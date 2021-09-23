İklim için önemli bir onay

Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’nı onaylaması uygar dünyaya yeniden ortak olma anlamını taşıyor. Türkiye karbon emisyonu konusunda daha disiplinli döneme girecek, çevre sorunlarıyla mücadelede aktif ülkeler arasına katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında 6 yıllık gecikme sonrası Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’nı onaylayacağını açıklamasını, Batı dünyası ile ‘’sulh‘’ olmanın ilk adımı olarak değerlendiriyorum. Onaylamanın 3 somut yararı şöyle sıralanıyor:

BM İklim değişikliği müzakerelerinde aynı masada olunmasını sağlayacak. BM Glasgow COP 26 Konferansı öncesi nötr karbon hedefli anlaşmaya imza atılabilecek. Çağdaş ülkelerin iklim sorunlarına çözüm arayışları sürecinde yer alınabilecek.

Hatırlanacağı üzere 2015 yılında BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Paris’te 197 ülkece imzalanmıştı. Türkiye de bu ülkeler arasındaydı. Ancak bu ülkelerin sadece 7’si Türkiye, İran, Irak, Libya, Eritre ve Yemen anlaşmayı parlamentolarından geçirmeyerek onaydan kaçınmışlardı. ABD, Trump döneminde ‘’iklimin değişmediği ve bunun bir zırva olduğu‘’ gerekçesiyle onay imzasını geri çekerek Paris İklim Anlaşması’ndan ayrılmıştı. Anlaşmayı onaylamayan ülkeler ‘’uygar dünyadan ayrı ülke‘’ kimliği kazanıyordu. Nitekim Başkan Biden’ın ilk icraatı, bu anlaşmaya yeniden katılmak oldu.

Türkiye’nin 1990’da karbondioksite eşdeğer emisyonu kişi başına 4 ton iken, 2018 yılında bu salgı 6.4 tona yükseldi. 1990’da 219 milyon ton olan sera gazı emisyonunun 2018 yılında 540 milyon tona yükselmesi, iklimsel değişimin ‘’vahim boyutta‘’ olduğunu kanıtlıyor.

Türkiye, bu anlaşmaya katılımıyla, karbon emisyonu konusunda daha disiplinli döneme girecek, dünyanın çevre sorunlarıyla mücadelesinde aktif yer alan ülkeler arasına katılacak. Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’nı onaylamakla uygar dünyaya yeniden ortak olma hakkını kazanacağına inanıyorum.

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