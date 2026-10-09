İklim için Diyalog deneyimi ziyaretçilerini bekliyor

Küresel İklim Zirvesi COP31 Başkanlık Vizyonu “Diyalog, Uzlaşı, Aksiyon” olarak belirlendi. Kırılgan toplulukların ve gençlerin sesini müzakere odalarına taşımak, kimsenin geride bırakılmadığı adil ve kapsayıcı bir iklim diplomasisi için Diyalog. Ortak akıl ve ortak sorumluluk ile adil geçişin sağlanması için Uzlaşı. Yeni hedeflerdense mevcut kararların somut adımlara dönüşmesi için Aksiyon. COP31 “artık söz değil, eylem zamanı” diyerek bir Uygulama COP’u olarak tasarlanıyor. Bununla birlikte, gençlerin iklim değişikliğiyle mücadeledeki önemi vurgulanarak bir Gençlik COP’u olarak da nitelendiriliyor. COP31 vizyon ve hedeflerine yönelik gençlerin katkılarıyla hazırlanan “İklim İçin Diyalog” projesi İstanbul Diyalog Müzesi’nde hayata geçti. Projeyi, UNDP Küresel Çevre Fonu GEF-SGP Türkiye destekli “COP31 Gençlik İklim Eylemi ve Davranış Değişikliği Programı” kapsamında, Diyalog Sosyal Girişimcilik Derneği (Disoder) yürütüyor. Sürdürülebilir Yaşam Okulu olarak danışmanlık sunduğumuz projenin ortak tasarım sürecinde, Marmara Üniversitesi Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü paydaşlığında “İklim İçin Diyalog Atölyesi” hazırladık ve gençlerin katılımıyla uyguladık.

Farkındalık için karşılaşmak, diyalog için empati

Diyalog Müzesi girişinde “öğrenmenin yolu karşılaşmaktan geçer” yazıyor. “Karanlıkta Diyalog” deneyiminden sonra ziyaretçilerin karanlık algısı değişiyor. Karanlık, görmeye alışık olduğumuz duyuyu devre dışı bırakarak bizi farklı algılamaya zorluyor. İklim krizi de yavaş, uzak, soyut olduğundan çoğu zaman görünmüyor ve bu nedenle harekete geçmiyoruz. İklim İçin Diyalog deneyimi tasarımında; iklim krizini de farklı duyularla ve doğrudan karşılaşarak görünür kılmak için gençlerle birlikte çalıştık. Atölyede amaç, iklim krizi gerçeği ile daha çok insanın karşılaşmasını ve eyleme geçmesini sağlamaktı. Gençlerin küresel iklim kararlarına katılımına yönelik Disoder paydaşlığında “COP31’e Giden Yol: İklim ve Gençlik Çalıştayı” düzenlemiştik. Atölye katılımcılarımız bu çalıştayda görüşlerini paylaşan iklim elçisi öğrencilerdi. Farklı üniversitelerden ve disiplinlerden 16 genç “iklim krizinin İstanbul’da yaşama yansımaları, geleceğin kentinde hissedilecekler, ziyaretçide iklim etkisi yaratmak” üzerine çalıştı. İçerik önerilerinin kısa sürede müzede hayata geçmesi gençler için çok değerli. Hedefimiz; iklim krizi ile ilgili “farkındalık, empati, uyum, dayanışma, bireysel sorumluluk, kapsayıcılık ve iklim adaleti” alanlarında gelişme sağlamak.

İklim krizini duyularla deneyimlemek

İklim krizi; bilgi aktarmanın ötesine geçen, duyulara ve deneyime dayalı bir yaklaşımla İstanbul Diyalog Müzesi deneyim alanına entegre edildi. Gençlerin ortak tasarım katkısıyla geliştirilen içerik, ziyaretçileri “iklim değişikliğinin günlük yaşam, kent, tüketim alışkanlıkları, su ve karbon ayak izi ile kapsayıcılık boyutları” üzerine düşünmeye davet ediyor. Disoder Başkanı Hakan Elbir, empati için duyuların önemine değiniyor: “İklim krizini yalnızca veriler ve raporlarla değil, insanların hissedebileceği ve kendi hayatlarıyla ilişkilendirebileceği bir deneyime dönüştürmek istedik. İklim İçin Diyalog, ziyaretçiye ne düşünmesi gerektiğini söylemekten çok; durmasını, hissetmesini, sorgulamasını ve tercihleriyle iklim arasındaki bağı fark etmesini amaçlıyor.”

Deneyim alanı; ses, hikâye, mekân ve rehberlik unsurlarıyla ziyaretçilerin iklim krizini duyusal ve kişisel düzeyde algılamasını hedefliyor. Çıkışta ziyaretçiler “Gelecekte nasıl bir İstanbul’da yaşamak istersin?” sorusuyla karşılaşıyor ve İklim Panosu’na düşüncelerini yazıyor. Sıra sizde, iklim için diyaloğa hazır mısınız? Görünmeyeni görünür kılalım, yüzleşmekten kaçındığımız iklim krizi ile karşılaşalım ve eyleme geçelim.