılması ve ulaşımda elektrikli araç kullanımı gibi birçok tedbir ve uygulamayı amaçlıyor.

Yeşil Mutabakatın Türkiye açısından önemli boyutu “sınırda karbon vergisi” uygulamasını başlatacak olması. AB’nin Türkiye Temsilcisi Büyükelçi Meyer Landrut son konuşmalarından birinde, sınırda karbon vergisinin amacının karbon kaçaklarını önlemek olduğunu ifade etmişti. AB’ye ithal edilecek malların karbon ayak izinin saptanmasına dayanan sınırda karbon vergisinin AB ülkelerine yönelik ihracatımızı ve ekonomik ilişkilerimizi olumsuz yönde etkilemesi kuvvetle muhtemel. Türkiye bir an önce gerekli önlemleri almalı. Özel sektörün katılımı ve katkısı çok önemli. Bu çerçevede iklim ve enerji politikalarının AB ile uyumlaştırılması üzerinde durulabilir.

Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’nin son Ankara ziyaretinde yaptığı, iklim konusunda üst düzey diyalog başlatılması önerisine olumlu yaklaşılmasında yarar var. Bu platform kanalıyla AB’den iklim bağlantılı finansal destek talebinde de bulunulabilir. Bu gelişmeler ışığında Türkiye’nin politika ve öncelikleri ne olmalı? Bu konuda ilgili Bakanlık ve kurumlarımızın farklı görüşlere sahip oldukları biliniyor. Eşgüdüm yetersizliği ciddi bir sorun. Meselenin siyasi ve ekonomik boyutu da göz ardı ediliyor. Bazı çevrelerin, Türkiye’nin küresel bir soruna karşı duyarsızlığını öne sürerek itibarsızlaştırma girişimlerinde bulunmaları beklenir.

Ülkemizin Paris Anlaşmasını onaylamayan tek G20 üyesi olduğu ve bu durumun kolay izah edilemediği ortada. Bu nedenle Kasım ayında Glasgow’da düzenlenecek 26. Akit Taraflar Toplantısından önce bir yol haritası belirlenerek yeni hedefler saptanmalı. Bu kapsamda 2015’te ilan edilen ve 2030’a kadar sadece emisyon artışından yüzde 21’e kadar azaltım taahhüdü öngören INDCs ötesi yeni taahhütler ile diğer ülkeler gibi 2050 için sıfır karbon hedefi açıklanmalı. Böylece Türkiye’nin uluslararası toplumun sorumluluk sahibi bir üyesi olduğu ortaya konmalı.

Glasgow’a giderken Paris Anlaşmasının Meclisin onayından geçirilmesi sağlanmalı. Onay sürecinde ev sahibi İngiltere ve Dünya Bankası ile daha önce başlatılan finansman paketi görüşmeleri sonuçlandırılmalı. AB ile de iklim ve Yeşil Mutabakat konularında üst düzey diyalog ve işbirliğine gidilmeli. Her durumda ikili ve çok taraflı görüşme ve müzakerelerde Türkiye’nin, BM İklim Çerçeve Sözleşmesinin öngördüğü, ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar kapsamında, adil bir çerçevede üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu, bu kapsamda gelişmiş ülkelerin sağlayacağı finansman ve teknoloji imkanlarından yararlanmak istediği vurgulanmalı.